معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به افزایش دوباره نرخ ارز پس از تفاهم ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به ایران‌اینترنشنال گفت: «این افزایش تنها به فضای روانی مذاکرات مربوط نیست، بلکه رشد تقاضای واردات، محدودیت بانک مرکزی در تامین ارز، تورم بالا، افزایش نقدینگی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.»

به گفته او، اگر مذاکرات به توافقی معنادار و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران منجر نشود، اقتصاد کشور با جهشی شدیدتر در نرخ دلار و تشدید بحران‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.