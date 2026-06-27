از سوی دیگر، سرعت عرضه مواد مخدر صنعتی جدید به حدی رسیده است که پیش از یافتن راهکار درمانی مناسب برای مواد قبلی، مواد جدیدی وارد بازار می‌شوند.

سلیمان عباسی، شنبه ششم تیر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاق مواد مخدر و همچنین آنچه او نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر به کشور خواند، از مهم‌ترین عوامل گسترش اعتیاد هستند.

به گفته این مقام دولتی، اعتیاد دیگر مانند گذشته محدود به اقشار کم‌برخوردار نیست و در میان افراد تحصیل‌کرده و دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب نیز دیده می‌شود.

عباسی افزود با کاهش دسترسی به مواد سنتی، تولیدکنندگان به سمت ساخت مواد مخدر صنعتی با ترکیبات شیمیایی ناشناخته رفته‌اند. موادی که با نام‌هایی مانند «فلاکا، زایلازین، میتازین، قرص کا، کمیکال، شیشه و انواع کاتینون‌ها» در بازار عرضه می‌شوند.

او با اشاره به اینکه تنها از خانواده کاتینون‌ها حدود ۱۷۸ ترکیب مختلف در جهان شناسایی شده است، گفت سرعت تولید و عرضه این مواد به اندازه‌ای بالاست که هنوز هیچ پروتکل درمانی موثری برای بسیاری از آن‌ها تدوین نشده و پیش از یافتن روش درمان، ترکیبات جدید وارد بازار می‌شوند.

عباسی همچنین تاکید کرد هنوز آمار دقیقی از میزان شیوع این مواد در ایران وجود ندارد، اما آگاهی‌بخشی به جوانان برای مقابله با «تبلیغات فریبنده درباره بی‌ضرر بودن یا خواص به‌ظاهر مثبت این مواد» ضروری است.

به گفته او، مصرف‌کنندگان اغلب با وعده‌هایی مانند کاهش استرس، افزایش انرژی، کمک به تمرکز یا کاهش وزن، به مصرف این مواد ترغیب می‌شوند، اما در نهایت دچار وابستگی و عوارض جدی خواهند شد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین حشیش و گُل را پرمصرف‌ترین مواد مخدر در ایران دانست و سیگار را مهم‌ترین دروازه ورود به اعتیاد توصیف کرد.

او هشدار داد عادی‌سازی مصرف سیگار، به‌ویژه از طریق الگوبرداری جوانان از چهره‌های شناخته‌شده، حساسیت جامعه را نسبت به مصرف مواد کاهش می‌دهد و حتی امکان مخلوط کردن مواد روان‌گردان با سیگارهای معمولی، خطر گرایش به اعتیاد را بیش از پیش افزایش داده است.

هم‌زمان با این سخنان، کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند معالجه بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده و نگرانی‌ها را درباره روی آوردن آن‌ها به مواد خطرناک‌تر و تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش داده است .

سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیش‌تر گفته بود: «از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرف‌کنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناک‌تری مانند شیشه سوق پیدا کنند.»