تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی چهار بر سه برابر پاراگوئه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد
گل اول این مسابقه در دقیقه ۴۲ توسط خولیو انسیسو به ثمر رسید و شاگردان ناگلزمان بازنده به رختکن رفتند.
در نیمه دوم اما فشار قهرمان چهار دوره جام جهانی جواب داد و کای هاورتز گل تساوی را به ثمر رساند تا برای اولین بار در این جام، یک مسابقه به وقت اضافه کشیده شود.
در وقت اضافه اول جاناتان تا روی ضربه کرنر دروازه پاراگوئه را باز کرد اما پس از بازبینی ویدیویی از سوی داور، این گل رد شد تا کار به پنالتی کشیده شود.
در ضربات پنالتی نیز در نهایت پاراگوئه با نتیجه چهار بر سه برد تا در مرحله بعدی با برنده مسابقه فرانسه و سوئد، دیدار کند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که شامگاه دوشنبه، در پی یک حمله مسلحانه در محله میرآباد شهر پاوه در استان کرمانشاه، دو عضو سپاه پاسداران به نامهای خالد خالدی و برهان کریسانی کشته شدند.
بر اساس این گزارش، دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی به شدت مجروح شدهاند. به گفته ههنگاو، کامل هجیجی در حالت کما به سر میبرد.
ههنگاو اشاره کرد که گروهی تازهتاسیس با نام «خوری هیوا» در بیانیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که خالدی در جریان اعتراضات زن-زندگی-آزادی در سرکوب معترضان در شهر جوانرود نقش داشت.
آرون دیوید میلر، محقق ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، در گفتوگو با شبکه خبری سیبیاس، ابراز تردید کرد که کشتیها دوباره بتوانند مانند قبل از جنگ ۴۰ روزه، آزادانه از تنگه هرمز عبور کنند.
او با اشاره به تنگه هرمز و تنگه بابالمندب افزود: «چه اسب از طویله بیرون آمده باشد، چه غول از بطری بیرون آمده باشد یا نمیدانم از چه کلیشه دیگری میتوان استفاده کرد، ما به ۲۷فوریه [نهم اسفند]، جایی که تنگهها آزاد بودند، بازنمیگردیم.»
میلر گفت: «ایران همه جا را در اختیار دارد و آنها به دنبال دریافت پاداش برای استفاده از این تنگهها، استفاده از جغرافیا به عنوان سلاح، و اساساً به عنوان اهرم فشار هستند.»
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ از نحوه برخورد دولت این کشور با تیم ملی در مرحله گروهی دفاع کرد و گفت: «خیلی خوشحالم که آنها رفتند.» مولین همچنین گفت «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتند.
مقامهای فوتبال ایران پیش و در جریان جام جهانی شکایت کرده بودند که محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت آمریکا، در پی درگیری نظامی میان دو کشور، تیم ملی ایران را از نظر رقابتی در موقعیت نامناسبی قرار داده است.
این محدودیتها شامل انتقال اردوی تیم از توسان ایالت آریزونا آمریکا به تیخوانا در مکزیک، اجازه ورود به آمریکا تنها یک روز پیش از هر مسابقه و الزام به بازگشت فوری به تیخوانا پس از پایان هر بازی بود.
بر اساس گزارش اسپورتس بیزنس ژورنال؛ مولین روز دوشنبه همدردی چندانی با حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ نشان نداد. او در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در مرکز هماهنگی رویدادهای ویژه دولت آمریکا گفت: «خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها ما را درگیر نکرد.»
او سپس در گفتوگو با گروه کوچکی از خبرنگاران، این موضع را با صراحت بیشتری بیان کرد.
مولین گفت: «فقط خوشحالم که کارشان تمام شد و دیگر برنمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم میتوانند خاک آمریکا را ترک کنند، آنقدر خوشحال بودم که شاید یکی دو آهنگ هم خواندم یا حتی از خوشحالی رقصیدم.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال و تیم ملی مبنی بر رفتار ناعادلانه را رد کرد و گفت نزدیکی اردوی تیم در تیخوانا به دو مسابقه نخست ایران در لسآنجلس و همچنین امکان ورود و تمرین تیم در آمریکا یک روز پیش از هر مسابقه، نشان میدهد ایران دلیلی برای شکایت ندارد.
او همچنین گفت ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بازیکنان ایران را پیش از سوار شدن به هواپیما در تیخوانا بازرسی کردند تا نگرانی آنها درباره احتمال آزار و اذیت هنگام عبور از کنترلهای مرزی آمریکا برطرف شود.
وقتی از مولین پرسیده شد آیا دلیل امنیتی مشخصی برای الزام ایران به ترک فوری آمریکا پس از هر مسابقه وجود داشت یا نه، او پاسخ مشخصی نداد.
او گفت: «این فقط توافقی بود که داشتیم؛ اینکه اجازه بدهیم بروند. بازی تمام شده بود، بگذارید به هتل و اردویشان برگردند. آنجا راحتتر بودند. این فقط توافقی بود که پیش از آغاز مسابقات با فیفا انجام دادیم.»
مولین همچنین بار دیگر گفت که «تقریبا نیمی» از فهرست پیشنهادی همراهان تیم ملی ایران برای جام جهانی، ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران داشتهاند.
به گفته او، در میان این افراد، دو عضو پیشنهادی رسانهای با بخش اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند و یکی دیگر نیز به دلیل تحت تعقیب بودن بر اساس احکام بینالمللی، امکان ورود به کانادا را نداشته است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد که اگر عمان تمایلی به مشارکت در مدیریت تنگه هرمز نداشته باشد، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اجازه دخالت در مینزدایی از تنگه هرمز را نمیدهد.
غریبآبادی دوشنبه هشت تیر در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ماکرون گفته در مین زدایی از تنگه هرمز، با هماهنگی شرکایش، همکاری میکند. طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینزدایی صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری. اصولا اجازه چنین کاری را هم نمیدهیم. شرایط حساس و پیچیده است. توصیه اکید میکنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیدهتر نکند.»
امانوئل مکرون پس از دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پاریس گفت فرانسه و عمان برای کاهش تنشها در خاورمیانه همکاری میکنند.
مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما با یکدیگر برای کاهش تنشها در خاورمیانه تلاش میکنیم. تصمیم گرفتهایم بهصورت مشترک، در ارتباط با شرکای خود، در مینروبی تنگه همکاری کنیم تا امنیت مسیرهای دریایی و عبور آزاد در تنگه هرمز تضمین شود.»
اختلاف عمان و جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز
اظهارات رییسجمهوری فرانسه در دیدار با سلطان عمان، تازهترین نمونه از اختلاف نظر تهران و مسقط بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز است.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دوشنبه هشتم تیر گفت مسقط از وضع عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
او گفت: «این کار از نظر بینالمللی ممنوع است و ما به این قواعد پایبندیم.»
وزیر امور خارجه عمان افزود مسقط و تهران توافق کردهاند هرگونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
با این حال البوسعیدی در جریان سفر به فرانسه به رادیو مونتکارلو گفت عمان و ایران در حال بررسی دریافت هزینههای مرتبط با خدمات از کشتیهای تجاری عبوری از این تنگه هستند.
او گفت این خدمات میتواند شامل تدابیر ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی، کمک به ناوبری و آمادگی برای حوادثی مانند آتشسوزی باشد.
البوسعیدی با اشاره به تنگههای سنگاپور و مالاکا گفت که نمونههای موفقی از ارائه خدمات مشابه در چارچوب قوانین دریایی وجود دارد.
در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عمان، کاظم غریبآبادی گفت: «ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند. اگر به هر دلیلی عمان علاقهای به این همکاری نداشته باشد، ایران این مسیر را به پیش خواهد برد.»
او افزود: «ایران و عمان همچنین درباره دریافت هزینه در قبال خدمات ارائهشده در تنگه هرمز اشتراک نظر دارند.»
غریبآبادی بامداد دوشنبه هشت تیر نیز با انتشار عکسهایی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز را با عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار کرده است.
بهنوشته غریبآبادی، در این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی تبادل نظر شد.