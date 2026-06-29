کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، درباره همکاری با عمان برای مینروبی تنگه هرمز، در ایکس نوشت طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینروبی تنگه هرمز «صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری».
او افزود که جمهوری اسلامی «اصولا اجازه» مینروبی تنگه هرمز از سوی هیچ کشور دیگری را نمیدهد و به فرانسه توصیه کرد «با تحریکاتش» شرایط حساس و پیچیده را پیچیدهتر نکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه در نشست با فرماندهان ارشد ارتش گفت: «برخی میگفتند اگر شروط حماس را نپذیری، راهی برای بازگرداندن همه گروگانها نداری. شرط حماس این بود که از غزه خارج شویم و در مقابل همه گروگانها را تحویل بگیریم. میگفتند این میتواند یک پیروزی بزرگ باشد، اما من گفتم این یک شکست بزرگ است و نمیتوان شکست را پیروزی جلوه داد.»
او افزود: «گفتم تنها راه، ترکیب فشار نظامی بسیار شدید با فشار دیپلماتیک و در صورت امکان، جلب حمایت آمریکا است. این کار همیشه آسان نبود.»
نتانیاهو ادامه داد: «اگر آن رویکرد را میپذیرفتیم و پس از یک یا دو یا سه سال دوباره بازمیگشتیم، محمد الضیف، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، حسن نصرالله، علی خامنهای و بشار اسد همگی همچنان در جای خود، با تمام تسلیحات و آمادگیشان باقی میماندند. من این را یک فاجعه میدانستم. اما معتقد بودم میتوانیم همه گروگانها را آزاد کنیم و در نهایت نیز با همان روشی که میدانید، این کار را انجام دادیم.»
تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شمال آلمان دستکم ۶ کشته بر جای گذاشت. پلیس در بیانیهای اعلام کرد مظنون اصلی بازداشت شده و دو نفر دیگر نیز به ظن دست داشتن در این حادثه مشمول «اقدامات پلیسی» شدهاند. انگیزه دستگیرشدگان در دست بررسی است.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در شبکه ایکس نوشت که برد کوپر، فرمانده این نیرو، در جریان یک سفر به لبنان و اسرائیل با رهبران غیرنظامی و نظامی ارشد در این دو کشور گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، کوپر در لبنان با رییسجمهور این کشور، جوزف عون و فرمانده ارتش لبنان، ژنرال رودولف هیکل، دیدار و درباره «مسیر پیش رو برای اجرای یک چارچوب توافق تاریخی که روز جمعه در واشینگتن امضا شد»، گفتوگو کرد.
او در اسرائیل، همچنین از نیروهای مستقر آمریکایی بازدید کرد.
سنتکام نوشت که اکنون بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در سراسر منطقه در حال فعالیت هستند .
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات نیروهای کشورش در لبنان، با موشکهای بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و خود را برای اقدام مستقل آماده میکند.
کاتز افزود: «این حتی ممکن است ظرف دو روز آینده هم رخ دهد. ما اهدافی برای حمله در ایران داریم و ارتش اسرائیل آماده و در حالت آمادهباش است، اما در روندی که رییسجمهور آمریکا در قبال ایرانیها در پیش گرفته است، مداخله نخواهیم کرد.»
کاتز گفت اسرائیل «هیچگونه جاهطلبی سرزمینی در لبنان ندارد»، اما بعید است از مناطق بیشتری در جنوب این کشور، فراتر از دو منطقه توافق شده در چارچوب یک برنامه آزمایشی، عقبنشینی کند.
در حالی که ترامپ میگوید سهشنبه نمایندگان تهران و واشینگتن در دوحه دیدار میکنند، در تهران، مخالفان توافق، به درخواست مجتبی خامنهای، خواهان ترور دونالد ترامپ در خاک آمریکا شدند. آنها میگویند حکومت ایران به پشت خیمه معاویه رسیده و نیازی به صلح ندارد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن