یک مقام آمریکایی به فاکسنیوز گفت حملههای جدید آمریکا به اهدافی در ایران، از حملههای شبگذشته گستردهتر بود و این حملهها پایان یافته است.
به گفته این مقام، ارتش آمریکا سامانههای پدافند هوایی، انبارهای نگهداری پهپاد، موشکهای کروز، رادارهای هدایت آتش، توانمندیهای مینگذاری و سامانههای موشکی زمین به هوا را هدف قرار داد.
او همچنین گفت: «ایران فرصت داشت حملهها را متوقف کند، اما این کار را نکرد. در عوض، صبح شنبه به نفتکش کیکو با پرچم پاناما در تنگه هرمز حمله کرد.»
سناتور جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که رویکرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر ترکیب دیپلماسی با فشار نظامی، در برخورد با تهران پس از حملات اخیر در تنگه هرمز موثر بوده است.
او گفت اگر تهران به تعهداتش در قبال توافق پایبند نباشد، ما به بمباران ادامه خواهیم داد.
بنکس افزود هرگونه توافق بلندمدت با ایران باید تضمین کند که تهران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز را برای کشتیرانی تجاری باز نگه دارد.
او همچنین از درخواست پنتاگون برای ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی حمایت کرد و گفت که ایالات متحده از منابع قابل توجهی برای پاسخ به درگیریها در اوکراین و خاورمیانه استفاده کرده است و نیاز به بازسازی موجودی سلاحهای خود دارد.
نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیهای گفت که نیروهای آمریکایی «به دستور فرمانده کل قوا، حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.»
بر اساس این بیانیه، «پس از حملات دیروز [جمعه] ایالات متحده در پاسخ به حمله ایران به کشتی ام/وی اور لاولی، به ایران فرصتی داده شد تا به توافق آتشبس پایبند باشد، اما وقتی نیروهایش ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، یک پهپاد انتحاری را به سمت کشتی ام/تی کیکو شلیک کردند، این فرصت را از دست دادند. این نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز با بیش از دو میلیون بشکه نفت خام در حال عبور بود.»
سنتکام افزود: «نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز در پاسخ مستقیم به ادامه تجاوز ایران به کشتیهای تجاری، حملاتی را انجام دادند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده زیرساختهای نظارتی نظامی، سیستمهای ارتباطی، سایتهای پدافند هوایی، تأسیسات ذخیرهسازی پهپاد و قابلیتهای مینریزی ایران را هدف قرار دادند.»
سنتکام تاکید کرد: «عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه دارد»، و گفت: «نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده هستند.»
۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای با «مهدورالدم» خواندن دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد» واجب شمردند و همزمان خواستار خروج پروندهی هستهای از مذاکرات و توقف بازگشایی تنگه هرمز شدند.
این بیانیه، که پس از پیام مجتبی خامنهای، رهبر منصوب جمهوریاسلامی، دربارهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا منتشر شد، فراخوان شرعی بخشی قانونی و رسمی از حاکمیت بالادستی جمهوری اسلامی به ترور دو مقام ارشد خارجی است؛ آن هم در میانهی روندی که قرار است به تثبیت آتشبس و توافق نهایی میان جمهوریاسلامی و یکی از آنها بینجامد.
صدور چنین فراخوانی از سوی تنها نهادی است که در ساختار جمهوری اسلامی، دستکم روی کاغذ، اختیار گزینش، نظارت و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را دارد، آن را از یک شعار تبلیغاتی معمول در برخی تریبونهای پائیندستی متمایز میکند و به آن معنای متفاوتی میدهد.
هدفگیری مستقیم دو ستون تفاهمنامه
بیانیهی خبرگان در عمل، دو ستون اصلی تفاهمنامهی اسلامآباد را هم هدف گرفته است: بازگشایی تنگه هرمز و ادامهی مذاکرات هستهای.
بر اساس متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی باید عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز فراهم کند و تردد کامل کشتیها ظرف ۳۰ روز برقرار شود.
با این وجود، امضاکنندگان بیانیه، بازگشایی هرمز را «خطای راهبردی» خواندهاند و آن را «خلاف تعهدات مسئولان» دانستهاند.
آنها این مخالفت را به تحولات لبنان گره زدهاند و با استناد به ادامهی حضور اسرائیل در جنوب لبنان و آنچه نقض بند اول تفاهمنامه خواندند، استدلال کردهاند که تا زمانی که اسرائیل از مناطق اشغالی عقب ننشیند، گشودن هرمز «دشمن را در ادامهی پیمانشکنیها گستاختر» میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد بخشی از دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی، اجرای تعهد ایران دربارهی هرمز را مشروط به رفتار اسرائیل در لبنان کرده است؛ شرطی که میتواند کل روند اجرای تفاهمنامه را به بنبست بکشاند.
در محور هستهای نیز در بیانیه به صراحت گفته شده: «حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد» و باید از دایرهی گفتوگوها خارج شود.
این در حالی است که متن تفاهمنامهی اسلامآباد، رسیدگی به سرنوشت مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی و دیگر مسائل هستهای را به مذاکرات آینده و توافق نهایی موکول کرده است.
به بیان دیگر، خبرگان دقیقا همان دو موضوعی را رد میکند که آمریکا آنها را بخشی جداییناپذیر از توافق میداند.
صفآرایی در برابر تیم مذاکرهکننده
لحنِ بیانیه نشان میدهد یکی از هدفهای آن تثبیت این روایت است که جمهوری اسلامی نه از سر اضطرار، بلکه از موضع پیروزی وارد مذاکره شده است. شاید از همین رو است که در بیانیه به مسئولان هشدار داده شده که گفتن هر سخنی درباره ناتوانی کشور، توهم است. تلاشی برای بستن فضا بر آن بخش از دولت که کاهش تنش را برای جلوگیری از جنگ دوباره ضروری میداند.
به این ترتیب، خبرگان میکوشد در عمل سقف امتیازدهی تیم مذاکرهکننده را پیش از آغاز مذاکرات جدی تعیین کند. پیشتر گزارشهایی دربارهی اختلاف درون حکومت بر سر دامنهی اختیارات مذاکرهکنندگان، نحوهی اجرای مفاد تفاهمنامه و شروط رهبر جمهوری اسلامی برای ادامهی گفتوگوها منتشر شده بود. این بیانیه خبرگان، تایید جدیت این اختلافها درون دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی است.
تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیها، غرامت جنگی، رفع تحریمها و حق غنیسازی، از مهمترین محورهای این اختلاف بودهاند.
امضاکنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات «تخلفناپذیر رهبری و مردم» خواندند و هشدار دادهاند هرگونه «سهلانگاری» در این زمینه با «عکسالعمل ملت» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه، تیم مذاکرهکننده به طور ضمنی تهدید هم شدهاند، چیزی که تا پیش از این در بیانیههای مجلس خبرگان دیده نشده بود.
در بیانیه با اشاره به اینکه هیچ مسئولی پس از اطلاع از نظر قطعی رهبر جمهوریاسلامی نمیتواند خلاف آن اقدام کند، پایان مییابد، گفته شده آنها منتظر تحقق شروط و وعدهها میماند و «عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهد کرد».
بیانیهی خبرگان در شرایطی منتشر شده که آیندهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا همچنان مبهم است. از یک سو، دو طرف قرار است در چارچوب یک بازهی ۶۰ روزه دربارهی توافق نهایی مذاکره کنند؛ از سوی دیگر، تحولات لبنان، وضعیت تنگه هرمز، تهدیدهای متقابل در منطقه و اختلافهای داخلی در تهران، هر یک میتواند مسیر این مذاکرات را دشوارتر کند.
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد: «در اولین ساعات بامداد یکشنبه، صدای انفجارهایی در سیریک شنیده شده است.»
این خبرگزاری اشاره کرد: «تا این لحظه، هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تایید یا تکذیب نکرده است» و افزود: «برخی منابع مدعی شدهاند که صدای انفجار در بندر طاهرویه بوده، اما هنوز هیچ منبع رسمی آن را تأیید نکرده است.»
مهر همچنین نوشت که جمعه شب نیز شهرستان سیریک در استان هرمزگان شاهد حملات نیروهای سنتکام بود.
تایمز اسرائیل گزارش داد که شارون کدمی، رییس سازمان فرودگاههای این کشور، هشدار داده در شرایطی که ایالات متحده شروع به تخلیه برخی از هواپیماهای سوخترسانی خود از فرودگاه بینالمللی بنگوریون کرده است، ادامه حضور این هواپیماها در فرودگاه بینالمللی این کشور میتواند به لغو پرواز یکصد هزار مسافر در اوج فصل تابستان بینجامد.
کدمی در نامهای به میری رگو، وزیر حمل و نقل اسرائیل، نوشت که اگر هواپیماهای آمریکایی بیشتری در روزهای آینده خارج نشوند، سازمان فرودگاهها باید به خطوط هوایی اسرائیل اطلاع دهد که باید برای لغو پروازهای عمده در فصل تعطیلات تابستانی، از اول ژوئیه تا اوت، آماده شوند.
تایمز اسرائیل نوشت حدود ۷۵ هواپیمای سوخترسانی و باری آمریکا ماههاست که به عنوان بخشی از تقویت توان نظامی آمریکا در منطقه، پیش از جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، در فرودگاه بنگوریون مستقر هستند.