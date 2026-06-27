حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر شرق استان هرمزگان، گفت: وضعیت بندر سیریک عادی است و خسارتی به بندر و تجهیزات و اسکلههای آن وارد نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، او اشاره کرد که بندر سیریک روال طبیعی و عادی دارد.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با استناد به «نتایج پیمایشهای رسمی» که وزارت کشور منتشر کرده است، نوشت: «حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به بهبود آینده امید چندانی ندارند، و حدود ۸۰ درصد پاسخگویان این نظرسنجی هم اعلام کردهاند که عدالت و برابری در جامعه وجود ندارد.»
بر اساس این پیمایشهای رسمی، بخش بزرگی از جامعه معتقد است توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارد و نزدیک به ۷۰ درصد نیز تغییر سیاستها را موثرترین راه عبور از مشکلات کشور میدانند.
نورنیوز توضیحی در مورد «تغییر سیاستها» نداد ولی اشاره کرد که پاسخدهندگان «اصلاحات» را «ضروری» دانستهاند.
این سایت چنین مطالبهای را «یک هشدار راهبردی» دانست و برلزوم «بازسازی اعتماد عمومی» تاکید کرد.
تیم ملی اسپانیا در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، اروگوئه را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی صعود کرد. اما در این گروه، یکی از شگفتیهای جام خلق شد؛ کیپورد که برای نخستین بار به جام جهانی میآید با ۳ امتیاز از ۳ مساوی به عنوان تیم دوم صعود کرد.
اسپانیا با پیروزی یک بر صفر مقابل اروگوئه در آخرین دیدار مرحله گروهی، بامداد شنبه ۷ تیر، در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا مکزیک، به عنوان صدرنشین گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
تک گل اسپانیا را الکس بائنا در نیمه نخست به ثمر رساند. فرناندو موسلرا، دروازهبان اروگوئه، روی این گل مرتکب اشتباه شد و توپ از او عبور کرد. او در پایان نیمه نخست از زمین مسابقه تعویض شد.
لامین یامال نزدیک بود یک پاس گل ثبت کند، اما توپ از سمت راست دروازه به بیرون رفت و او نیز در این مسابقه موفق به گلزنی نشد.
مانوئل اوگارته، هافبک اروگوئه، پس از آن که پایش به شکلی نامتعارف روی زمین قرار گرفت، در نیمه نخست با برانکارد از زمین خارج شد. شدت و نوع مصدومیت او هنوز مشخص نیست.
این نتیجه به حذف اروگوئه انجامید و همزمان صعود کیپ ورد به مرحله یکشانزدهم نهایی را نیز قطعی کرد. این کشور جزیرهای کوچک هر سه مسابقه مرحله گروهی خود، از جمله دیدار پایانی برابر عربستان سعودی، را با تساوی به پایان رساند و راهی مرحله حذفی شد.
کوچکترین کشوری که به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرده است
همزمان در دومین دیدار این گروه، کیپ ورد با تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی در ورزشگاه انآرجی، جواز صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی را به دست آورد؛ تساوی ارزشمند دیگری برای این کشور کوچک جزیرهای در غرب آفریقا که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند.
پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل اروگوئه در دیگر دیدار گروه H، صعود کیپ ورد را قطعی کرد و این کشور را به کوچکترین کشوری تبدیل کرد که تاکنون به مرحله حذفی جام جهانی راه یافته است.
پاداش این صعود، رویارویی با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و لیونل مسی در سوم ژوییه در میامی خواهد بود.
اگرچه کیپ ورد نتوانست از چندین موقعیت گلزنی خود مقابل عربستان سعودی استفاده کند، ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله این تیم که به یکی از پدیدههای جام جهانی تبدیل شده است، دروازه خود را بسته نگه داشت و فرصت رسیدن به نتیجه مورد نیاز را برای تیمش فراهم کرد.
با نزدیک شدن مسابقه به دقیقه ۸۰، شعارهای پرطنین «کابو ورده!» همراه با صدای طبل در سراسر ورزشگاه طنینانداز شد. کوسههای آبی در ۱۰ دقیقه پایانی وقت قانونی مسابقه موجی از حملات را روی دروازه عربستان ترتیب دادند، اما نتوانستند توپ را وارد دروازه کنند.
در سومین دقیقه وقتهای تلفشده نیمه دوم، ووزینیا یک ضربه زمینی بازیکنان عربستان را مهار کرد و تساوی را برای تیمش حفظ کرد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ویدیویی از حمله نیروهای آمریکایی به یکی از اهداف موردنظر در ایران را منتشر کرد.
حملات سنتکام در واکنش به حمله پهپادی پنجشنبه سپاه پاسداران به یک کشتی انجام شد.
اورشلیمپست با استناد به یک نظرسنجی جدید که توسط «مرکز امور خارجی و امنیت اورشلیم» انجام شده است، نوشت: «اکثر اسرائیلیها از یک رویکرد قاطع امنیتی در قبال تهدیدهای منطقهای حمایت میکنند، نسبت به توافقهای آتشبس با گروههای تروریستی ابراز تردید عمیق میکنند و با تأسیس یک کشور فلسطینی مخالف هستند.»
بر اساس این نظرسنجی، ۵۶ درصد از اسرائیلیها از اقدام نظامی علیه حزبالله حمایت میکنند، حتی اگر این اقدام منجر به رویارویی مستقیم با ایران شود. اقلیتی از پاسخدهندگان با چنین اقدامی مخالفت کردهاند اما اورشلیم پست به درصد مخالفان اشاره نکرد.
این روزنامه در عین حال نوشت: «پذیرش گستردهای از این دیدگاه وجود دارد که حزبالله تهدیدی قابل توجه است که نیاز به انجام اقدامات قاطع در قبال این گروه دارد، حتی با وجود خطر تشدید تنش منطقهای.»
این گزارش حاکی از آن است که در مجموع، ۷۹ درصد از پاسخدهندگان گفتند که به آتشبس با حماس و حزبالله اعتماد ندارند و معتقدند که چنین توافقهایی، امنیت بلندمدت اسرائیل را تضمین نمیکند.
در مورد مسئله فلسطین هم ۶۶درصد گفتند که با تأسیس کشور فلسطین مخالفند. این رقم از زمان حمله هفتم اکتبر حماس تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
مولوی عبدالحمید، امامجمعه اهلسنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این شهر در مورد «مشکلات متعدد مردم ایران بهویژه در زمینۀ اقتصاد و معیشت» خواستار آن شد که «در تمام مذاکرات باید منافع ملی و بهبود شرایط زندگی مردم ایران اولویت اول باشد و بر منافع هر کشور و ملت دیگر ترجیح داده شود.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر امامجمعه اهلسنت زاهدان، او با استقبال از برگزاری جلسات مذاکره بین حکومت ایران و آمریکا، افزود: «این را صحیح نمیدانم که منافع ملی آمریکا و ایران به اسرائیل و لبنان گره بخورد.»
مولوی عبدالحمید اضافه کرد: «ایران و آمریکا بعد از اینکه مسایل خودشان حل کنند و با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند، میتوانند مسأله اسرائیل و لبنان و فلسطین را به راحتی از طریق دیپلماسی پیگیری و حل کنند.»
او در بخش دیگری تاکید کرد که علیه هیچ کشور و ملت «شعار مرگ سر ندهیم» و گفت: «مناسب نیست شعارهای ۴۷ سال قبل ادامه داشته باشند، زیرا شرایط تغییر کرده است.»
مولوی عبدالحمید خواستار پایان فشارها، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رعایت حقوق اقوام و مذاهب شد و از حکومت خواست «حقوق و آزادیهای اقوام و مذاهب که در دین اسلام و همچنین در قوانین بینالمللی و قانون اساسی کشور بر آنها تأکید شده است»، رعایت کند.