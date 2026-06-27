سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که زرتشت احمدی‌راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، در پی انتشار یک فایل صوتی از این زندان به «مکان نامعلومی» منتقل شده است، و نوشت بی‌خبری از وضعیت این زندانی سیاسی، نگرانی خانواده او را افزایش داده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده احمدی‌راغب به هرانا گفت: «زرتشت ۱۹ خرداد به دنبال انتشار یک فایل صوتی از ندامتگاه مرکزی کرج به مکانی نامعلوم منتقل شد. از آن زمان تاکنون، این زندانی سیاسی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.»

به گفته این منبع، این زندانی سیاسی از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری قلبی و تنگی نفس رنج می برد، و بی‌خبری از آخرین وضعیت نگهداری و سلامتی‌اش به نگرانی‌های خانواده و نزدیکان وی دامن زده است.

احمدی‌راغب ۲۴ آبان‌ سال گذشته، و در شرایطی که هشت ماه به پایان دوره حبس او مانده بود، از زندان قزلحصار به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.

این زندانی سیاسی در تیرماه ۱۴۰۳، در پرونده‌ای که با شکایت مسئولان زندان قزلحصار کرج در طول دوران تحمل حبس علیه وی گشوده شد، به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود. به این ترتیب، با اجرای این حکم، امکان آزادی او پس از نزدیک به پنج سال حبس، سلب شد.

احمدی‌راغب اواخر اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از چند ماه، توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از جمله به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد.