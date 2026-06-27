جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر رژیم ایران و هوادارانش از توافق اسرائیل و لبنان ناراحت هستند، این نشانه خوبی است که توافق، منافع آمریکا را در خاورمیانه پیش میبرد.»
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند حزبالله ممکن است در روزهای آینده بهمنظور تضعیف توافق اخیر میان اسرائیل و دولت لبنان، نیروها یا شهرکهای اسرائیلی را هدف حملات خود قرار دهد.
مقامهای نظامی اسرائیل شامگاه شنبه ششم تیر در مصاحبه با کانال ۱۲ اعلام کردند اسرائیل برای حملات احتمالی حزبالله آماده است و هرگونه اقدام از سوی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با «پاسخی شدید و سخت» روبهرو خواهد شد.
پایگاه خبری واینت نیز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نوشت حمله احتمالی حزبالله به خاک اسرائیل لزوما به معنای حمله متقابل این کشور به منطقه ضاحیه بیروت نخواهد بود.
او افزود حمله اسرائیل به پایتخت لبنان میتواند جمهوری اسلامی را به حمله به اسرائیل وادارد و در نهایت، به تشدید تنشهای منطقهای منجر شود.
این در حالی است که اسرائیل پیشتر هرگونه حمله حزبالله به خاک خود را با حمله متقابل به ضاحیه پاسخ میداد.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نتانیاهو: خروج اسرائیل از لبنان منوط به خلع سلاح حزبالله است
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر در یک سخنرانی تلویزیونی، توافق اخیر با دولت لبنان را «یک دستاورد تاریخی» خواند و گفت این رویداد، اسرائیل و لبنان را تقویت و جمهوری اسلامی و حزبالله را تضعیف خواهد کرد.
او افزود بر اساس تفاهمات حاصلشده، آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ یک نوار امنیتی در داخل خاک لبنان را «تا زمانی که برای تامین امنیت اسرائیل ضروری باشد»، به رسمیت شناختهاند.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزبالله و دیگر «گروههای تروریستی» و رفع هرگونه تهدید از خاک لبنان، در این منطقه حضور خواهد داشت.
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «تغییرات بنیادینی رخ داده، زیرا ما موازنه قدرت را تغییر دادهایم. حزبالله دیگر حزبالله سابق نیست، حکومت ایران هم دیگر آن حکومت سابق نیست و اکنون فرصتی برای شکلگیری یک واقعیت جدید به وجود آمده است.»
در سوی دیگر، دبیرکل حزبالله از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند، انتقاد کرد و گفت این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و حملات این کشور به مواضع حزبالله را نقض یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن توصیف و بار دیگر بر حمایت خود از این گروه تاکید کردهاند.
کاتز: تهران نتوانست اسرائیل را به عقبنشینی از لبنان وادار کند
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدیویی، توافق با دولت لبنان را «ضربهای راهبردی» به جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران کوشید با تهدید و اعمال فشار بر واشینگتن، اسرائیل را وادار به عقبنشینی از لبنان کند، اما «شکست خورد».
او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اجرایی شدن این توافق به اسرائیل حمله کند، این کشور «با قدرت زیاد» پاسخ خواهد داد.
کاتز در عین حال اذعان کرد «آزمون اصلی اجرای این توافق است» و چالشهای بسیاری همچنان پیشرو خواهند بود.
سوم تیر، امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست تاکید کرد نگرانی اسرائیل از تفاهمنامه اخیر واشینگتن و تهران صرفا یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله «بقا، بازدارندگی و توازن قدرت» در خاورمیانه مربوط میشود.
لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت: «عمان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و نقش میانجی میان ایران و آمریکا، تلاش میکند سیاستی را دنبال کند که منافع خود را تامین کند، اما هنوز مشخص نیست این منافع دقیقا در چه قالبی تعریف میشود.»
او افزود: «اگر عمان در موضوع دریافت عوارض یا همراهی با ایران وارد عمل شود، ممکن است با خشم کشورهای عربی منطقه و ایالات متحده روبهرو شود. از سوی دیگر، اگر کاملا در کنار آمریکا و متحدانش قرار بگیرد، احتمال بروز تنش با جمهوری اسلامی وجود دارد.»