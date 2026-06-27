دادگاه سوئد اخراج کارمند اداره مهاجرت را به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی قانونی دانست
دادگاه منطقهای سولنا در سوئد، اخراج یک کارمند ایرانیتبار اداره مهاجرت را که در فوریه ۲۰۲۵ پس از هشدار پلیس امنیتی سوئد (سپو) برکنار شده بود، قانونی اعلام کرد.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت مشغول به کار بود، پس از اخراج از این نهاد شکایت کرد و خواستار بازگشت به کار و دریافت غرامت شد، اما دادگاه شکایت او را رد کرد.
بر اساس رای دادگاه و اطلاعات ارائهشده از سوی پلیس امنیتی سوئد، این فرد با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، فردی مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و افرادی وابسته به گروه «موتورسواران باندیدوس» ارتباط داشته است.
همچنین گفته میشود او اطلاعات افراد دارای پیشینه ایرانی را از سامانههای اداره مهاجرت استخراج و در اختیار یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
دادگاه این ارتباطات را تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات حساس اداره مهاجرت دانست، اخراج این کارمند را موجه اعلام کرد و او را به پرداخت ۱۶۸ هزار کرون هزینه دادرسی محکوم کرد.
دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، هر دو در پاییز انتخاباتی سرنوشتساز پیش رو دارند. توافق با جمهوری اسلامی که در انتخابات پیش رو به نفع ترامپ است، به جریان سیاسی نتانیاهو فشار میآورد.
این همان تضادی است که از نظر «اسرائیلهیوم» باعث شده روابط نتانیاهو و ترامپ دستخوش تنش شود. با این حال این روزنامه در تحلیلی مفصل به قلم آمیت سیگال، که با تکیه بر اطلاعات منابع آگاه نوشته شده، گفته است که مقامهای اسرائیلی فعلا در برابر اظهارات تند ترامپ و جیدی ونس سکوت کنند.
بر اساس این تحلیل، اگر جمهوریخواهان در انتخابات چهار ماه آینده، کنترل مجلس نمایندگان را به دموکراتها واگذار کنند، حتی اگر اکثریت خود را در سنا حفظ کنند، ترامپ دو سال پایانی ریاستجمهوریاش را زیر سایه تحقیقات بیپایان و تلاش برای استیضاح سپری خواهد کرد: «تقریبا تردیدی نیست که در مجلس نمایندگان استیضاح خواهد شد، زیرا برخلاف سنا، در آنجا تنها اکثریت ساده کافی است و این سومین استیضاح ترامپ خواهد بود.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات ترامپ درباره اختصاص داراییهای آزادشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا، را «توهمی واهی» خواند اما گفت: «هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست و دولت نباید زیر بار رفت.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ درباره اختصاص داراییهای آزادشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا، را «توهمی واهی» خواند اما گفت: «هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست و دولت نباید زیر بار رفت.»
بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت: «ادعای ترامپ مبنی بر تخصیص داراییهای بلوکهشده ایران به خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان آمریکایی، در زمره مطالب غیرواقعی و توهمات او درباره مسائل بینالمللی و بهویژه جمهوری اسلامی قرار میگیرد.»
او همچنین گفت: «منابع خرید غلات ایران کاملا مشخص است و ما هیچ نیازی به واردات از آمریکا نداریم.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با اشاره به «عدم اعتماد متقابل» افزود: «تکیه بر محصولات غذایی وارداتی از آمریکا امکانپذیر نیست، زیرا امنیت غذایی و حفظ جان مردم در اولویت قرار دارد و به محصولات این کشور اعتمادی وجود ندارد.»
بروجردی همچنین تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی نباید این اظهارات را بپذیرد و هرگونه واردات محصولات غذایی از آمریکا، حتی در صورت استاندارد بودن، پذیرفتنی نیست.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی ایکس توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را گامی مهم و مثبت در مسیر بازگرداندن حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور توصیف کرد.
قرقاش با اشاره تلویحی به نقش جمهوری اسلامی و حزبالله در درگیریهای لبنان نوشت: «مردم لبنان دههها پیامدهای درگیریهای دیگران در سرزمین خود را تحمل کردهاند و بهای سنگینی پرداختهاند.»
او همچنین تاکید کرد استقرار حاکمیت دولت و تثبیت اقتدار آن، همچنان تنها تضمین واقعی برای ثبات و آینده لبنان است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در یادداشتی با دفاع از روند مذاکرات با آمریکا، نوشت تضعیف مذاکرهکنندگان یا زیر سوال بردن اصل دیپلماسی، پیش از آنکه نقد دولت باشد، میتواند قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را در برابر طرفهای مقابل کاهش دهد.
مهاجرانی تاکید کرد مذاکره نه یک انتخاب جناحی و نه نشانه ضعف، بلکه همانند توان دفاعی، یکی از ابزارهای تامین منافع ملی است.
سخنگوی دولت همچنین نوشت: «ایجاد تقابل میان میدان و دیپلماسی به منافع ملی کمکی نمیکند.»
دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، هر دو در پاییز انتخاباتی سرنوشتساز پیش رو دارند. توافق با جمهوری اسلامی که در انتخابات پیش رو به نفع ترامپ است، به جریان سیاسی نتانیاهو فشار میآورد.
این همان تضادی است که از نظر «اسرائیلهیوم» باعث شده روابط نتانیاهو و ترامپ دستخوش تنش شود. با این حال این روزنامه در تحلیلی مفصل به قلم آمیت سیگال، که با تکیه بر اطلاعات منابع آگاه نوشته شده، گفته است که مقامهای اسرائیلی فعلا در برابر اظهارات تند ترامپ و جیدی ونس سکوت کنند.
بر اساس این تحلیل، اگر جمهوریخواهان در انتخابات چهار ماه آینده، کنترل مجلس نمایندگان را به دموکراتها واگذار کنند، حتی اگر اکثریت خود را در سنا حفظ کنند، ترامپ دو سال پایانی ریاستجمهوریاش را زیر سایه تحقیقات بیپایان و تلاش برای استیضاح سپری خواهد کرد: «تقریبا تردیدی نیست که در مجلس نمایندگان استیضاح خواهد شد، زیرا برخلاف سنا، در آنجا تنها اکثریت ساده کافی است و این سومین استیضاح ترامپ خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، سرنگونی حکومت در ایران یا خارج کردن ذخایر اورانیوم از این کشور میتوانست تا حدی به نفع ترامپ باشد، اما جهش قیمت انرژی تقریبا بهطور قطع به شکست او در انتخابات منجر میشود.
بر اساس این تحلیل، رییسجمهوری آمریکا دو برگ برنده تعیینکننده در اختیار داشت: نخست، عملیات زمینی برای خارج کردن ذخایر اورانیوم؛ اما ترامپ معتقد بود که در نهایت میتواند از طریق توافق نیز به این هدف برسد.
دوم، نابودی زیرساختهای انرژی در ایران.
در حالی که موضوع انرژی در آمریکا مساله اصلی بود، در اسرائیل این موضوع، دغدغه اول نبود.
از سوی دیگر، هیچ مقام مسئولی نتوانست به ترامپ تضمین دهد که حکومت ایران تا پیش از انتخابات میاندورهای پاییز ۱۴۰۵ در آمریکا، سقوط خواهد کرد تا ترامپ بتواند روی آن بهعنوان برگ برنده در انتخابات حساب کند.
بنابراین توافق با تهران گزینه در دسترسی بود که به ترامپ در انتخابات پیش رو کمک خواهد کرد.
بند نانوشته در توافق
اسرائیلهیوم در ادامه تحلیل خود، در ارزیابی توافق تهران و واشینگتن نوشت که اگرچه بسیاری آن را با برجام مقایسه میکنند، اما این توافق بندی پنهان دارد که بر اساس آن، تحریمها علیه ایران از بین نمیروند، بلکه موقتا غیرفعال میشوند، در حالی که آمریکا از لحظه امضا به همه آنچه میخواهد، رسیده است؛ تنگه هرمز باز شده و جریان انرژی (کم و بیش) به حالت قبل بازگشته است.
در واقع با این توافق، تقریبا تمام فشار اقتصادی بر آمریکا برداشته میشود، اما تنها بخش کوچکی از فشار اقتصادی بر ایران کاهش مییابد.
در ادامه این تحلیل آمده است که درباره میزان خسارت واردشده به ایران در جنگ نیز اختلافنظر وجود دارد. برخی آن را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار و برخی تا یک تریلیون دلار برآورد میکنند.
در هر صورت، منفعت اقتصادی حاصل از کاهش محدود تحریمها برای ایران مانند آن است که بخواهید استخری خالی را با یک فنجان آب پر کنید.
شش ماه دیگر، وقتی شهروندان ایران ببینند گشایشی حاصل نشد
مقامهای ارشد موساد پس از امضای توافق نسبت به احتمال شکلگیری اعتراضات در ایران، در شرایطی که حکومت از فضای جدید سود میبرد، بدبین بودند اما منبع اسرائیلهیوم، دیدگاه خوشبینانهتری دارد.
او گفته است: «نباید فراموش کرد که حتی پیش از این خسارت عظیم نیز مردم با وجود نداشتن چیزی برای از دست دادن، به خیابانها آمدند. شش ماه دیگر، وقتی شهروندان در ایران دریابند شرایط دشوار اقتصادی همچنان ادامه دارد، چه خواهند کرد؟ حکومت چه واکنشی نشان خواهد داد؟»
توصیه به خویشتنداری
اسرائیلهیوم در ادامه، به سابقه تنشها بین نتانیاهو و ترامپ اشاره کرد و از قول منابع خود نوشت این اولین بار نیست که این دو در روابط خود دچار تنش شدهاند، اما در موارد قبلی اختلافات پشت درهای بسته حل و فصل میشد.
نویسنده این مقاله نوشت: «تفاوت این بار بیشتر به این دلیل است که ترامپ تصمیم گرفته تقریبا به هر تماس ناشناسی پاسخ دهد؛ حتی اگر خبرنگاری پشت خط باشد.»
اسرائیلهیوم به کنایه تاکید کرد رهبران اسرائیل مانند جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، از حمایت حزب دموکرات آمریکا برخوردار نیستند و از طرفی، ایتالیا در دو جبهه درگیر جنگ نیست.