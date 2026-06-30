وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، بر ادامه تلاشهای دوحه برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و حمایت از مسیرهای مذاکرات ناشی از یادداشت تفاهم دو طرف تاکید کرده است.این اظهارات در دیدار او با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، مطرح شد؛ دیداری که در آن تحولات مربوط به مذاکرات جاری واشینگتن و تهران بررسی شد.وزارت خارجه قطر در بیانیه خود جزییات بیشتری درباره محتوای این گفتوگوها منتشر نکرد.
کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه، با گلی که امروز در دقیقه ۱+۴۵ بازی با سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ مرحله حذفی جام جهانی شد.
امباپه اکنون با ۹ گل بالاتر دو اسطوره برزیلی، لئونیداس (جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و رونالدو نازاریو (۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶)، در صدر این فهرست قرار دارد.
او در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۸ سه گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ پنج گل زده است.
کیلیان امباپه همچنین با به ثمر رساندن هفدهمین گل خود در رقابتهای جام جهانی، از رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه عبور کرد و به تنهایی در رده دوم برترین گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گرفت.
اکنون تنها لیونل مسی با ۱۹ گل، آمار بهتری نسبت به امباپه در تاریخ رقابتهای جام جهانی فوتبال به ثبت رسانده است.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر وزیر خارجه این کشور، بر ادامه تلاشهای میانجیگری دوحه و حمایت از همه مسیرهای مذاکرات ناشی از یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد.
اظهارات نخستوزیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، مطرح شد که طی آن درباره تحولات مربوط به مذاکرات جاری واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.
در بیانیه توضیح بیشتری در مورد محتوای مذاکرات داده نشده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که با لغو موقت تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی، ایران نفت خود را ۲۰ درصد گرانتر میفروشد.
قالیباف افزود: «از روزی که محاصره دریایی برداشته شده تا امروز بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم.»
پیشتر تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت: «ایران از زمان برداشته شدن محدودیتهای نفتی اعمالشده از سوی آمریکا طی دو هفته گذشته، حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است؛ رقمی که معادل ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن ۲۰۲۶ برآورد میشود.»
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به افزایش دوباره نرخ ارز پس از تفاهم ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «این افزایش تنها به فضای روانی مذاکرات مربوط نیست، بلکه رشد تقاضای واردات، محدودیت بانک مرکزی در تامین ارز، تورم بالا، افزایش نقدینگی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.»
به گفته او، اگر مذاکرات به توافقی معنادار و آزادسازی منابع بلوکهشده ایران منجر نشود، اقتصاد کشور با جهشی شدیدتر در نرخ دلار و تشدید بحرانهای اقتصادی روبهرو خواهد شد.
رسانه ایاسپیان گزارش داده لبران جیمز به مسئولان لسآنجلس لیکرز اعلام کرده که قصد جدایی دارد و میخواهد دوران حرفهای خود را در تیم دیگری دنبال کند. ریچ پاول، مدیر برنامههای جیمز، گفت که این فوقستاره که در فصل آینده ۴۲ ساله میشود، به هیچوجه قصد خداحافظی از بسکتبال را ندارد.
گزارشها حاکی از آن است که گلدن استیت واریرز به شدت خواهان جذب جیمز است؛ انتقالی جنجالی که میتواند او را با رقبای دیرینهاش، استفان کری و دریموند گرین همتیمی کند.
گرین نیز با فداکاری مالی و عدم فعالسازی بند تمدید ۲۷.۶ میلیون دلاری خود، فضای دستمزدی لازم را برای این انتقال بزرگ و حتی جذب احتمالی آنتونی دیویس فراهم کرده است.
جیمز که در سال ۲۰۱۸ به لیکرز پیوست و دو سال بعد این تیم را به قهرمانی انبیای رساند، در دوران درخشان بازی خود میانگین ۲۶.۸ امتیاز، ۷.۵ ریباند و ۷.۴ پاس گل در هر مسابقه را ثبت کرده است.
این فوقستاره و برنده ۴ جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ (MVP)، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶ بدون وقفه در ۲۲ مسابقه آل-استار حضور داشته و رکورددار بیشترین امتیاز و دقایق بازی در تاریخ انبیای است.
ثبات بینظیر جیمز به حدی بوده که او فصل گذشته توانست در لباس لیکرز، در کنار پسر بزرگش برانی، به عنوان اولین همتیمیهای پدر و پسر تاریخ انبیای به میدان برود.