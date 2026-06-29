همزمان، طالبان افغانستان اعلام کرد در حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان، ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند.

عطاالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، بامداد دوشنبه هشتم تیر، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند.

جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های طالبان پاکستان به شمار می‌رود.

او افزود حملات هوایی به سه هدف در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر، به کشته شدن ۲۵ شبه‌نظامی و انهدام «مقادیر زیادی سلاح و مهمات» منجر شده است.

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ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت در حملات هوایی پاکستان، ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند.

مجاهد نوشت: «این حملات به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شد. ما این اقدام بزدلانه و تجاوزکارانه را به‌شدت محکوم می‌کنیم و آن را جنایت و اقدامی وحشیانه می‌دانیم.»

در سوی دیگر، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در پیام خود نوشته است این عملیات در پاسخ به «چندین حمله تروریستی اخیر» انجام شده است.

ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمب‌گذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبه‌نظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

این اولین رخداد از این دست نیست.

بهمن ۱۴۰۴ ، هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه، یک عامل انتحاری خود را در یک مسجد شیعیان در اسلام‌آباد منفجر کرد که در پی آن دست‌کم ۳۱ نفر کشته و نزدیک به ۱۷۰ نفر زخمی شدند.

در حمله‌ای مشابه در آبان ۱۴۰۴، یک انفجار انتحاری در اسلام‌آباد ۱۲ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت.

گروه جماعت الاحرار، شاخه‌ای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرد که مسئولیت این انفجار را می‌پذیرد.

تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانست.

اسلام‌آباد، کابل را به پناه دادن به شبه‌نظامیانی متهم می‌کند که به گفته پاکستان، حملات داخل این کشور را طراحی می‌کنند.

طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و می‌گوید فعالیت گروه‌های مسلح، «مشکلی داخلی برای پاکستان» است.