روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران نوشت عجله رافایل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای بازرسی از نطنز و فردو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس، در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد.

سوم تیر، گروسی اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقام‌ها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد.

او پیشتر گفته بود اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. گروسی همچنین تاکید کرده بود با توجه به محدودیت زمانی ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود.

روزنامه سپاه یکشنبه هفتم تیر گروسی را «میهمان ناخوانده مذاکرات سوییس» نامید و با شهدار نسبت به حضور او در ایران نوشت: «او بدون برنامه و بی‌هدف پا به این صحنه نگذاشته بود و در تک‌تک رفتار و کردار خود تابعی از یک منظومه عملیاتی بزرگ‌تر است.»

روزنامه جوان اضافه کرد: «حفظ گارد بسته جمهوری اسلامی در برابر غیرمستقل‌ترین مدیرکل تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک ضرورت مهم محسوب می‌شود. هرگونه ساده‌سازی مساله بازرسی آژانس از اماکن آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه، باید با پاسخ و واکنشی محکم و قاطع از سوی جمهوری اسلامی مواجه شود.»