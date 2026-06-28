وزارت خارجه ترکیه اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول توسط دولت عثمانی را محکوم کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که هدف از این اقدام «سرپوش گذاشتن بر جنایتها در غزه» است.
والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و واشینگتن که قرار بود در سوئیس برگزار شود، در پی تشدید تنشهای منطقهای به تعویق افتاده است.
این روزنامه یکشنبه هفتم تیر نوشت درگیریهای اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی موجب نگرانی مالکان کشتیها شده و چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز را با ابهام روبهرو کرده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این تحولات در حالی رخ میدهد که ازسرگیری تردد شناورها در این آبراه راهبردی، «دستاورد کلیدی» تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن به شمار میرفت.
بر اساس بند پنجم این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، برای ۶۰ روز زمینه عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را بدون دریافت عوارض فراهم کند.
در این یادداشت تفاهم همچنین تصریح شده است تردد کشتیهای تجاری بلافاصله از سر گرفته میشود و با رفع موانع فنی و نظامی و انجام مینروبی از سوی جمهوری اسلامی، عبور و مرور عادی کشتیها از تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز بهطور کامل برقرار خواهد شد.
تنش بر سر مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با فواد حسین، همتای عراقی خود، در بغداد گفت بر پایه تفاهمنامه اخیر، تنگه هرمز «تحت مدیریت» جمهوری اسلامی است و پس از رفع موانع، به ظرفیت پیش از جنگ بازمیگردد.
او افزود: «این ترتیبات در حال اتخاذ و اجراست و مسئولیت آن با جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد یا کشور دیگری بر اساس یادداشت تفاهم در این خصوص مسئولیتی ندارد.»
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دو شناور را در آبهای منطقه هدف قرار داد؛ یک کشتی کانتینربر و یک نفتکش حامل نفت قطر، کشوری که در مذاکرات تهران و واشینگتن نقش میانجی دارد.
در پاسخ، آمریکا مواضع نظامی حکومت ایران را در امتداد سواحل تنگه هرمز هدف قرار داد. پس از آن، جمهوری اسلامی دست به حملاتی علیه کویت و بحرین زد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هفتم تیر در گفتوگو با فاکسنیوز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز یا پایگاههای آمریکا را تهدید کند، واشینگتن به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی حکومت ایران ادامه خواهد داد.
با این حال، محمد امرسی، کارشناس مسائل ایران و عضو شورای مشورتی جهانی مرکز ویلسون، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت با وجود تشدید تنشها، به نظر میرسد اوضاع تاکنون «مدیریت شده است».
در روزهای اخیر، اعلام مسیرهای جایگزین از سوی عمان برای تردد کشتیها در تنگه هرمز، واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، ششم تیر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت فشار تهران بر مسیرهای کشتیرانی مرتبط با عمان با هدف وادار کردن این کشور به پذیرش سازوکار مورد نظر سپاه پاسداران و هدایت کشتیها به مسیرهای تحت کنترل جمهوری اسلامی انجام میگیرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارم تیر نوشت ایجاد مسیر جایگزین در تنگه هرمز، اهرم فشار تهران در مذاکرات را از بین میبرد.
کشته شدن یک نیروی ارتش قطر
وزارت کشور قطر هفتم تیر در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور بهدنبال «عملیات نظامی در منطقه» جان خود را از دست داده است.
بر پایه این بیانیه، گشتهای دریایی قطر شامگاه ششم تیر پس از آنکه یک شناور حامل دو سرنشین در زمان مقرر بازنگشت، عملیات جستوجو را آغاز کردند.
به گفته وزارت کشور قطر، تیمهای جستوجو و نجات دریایی بامداد هفتم تیر شناور مفقودشده را پیدا کردند.
بررسیها نشان داد یک شهروند قطری بر اثر جراحات ناشی از ترکش عملیات نظامی در منطقه جان باخت. یک «شهروند عرب» مقیم قطر نیز در این رویداد زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
وزارت کشور قطر محل وقوع این حادثه را اعلام نکرد و توضیحی نیز درباره ارتباط احتمالی آن با حملات اخیر جمهوری اسلامی ارائه نداد.
محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، یکشنبه گفت مراسم تشییع جنازه علی خامنهای که در روزهای آینده برگزار میشود شاید «مهمترین رویداد قرن بیست و یکم» باشد.
به گزارش رسانههای ایران، او افزود: «آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد و تمهیدات ویژهای نیز انجام شده تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثهای نشود.»
سناتور راجر مارشال پس از حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی، به انبیسی گفت که این حملات آمریکا یک «عملیات پاکسازی نهایی» است.
او گفت: «جنگ اصلی تمام شده است و این را تقریبا مثل یک عملیات پاکسازی نهایی در نظر بگیرید».
این سناتور آمریکایی تاکید کرد: «ما باید به آنها فشار بیاوریم اگر به ما حمله کنند. باید ده برابر پاسخشان را بدهیم.»
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، اصفهان، تهران، دزفول، رشت، شوش، کرمانشاه و مشهد در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات معیشتی، درمانی و صنفی خود راهپیمایی و تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
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بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، اصفهان، تهران، دزفول، رشت، شوش، کرمانشاه و مشهد در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات معیشتی، درمانی و صنفی خود راهپیمایی و تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
در کرمانشاه، معترضان علیه فقر، تورم و گرانی شعار دادند و در دزفول، جمعی از بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند.
در اصفهان، گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد مقابل استانداری دست به تجمع زدند. به گفته منابع کارگری، این تجمع به بسته شدن خیابان مقابل استانداری انجامید.
ایلنا در ادامه گزارش داد بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق، رفع مشکلات بیمه درمانی و حذف سقف حقوق شدند.
جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی صنایع فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و عمل به تعهدات پیشین مسئولان، از دیگر مطالبات آنان بود.
یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیهسازان حافظ در سه ماه گذشته بارها قطع و وصل شده است.
به گفته او، این اختلال دسترسی بسیاری از بازنشستگان به خدمات درمانی را با چالش روبهرو کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در سالهای اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده و گفتهاند مطالباتشان با وجود وعدههای مکرر مسئولان، همچنان بیپاسخ مانده است.
کارزار فرهنگیان برای ترمیم حقوق
جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به رییس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس تورم واقعی، اجرای کامل و بیتاخیر رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص شدند.
آنان همچنین بر لزوم ارائه حمایت بودجهای از دورههای ضمن خدمت و بهروزرسانی علمی معلمان در تعطیلات تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، این کارزار تاکنون به امضای ۵۶۳۵ نفر رسیده است.
امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان باعث شده بسیاری از آنان در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینههای زندگی به مشاغلی مانند کارگری و بنایی روی بیاورند.
به گفته آنان، این وضعیت «شان معلمی را خدشهدار کرده» و کیفیت نظام آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهایی که فضای سیاسی ایران درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات تازه است، ادامه اعتراضهای بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان نشان میدهد بحران معیشت همچنان یکی از کانونهای اصلی نارضایتی در کشور است.
استمرار این اعتراضها بیانگر ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مزدی، درمانی و شغلی اقشار مختلف جامعه است.