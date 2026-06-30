جی دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا با انتقاد از منتقدان که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دیدگاه آن‌ها این است که فقط بمب بریزید، باز هم بمب بریزید؛ اما واقعا نمی‌توانند توضیح دهند که هدف نهایی از این کار چیست.»

او افزود: «اما چیزی که رییس‌جمهور [ترامپ] می‌گوید این است حاضرم دستور حملات هوایی بدهم، و به‌وضوح هم نشان داده که در صورت لزوم این کار را انجام می‌دهد، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای دستیابی به یک هدف مشخص باشد.»

او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «یکی از چیزهایی که درباره ایرانی‌ها برایم هم جالب و هم آزاردهنده است این است که می‌گویند نه، هیچ گفت‌وگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شگرد ایرانی است که من آن را درک نمی‌کنم.»

