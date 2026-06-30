محسن طاهری، عضو مجلس خبرگان گفت: «هدف جمهوری اسلامی در مذاکرات باید دریافت غرامت و خسارتهای وارد شده باشد، در حالی که طرف مقابل تلاش دارد از مسیر مذاکره به اهدافی برسد که در میدان جنگ موفق به تحقق آن نشده است.»او ادامه داد: «آنچه اهمیت دارد، ایستادگی بر خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبری است و تیم مذاکرهکننده نباید از این اصول کوتاه بیاید.»
لی جائه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی،سهشنبه به وقت محلی، گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور، سایر کشتیها پس از ماهها از تنگه هرمز عبور کردهاند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، لی که در نشست هیات دولت سخن میگفت، اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمیتوانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود، خارج شوند.
او همچنین هشدار داد که «بحران هنوز تمام نشده است» زیرا حتی پس از امضای توافق صلح، زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است.
لی گفت: «ما به مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میانمدت تا بلندمدت نیاز داریم» و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلندمدتی مانند تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند.
آدام اسمیت، نماینده ارشد دموکراتها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز میبیند.
این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت: «فقط به نظر میرسد دولت خوشبین است که ایران با بازگشایی تنگه موافقت خواهد کرد، و همه چیز خوب پیش خواهد رفت» و اضافه کرد: «من شواهد زیادی برای این موضوع نمیبینم.»
اسمیت افزود مسئله این نیست که مقامات، اطلاعات را پنهان میکنند، بلکه آنها معتقدند که «همه چیز خوب است» و جمهوری اسلامی درخواستهای آمریکا را خواهد پذیرفت.
او گفت: «من فقط در این مورد شک دارم.»
در یکی از جذابترین و حساسترین دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی، تیم ملی فوتبال مراکش موفق شد در یک بازی نفسگیر، هلند را در ضربات پنالتی شکست دهد و راهی مرحله بعد شود. شیرهای اطلس با این پیروزی، حریف کانادا در مرحله یکهشتم نهایی شدند.
بازی از همان ابتدا نزدیک و پایاپای دنبال شد، هرچند موقعیتهای جدی و خطرناک مراکشیها زهرآلودتر بود. با این حال، هلندیها در دقیقه ۷۲ توسط خاکپو به گل رسیدند.
اما این پایان کار نبود. در حالی که هلند خود را در یکقدمی پیروزی میدید، عیسی دیوپ در دقیقه ۱+۹۰ با یک ضربه سر قدرتمند، گل تساوی مراکش را به ثمر رساند تا بازی در وقتهای قانونی با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.
در وقتهای اضافه دو تیم موفق به گلزنی نشدند تا سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شود. در این مرحله، مراکش با تمرکز بالاتر و درخشش دروازهبان خود موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود.
هلند در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز در مرحله یکچهارم نهایی در ضربات پنالتی مغلوب آرژانتین شده بود.
برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، با واکنشهای زیادی از سوی دو طرف و همچنین اخبار ضد و نقیض رسانهها روبهرو شد.
رسانههای خارجی خبر از برگزاری مذاکرات فنی در هفته جاری در دوحه دادند، اما مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری نشستهای فنی کارگروهها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد.
او افزود هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنیبر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه، تایید نمیشود.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»
همچنین کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر در نشست سهشنبه در دوحه با نمایندگان جمهوری اسلامی حضور خواهند داشت.
او افزود همزمان با نشست مقامهای ارشد، گفتوگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نشست میان هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر در این هفته «شاید مهم باشد، شاید هم نه. بعدا خواهیم فهمید.»
در تحولی دیگر، وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند.
همزمان یک مقام آمریکایی به سیانان گفت واشینگتن و تهران پس از چند روز درگیری و تبادل آتش در نزدیکی تنگه هرمز، فعلا از تشدید تنش خودداری خواهند کرد.
در خبری دیگر، وزارت حملونقل قطر هشتم تیر اعلام کرد ناوبری و برخی فعالیتهای دریایی در این کشور تا اطلاع ثانوی متوقف میشود. این وزارتخانه گفت این اقدام احتیاطی شامل قایقهای تفریحی و ماهیگیری، جتاسکیها و همه شناورهای دریایی دیگر است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات نیروهای کشورش در لبنان، با موشکهای بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و خود را برای اقدام مستقل آماده میکند.
در ادامه تحولات در لبنان، رسانه «الشرق نیوز» گزارش داد در یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل به امضا رسیده، ارتش لبنان موظف شده که خلع سلاح گروه حزبالله تحت حمایت جمهوری اسلامی، و همچنین تمامی دیگر گروههای مسلح دیگر را تضمین کند.
جزییات بیشتر تحولات این روز را اینجا بخوانید.
کوییرهای ایرانی شرکتکننده در رژه افتخار روز یکشنبه در تورنتو کانادا، در بیانیه خود از دولت کانادا به دلیل مطرح کردن احتمال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی انتقاد کردند و چنین رویهای را «سیلی سنگین دیگری بر صورت خونین مردم مبارز ایران» خواندند.
کوییرهای ایرانی شرکتکننده در رژه افتخار روز یکشنبه در تورنتو کانادا، در بیانیه خود از دولت کانادا به دلیل مطرح کردن احتمال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی انتقاد کردند و چنین رویهای را «سیلی سنگین دیگری بر صورت خونین مردم مبارز ایران» خواندند.
در این بیانیه که در پایان رژه خوانده شد، آمده است: «در حالی که بزرگترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور مبارزه با شاخههای نفوذ اختاپوس جمهوری اسلامی است، زمزمههای دولت کانادا برای از سرگیری تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، سیلی سنگین دیگری است بر صورت خونین مردم مبارز ایران.»
این بیانیه تاکید کرد: «انقلاب ملی مردم ایران اما ادامه دارد و همه ما دست در دست هم و سیمرغوار این مسیر سخت را تا پیروزی نهایی طی میکنیم.»