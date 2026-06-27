مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در مورد توافق اسرائیل و لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده افتخار میکند که بخشی از توافق تاریخی سهجانبه امروز بین اسرائیل و لبنان است.»
او تاکید کرد: «کارهای بیشتری باید انجام شود، اما ما در حال برداشتن گامهای معناداری به سوی آیندهای سرشار از صلح، رفاه و همزیستی متقابل هستیم.»
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که حدود ۳۰ نفر از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته در زندان مرکزی ساوه، در اعتراض به صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه خود، دست به اعتصاب غذای دستهجمعی زدهاند.
این سازمان حقوق بشری افزود که این اعتصاب غذا از جمعه در بندهای مختلف زندان مرکزی ساوه آغاز شده است.
ههنگاو افزود که این زندانیان سیاسی در اعتراض به «روند دادرسی شتابزده، سناریوسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین حبس و مجازاتهای تکمیلی» از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی و کیفری استان مرکزی، اعتصاب غذا کردهاند.
این گزارش به نقل از «منابع مطلع» حاکی از آن است که دستگاه قضایی «بدون توجه به دفاعیات متهمان و با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، احکام سنگینی را علیه آنان صادر کرده است.»
هرانا گزارش داد زرتشت احمدیراغب، زندانی سیاسی، پس از انتشار یک فایل صوتی از ندامتگاه مرکزی کرج به مکان نامعلومی منتقل شده و از ۱۹ خرداد تاکنون با خانواده خود تماس نداشته است. به گفته هرانا، بیخبری از وضعیت او نگرانی خانوادهاش را افزایش داده است.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که زرتشت احمدیراغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، در پی انتشار یک فایل صوتی از این زندان به «مکان نامعلومی» منتقل شده است، و نوشت بیخبری از وضعیت این زندانی سیاسی، نگرانی خانواده او را افزایش داده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده احمدیراغب به هرانا گفت: «زرتشت ۱۹ خرداد به دنبال انتشار یک فایل صوتی از ندامتگاه مرکزی کرج به مکانی نامعلوم منتقل شد. از آن زمان تاکنون، این زندانی سیاسی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.»
به گفته این منبع، این زندانی سیاسی از بیماریهای متعددی از جمله بیماری قلبی و تنگی نفس رنج می برد، و بیخبری از آخرین وضعیت نگهداری و سلامتیاش به نگرانیهای خانواده و نزدیکان وی دامن زده است.
احمدیراغب ۲۴ آبان سال گذشته، و در شرایطی که هشت ماه به پایان دوره حبس او مانده بود، از زندان قزلحصار به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
این زندانی سیاسی در تیرماه ۱۴۰۳، در پروندهای که با شکایت مسئولان زندان قزلحصار کرج در طول دوران تحمل حبس علیه وی گشوده شد، به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود. به این ترتیب، با اجرای این حکم، امکان آزادی او پس از نزدیک به پنج سال حبس، سلب شد.
احمدیراغب اواخر اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از چند ماه، توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از جمله به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در یادداشتی در سایت «مرکز قانون و عدالت آمریکا» نوشت: «در میانه بحث بر سر مفاد تفاهمنامه بین ایالات متحده و ایران، یک واقعیت بسیار برجسته تا حد زیادی مورد بحث قرار نگرفته است: چه بر سر مردم ایران خواهد آمد، مردمی که وعده آزادیشان را داده بودیم.»
او به گزارشهای اخیر در مورد افزایش اعدام مخالفان در ایران که «تصویری هشداردهنده ترسیم میکند» اشاره کرد و افزود: «در شرایطی که رژیم ایران از توقف جنگ برای تحکیم کنترل خود بر کشور سوءاستفاده میکند، نابودی مخالفان داخلی به طور قابل پیشبینی به اولویت اصلی تبدیل شده است.
پمپئو تاکید کرد: «من میترسم که این سرکوب در روزهای آینده بدتر شود» و افزود: «تا زمانی که این رژیم برای همیشه از بین نرود، هیچ راه حلی برای این مشکل وجود نخواهد داشت.»
پمپئو اشاره کرد: «ایالات متحده نمیتواند جایگزین دولت ایران شود» و نوشت: «فقط مردم میتوانند این کار را انجام دهند. اما ما میتوانیم به ایجاد فضایی برای اپوزیسیون دموکراتیک سازمانیافته ایران کمک کنیم تا به میدان بیایند و یک دولت جدید تشکیل دهند.» او در مورد همکاری نزدیک با سازمان موساد در زمانی که مدیر سازمان سیا بو، نوشت: «تردید ندارم که اسرائیل عملیات مخفیانه متعددی را در داخل ایران برای کمک به مردم ایران در دست اجرا دارد؛ ما میتوانیم و باید هر کاری که میتوانیم در حمایت از این تلاشها انجام دهیم.»
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از دولت دونالد ترامپ و کشورهای حامی لبنان بهدلیل نقشآفرینی در مذاکرات قدردانی کرد و توافق اعلامشده را نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور و زمینهساز بازگشت مردم به مناطق آزادشده دانست.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در بیانیهای از دولت آمریکا به ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بهخاطر برگزاری مذاکرات و حمایت از موضع لبنان «برای دستیابی به گامی که امروز اعلام شد» تشکر کرد.
او در این بیانیه که در حساب کاربری ریاستجمهوری لبنان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، همچنین از «همه کشورهای برادر و دوست» که طی «مذاکرات دشوار» در واشینگتن، از مواضع دولت لبنان حمایت کردند و تعهد کامل خود را به استقلال، امنیت و رفاه لبنان نشان دادند، تشکر کرد.
عون همچنین از تیم مذاکره کننده لبنان «برای دستیابی به آنچه ما اولین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت لبنان بر کل سرزمین یکپارچه خود میدانیم»، و «از همه مردم لبنان که فداکاری و تحمل کردند و با سختترین شرایط تجاوز، ویرانی و آوارگی مقابله کردند، تشکر کرد.
او تاکید کرد توافقنامه «آغاز راهی برای ثمربخشیدن فداکاریهای» مردم است، تا بتوانند به سرزمین آزاد شده خود بازگردند.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که هواداران حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، در خیابانهای بیروت به توافق اسرائیل و لبنان اعتراض کردند.
خبرگزاری دولتی لبنان گفت که «هواداران حزبالله در اعتراض به چارچوب توافق اعلام شده بین لبنان و اسرائیل، در خیابانهای بیروت، از جمله در منطقه مرکزی نزدیک پارلمان و در امتداد جادهای منتهی به فرودگاه، موتورسواری کردند.»
بر اساس این گزارش، آنها دستکم یک جاده را با آتشزدن لاستیک مسدود کردند.