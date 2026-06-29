علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، در گفتوگو با ایسنا گفت: «در برخی سالها، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی، سهمیهای بودند.»
او افزود روند فعلی سهمیهها منطقی نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: «بخشی از سهمیهها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند و برای حل این مساله، به تصمیمی در سطح بالاتر نیاز است تا اختیار لازم برای تعیین تکلیف همه سهمیهها به یک مرجع داده شود.»
او همچنین اضافه کرد اصلاح سهمیهها به کنکور امسال نخواهد رسید.
نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان عملیات زمینی و هوایی انجام دادند که به گفته مقامهای پاکستانی، دستکم ۲۹ شبهنظامی در آن کشته شدند.
همزمان، طالبان افغانستان اعلام کرد در حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه هشتم تیر، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند.
جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
او افزود حملات هوایی به سه هدف در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، به کشته شدن ۲۵ شبهنظامی و انهدام «مقادیر زیادی سلاح و مهمات» منجر شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت در حملات هوایی پاکستان، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.
مجاهد نوشت: «این حملات به کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شد. ما این اقدام بزدلانه و تجاوزکارانه را بهشدت محکوم میکنیم و آن را جنایت و اقدامی وحشیانه میدانیم.»
در سوی دیگر، وزیر اطلاعرسانی پاکستان در پیام خود نوشته است این عملیات در پاسخ به «چندین حمله تروریستی اخیر» انجام شده است.
ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
این اولین رخداد از این دست نیست.
بهمن ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری نماز جمعه، یک عامل انتحاری خود را در یک مسجد شیعیان در اسلامآباد منفجر کرد که در پی آن دستکم ۳۱ نفر کشته و نزدیک به ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
در حملهای مشابه در آبان ۱۴۰۴، یک انفجار انتحاری در اسلامآباد ۱۲ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت.
گروه جماعت الاحرار، شاخهای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرد که مسئولیت این انفجار را میپذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) با انتشار بیانیهای گفت هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانست.
اسلامآباد، کابل را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته پاکستان، حملات داخل این کشور را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای مسلح، «مشکلی داخلی برای پاکستان» است.
علی پرویز ملک، وزیر نفت پاکستان، اعلام کرد اسلامآباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزانتر از ایران است.
او گفت کاهش موقت تحریمها این امکان را فراهم کرده است که پاکستان گزینه واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دولت آمریکا بخشی از تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی ازسرگیری همکاریهای اقتصادی با تهران هستند.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.» شریعتمداری افزود: تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان همچنین نوشت تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی باید از پذیرش دونالد ترامپ و نمایندگان او در مذاکرات آتی خودداری کند و پیشنهاد جایگزینی هیاتی متشکل از نمایندگان کنگره آمریکا را بدهد.
شریعتمداری در این یادداشت افزود: «تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.»
بلومبرگ گزارش داد قیمت جهانی نفت پس از جنگ ایران تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیریها بازگشته، اما این کاهش نه به دلیل بهبود عرضه، بلکه در نتیجه مجموعهای از اقدامات اضطراری و کاهش تقاضای جهانی رخ داده است.
این گزارش میافزاید آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات و مدیریت جریان عرضه، از عواملی بودهاند که مانع جهش بیشتر قیمتها شدهاند. با این حال، مهمترین عامل افت قیمت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در سایه کند شدن رشد اقتصاد جهانی عنوان شده است.
بلومبرگ همچنین نوشت بازار نفت همچنان نسبت به هرگونه اختلال تازه در عرضه، بهویژه در خاورمیانه، آسیبپذیر است و بازگشت قیمتها به سطوح پیش از جنگ به معنای رفع ریسکهای ژئوپلیتیک نیست.
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
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