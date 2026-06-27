بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی درباره توافق اخیر با لبنان گفت: «این توافق، اسرائیل و لبنان را تقویت و جمهوری اسلامی و حزبالله را تضعیف میکند.»او افزود: «تغییرات بنیادینی رخ داده، زیرا ما موازنه قدرت را تغییر دادهایم. حزبالله دیگر حزبالله سابق نیست، حکومت ایران هم دیگر آن حکومت سابق نیست و اکنون فرصتی برای شکلگیری یک واقعیت جدید به وجود آمده است.»نتانیاهو ادامه داد: «در خصوص باقیمانده محور جمهوری اسلامی و با بهرهگیری از پیروزیمان از طریق توافقهای سیاسی، مانند توافق با لبنان، توافقهای دیگری نیز در راه است. این همان چیزی است که از روز دوم جنگ وعده داده بودم؛ تغییر چهره خاورمیانه. دقیقا همین مسیر را دنبال میکنیم.»او تاکید کرد: «ما به هر حملهای علیه خود، نیروها، غیرنظامیان و شهرهایمان پاسخ خواهیم داد.»
تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خود در جام جهانی، با ۳ امتیاز هنوز شانس صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی را دارد که تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در هر سه بازی مرحله گروهی موفق به گلزنی شد اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را رد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر تیم دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) قرار گرفت و از این حیث در صدر فهرست تیمهای متضرر این رقابتها ایستاد.
بر اساس آمار منتشرشده، سه گل ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی پس از بازبینی تصاویر توسط VAR مردود اعلام شد؛ آماری که در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بیسابقه بوده و ایران را به تیمی با بیشترین گل مردودشده توسط این فناوری تبدیل کرده است.
با ثبت این آمار، تیم ملی ایران از آلمان نیز عبور کرد و رکورد بیشترین گل مردودشده به واسطه تصمیمات VAR در مرحله گروهی این دوره از جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
این آمار، ایران را در صدر فهرست تیمهایی قرار میدهد که تصمیمات کمکداور ویدئویی بیشترین تأثیر منفی را بر نتایج و امتیازات آنها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی، درباره توافق اخیر با لبنان اعلام کرد: «ما یک دستاورد تاریخی برای دولت اسرائیل به دست آوردیم.»
او افزود: «پس از یک روند طولانی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان و با برکت و حمایت ایالات متحده، به چارچوبی از تفاهمات رسیدیم که به ما امکان میدهد به سمت پایان دادن به درگیری حرکت کنیم و در ادامه حتی به توافق صلح میان دو کشور برسیم.»
نتانیاهو افزود: «در چارچوب این تفاهمات، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ یک نوار امنیتی داخل خاک لبنان به رسمیت شناختند، تا زمانی که این موضوع برای امنیت ما ضروری باشد.»
او تاکید کرد: «ما به حضور خود در آنجا ادامه خواهیم داد تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی سلاحهای خود را زمین بگذارند و دیگر هیچ تهدیدی از سمت لبنان متوجه اسرائیل نباشد.»
در پی تشدید تنشهای منطقهای و افزایش ابهامها درباره چشمانداز مذاکرات، روند نزولی نرخ ارز در بازار ایران که پس از توافق تهران و واشینگتن آغاز شده بود، متوقف شده و قیمتها بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفتهاند.
بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.
در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۸۸ میلیون تومان، ربعسکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
در سالهای اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، روندی صعودی به خود گرفته است.
همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقهای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
با این حال، در روزهای اخیر و بهدنبال تشدید دوباره تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده روند صلح، بازار ارز بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بود، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
روزنامه واشینگتنپست ششم تیر بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر عمل نکند، کاخ سفید بهراحتی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
با این حال، تشدید تنشها در ۴۸ ساعت گذشته و حملات متقابل ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، آینده این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی در روز شنبه ششم تیر، دود غلیظی را حوالی جزیره قشم نشان میدهد که گفته میشود از یک شناور برخاسته است.
خبرگزاری مهر این شناور را یک لندینگکرافت حامل خودرو معرفی کرد، اما علی اشتری، رییس اداره بنادر و دریانوردی قشم، این خبر را رد کرد و گفت دود مشاهدهشده مربوط به موتور یکی از شناورها بوده و تردد دریایی در مسیرهای قشم بدون اختلال ادامه دارد.
همزمان، سازمان امنیت دریایی بریتانیا از آسیب دیدن یک نفتکش در اثر اصابت یک پرتابه در تنگه هرمز خبر داد.
نهم اردیبهشت ۱۳۹۶؛ نخستین مناظره انتخابات ریاستجمهوری ایران به پایان رسیده، اما یک عبارت بیش از همه در فضای سیاسی میچرخد: «چهار درصدیها».
محمدباقر قالیباف میکوشد جامعه را به دو گروه تقسیم کند؛ چهار درصد برخوردار در برابر نودوشش درصد مردمی که به گفته او سهمی از قدرت و ثروت ندارند. تصویری ساده، تحریککننده و مناسب تیترهای خبری.
این صحنه برای ناظران سیاست آمریکا آشنا بود. تنها چند ماه پیش، دونالد ترامپ با الگویی مشابه وارد کاخ سفید شده بود: مردم فراموششده در برابر نخبگان حاکم؛ یک مدیر قدرتمند در برابر سیاستمداران حرفهای؛ و حمله مستقیم به رقیب، بهجای گرفتارشدن در جزئیات برنامهها.
رسانههای ایرانی همان زمان نوشتند قالیباف از روی دست ترامپ کپی میکند. او مانند ترامپ تلاش داشت خود را مردی بیرون از وضع موجود نشان دهد؛ مدیری که آمده ساختاری ناکارآمد را به هم بریزد.
اما یک تناقض بزرگ وجود داشت. ترامپ میتوانست ادعا کند که از بیرون واشینگتن آمده؛ قالیباف اما سالها فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و یکی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی بود. او علیه سیستمی سخن میگفت که خود، بخشی از آن بود.
شباهتها فقط به شعار چهار درصدیها محدود نماند. قالیباف نیز مانند ترامپ به برندسازی شخصی علاقه داشت؛ یک روز فرمانده، روز دیگر خلبان، زمانی مدیر جهادی و گاهی سیاستمداری با پیراهن غیررسمی در میان مردم.
تصویرها تغییر میکردند، اما فرمول ثابت بود: نمایش قدرت، فاصلهگرفتن ظاهری از تشریفات و معرفی خود بهعنوان مرد عمل؛ همان سیاستمداری که قرار است بهجای حرفزدن، کار کند.
سالها بعد، این الگوبرداری وارد مرحله تازهای شد. قالیباف دیگر فقط از شعارهای ترامپی استفاده نمیکرد؛ او به سراغ زبان رسانهای ترامپ رفت: جملات کوتاه، حملات شخصی، طعنه، تمسخر، میم و پیامهایی که برای دستبهدستشدن در شبکههای اجتماعی طراحی شدهاند.
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