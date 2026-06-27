روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، با انتقاد از مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی نوشت که بیش از ۱۲ ساعت پس از حمله آمریکا به جنوب ایران، این مقامها واکنشی نشان ندادهاند و تنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیهای صادر کرده است.
این روزنامه نوشت که تیم مذاکرهکننده در تفاهمنامه «نامعتبر» به سرعت از انسداد تنگه هرمز کوتاه آمد و اجازه داد «ترامپ مستاصل نفس تازه کند».
کیهان همچنین از موضع تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و نوشت که تنگه هرمز اهرم فشار تهران در برابر آمریکا است و نباید پیش از تعیین تکلیف «جنایتکاران جنگی»، دریافت غرامت و خسارت و اخذ تضمین معتبر درباره تکرار نشدن تهدیدها بازگشایی میشد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با هشدار نسبت به گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید، اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در ایران به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
از سوی دیگر، سرعت عرضه مواد مخدر صنعتی جدید به حدی رسیده است که پیش از یافتن راهکار درمانی مناسب برای مواد قبلی، مواد جدیدی وارد بازار میشوند.
سلیمان عباسی، شنبه ششم تیر ماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاق مواد مخدر و همچنین آنچه او نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر به کشور خواند، از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد هستند.
به گفته این مقام دولتی، اعتیاد دیگر مانند گذشته محدود به اقشار کمبرخوردار نیست و در میان افراد تحصیلکرده و دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب نیز دیده میشود.
عباسی افزود با کاهش دسترسی به مواد سنتی، تولیدکنندگان به سمت ساخت مواد مخدر صنعتی با ترکیبات شیمیایی ناشناخته رفتهاند. موادی که با نامهایی مانند «فلاکا، زایلازین، میتازین، قرص کا، کمیکال، شیشه و انواع کاتینونها» در بازار عرضه میشوند.
او با اشاره به اینکه تنها از خانواده کاتینونها حدود ۱۷۸ ترکیب مختلف در جهان شناسایی شده است، گفت سرعت تولید و عرضه این مواد به اندازهای بالاست که هنوز هیچ پروتکل درمانی موثری برای بسیاری از آنها تدوین نشده و پیش از یافتن روش درمان، ترکیبات جدید وارد بازار میشوند.
عباسی همچنین تاکید کرد هنوز آمار دقیقی از میزان شیوع این مواد در ایران وجود ندارد، اما آگاهیبخشی به جوانان برای مقابله با «تبلیغات فریبنده درباره بیضرر بودن یا خواص بهظاهر مثبت این مواد» ضروری است.
به گفته او، مصرفکنندگان اغلب با وعدههایی مانند کاهش استرس، افزایش انرژی، کمک به تمرکز یا کاهش وزن، به مصرف این مواد ترغیب میشوند، اما در نهایت دچار وابستگی و عوارض جدی خواهند شد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین حشیش و گُل را پرمصرفترین مواد مخدر در ایران دانست و سیگار را مهمترین دروازه ورود به اعتیاد توصیف کرد.
او هشدار داد عادیسازی مصرف سیگار، بهویژه از طریق الگوبرداری جوانان از چهرههای شناختهشده، حساسیت جامعه را نسبت به مصرف مواد کاهش میدهد و حتی امکان مخلوط کردن مواد روانگردان با سیگارهای معمولی، خطر گرایش به اعتیاد را بیش از پیش افزایش داده است.
همزمان با این سخنان، کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند معالجه بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشتر گفته بود: «از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.»
ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در گفتوگوی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، درباره تحولات لبنان و منطقه، بهویژه توافق اولیه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا که در واشینگتن اعلام شد، رایزنی کرد.
بر اساس این بیانیه، محمد بن زاید بر حمایت امارات از مواضع ژوزف عون و دولت لبنان تاکید کرد و گفت کشورش آماده است در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به لبنان کمک کند تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند.
ریاستجمهوری لبنان افزود ژوزف عون نیز از حمایتهای امارات قدردانی کرد و از کمکهای این کشور به لبنان و مردم آن در حوزههای مختلف تشکر کرد.
وزارت خارجه بحرین در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد شنبه با چند پهپاد به خاک این کشور حمله کرده است. این وزارتخانه با محکوم کردن این حمله، آن را نقض حاکمیت بحرین و تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس تفاهمنامه اسلامآباد با آمریکا دانست.
در این بیانیه آمده است حمله پهپادی، نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور و مغایر با قوانین و عرفهای بینالمللی است. وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد ادامه حملات جمهوری اسلامی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، روند صلح را تضعیف میکند و نشاندهنده رویکردی برای بیثبات کردن منطقه است.
وزارت خارجه بحرین با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد افزود جمهوری اسلامی متعهد به توقف دائمی عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه شده بود، اما حمله اخیر به گفته این وزارتخانه، نشان میدهد تهران به تعهدات خود و جامعه بینالمللی پایبند نبوده است.
بحرین همچنین با تاکید بر حق خود برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثباتش، از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیت خود را در اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ و پاسخگو کردن عامل این حمله بر عهده بگیرد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت تنگه هرمز تحت مدیریت نیروهای مسلح، بهویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران، قرار دارد و با «هرگونه تخطی از دستورالعملها و مسیرهای پیشبینیشده»، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
او همچنین با تکرار موضع نهادهای جمهوری اسلامی، گفت نیروهای جمهوری اسلامی بامداد شنبه در پاسخ به حمله آمریکا، حملهای تلافیجویانه انجام دادهاند. عزیزی افزود پاسخ نیروهای مسلح به «نقض آتشبس» نشان میدهد هرگونه «بدعهدی» واشینگتن در آینده نیز با «پاسخی پشیمانکننده» روبهرو خواهد شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت آمریکا و همه کشورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، باید بدانند عبور از این آبراه تنها بر اساس خطوط ترسیمشده از سوی جمهوری اسلامی امکانپذیر است.
شبکه روداو گزارش داد یکی از ساکنان شهرستان عقره در اقلیم کردستان عراق، یک پهپاد منفجرنشده از نوع «آرش ۲» جمهوری اسلامی را در منطقهای مرزی در استان اربیل پیدا کرده است.
به گفته این شهروند، پهپاد را هنگام گردش در منطقه پیدا کرده و پس از بررسی مشخص شده از نوع «آرش ۲» است.
یک مقام ارشد امنیتی نیز به روداو گفت نیروهای امنیتی از این موضوع مطلع شدهاند و گروهی بهزودی برای بررسی و انتقال پهپاد به محل اعزام خواهد شد.