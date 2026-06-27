اسپانیا با پیروزی یک بر صفر مقابل اروگوئه در آخرین دیدار مرحله گروهی، بامداد شنبه ۷ تیر، در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا مکزیک، به عنوان صدرنشین گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

تک گل اسپانیا را الکس بائنا در نیمه نخست به ثمر رساند. فرناندو موسلرا، دروازه‌بان اروگوئه، روی این گل مرتکب اشتباه شد و توپ از او عبور کرد. او در پایان نیمه نخست از زمین مسابقه تعویض شد.

لامین یامال نزدیک بود یک پاس گل ثبت کند، اما توپ از سمت راست دروازه به بیرون رفت و او نیز در این مسابقه موفق به گلزنی نشد.

مانوئل اوگارته، هافبک اروگوئه، پس از آن که پایش به شکلی نامتعارف روی زمین قرار گرفت، در نیمه نخست با برانکارد از زمین خارج شد. شدت و نوع مصدومیت او هنوز مشخص نیست.

این نتیجه به حذف اروگوئه انجامید و همزمان صعود کیپ ورد به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را نیز قطعی کرد. این کشور جزیره‌ای کوچک هر سه مسابقه مرحله گروهی خود، از جمله دیدار پایانی برابر عربستان سعودی، را با تساوی به پایان رساند و راهی مرحله حذفی شد.

کوچکترین کشوری که به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرده است

همزمان در دومین دیدار این گروه، کیپ ورد با تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی در ورزشگاه ان‌آر‌جی، جواز صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی را به دست آورد؛ تساوی ارزشمند دیگری برای این کشور کوچک جزیره‌ای در غرب آفریقا که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند.

پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل اروگوئه در دیگر دیدار گروه H، صعود کیپ ورد را قطعی کرد و این کشور را به کوچک‌ترین کشوری تبدیل کرد که تاکنون به مرحله حذفی جام جهانی راه یافته است.

پاداش این صعود، رویارویی با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و لیونل مسی در سوم ژوییه در میامی خواهد بود.

اگرچه کیپ ورد نتوانست از چندین موقعیت گلزنی خود مقابل عربستان سعودی استفاده کند، ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ ساله این تیم که به یکی از پدیده‌های جام جهانی تبدیل شده است، دروازه خود را بسته نگه داشت و فرصت رسیدن به نتیجه مورد نیاز را برای تیمش فراهم کرد.

با نزدیک شدن مسابقه به دقیقه ۸۰، شعارهای پرطنین «کابو ورده!» همراه با صدای طبل در سراسر ورزشگاه طنین‌انداز شد. کوسه‌های آبی در ۱۰ دقیقه پایانی وقت قانونی مسابقه موجی از حملات را روی دروازه عربستان ترتیب دادند، اما نتوانستند توپ را وارد دروازه کنند.

در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، ووزینیا یک ضربه زمینی بازیکنان عربستان را مهار کرد و تساوی را برای تیمش حفظ کرد.