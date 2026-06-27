شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با اشاره به نقش اسلامآباد در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت پاکستان «با افتخار به عنوان صلحساز در میان کشورهای جهان ایستاده است.»
او شنبه ششم تیر، در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری نیروی دریایی پاکستان، گفت: «تلاشهای صادقانه پاکستان برای میانجیگری، با حمایت کشورهای برادر و دوست، به امضای تاریخی تفاهمنامه اسلامآباد میان ایالات متحده و ایران انجامید؛ تفاهمنامهای که من نیز افتخار داشتم آن را به عنوان میانجی امضا کنم.»
شهباز شریف همچنین گفت سفر اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به پاکستان نه تنها نشانه روابط برادرانه و مستحکم میان دو کشور بود، «بلکه بیانگر قدردانی از نقش مهم پاکستان در پیشبرد صلح در منطقه نیز به شمار میرفت.»
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در بامداد شنبه را نقض یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی خواند و خواستار واکنش «شفاف و پشیمانکننده» مذاکرهکنندگان شد.
نبویان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «منتظر تحقق شروط و واکنش شفاف و پشیمانکننده مسئولان مذاکرات نسبت به نقض تفاهم هستیم.»
او همچنین با تشکر از سپاه پاسداران به دلیل «پاسخ» به این حملات، نوشت: «در نتیجه نقض بند یک تفاهمنامه، مطابق بند ۱۳، پیش از اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱، هیچ مذاکرهای درباره سایر بندها نباید آغاز شود.»
دو روز پس از وقوع دو زمینلرزه ویرانگر در ونزوئلا، شمار قربانیان به ۹۲۰ نفر افزایش یافته و عملیات جستوجو برای یافتن صدها گرفتار زیر آوار و دهها هزار مفقود همچنان ادامه دارد.
همزمان با ورود تدریجی تیمهای امدادی خارجی، دولت آمریکا از اختصاص ۱۵۰ میلیون دلار کمک و کاهش بخشی از تحریمهای ونزوئلا خبر داد.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد امدادگران و ساکنان مناطق زلزلهزده همچنان در تلاش برای یافتن بازماندگان هستند، در حالی که کمکهای بینالمللی تازه در حال رسیدن به مناطق آسیبدیده است.
دولت ونزوئلا اعلام کرد تاکنون ۹۲۰ نفر در این دو زمینلرزه جان باخته، سه هزار و ۳۶۰ نفر زخمی و ۱۷۲ نفر همچنان زیر آوار گرفتار هستند. همچنین فهرست مفقودان از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته است.
بعدازظهر جمعه پنجم تیر ماه نیز زمینلرزهای دیگر به بزرگی ۴.۹ پایتخت، کاراکاس، و شهر ماراکای را لرزاند. لرزهای که هرچند بهمراتب ضعیفتر از زمینلرزههای اصلی بود، اما نگرانی ساکنان را افزایش داد.
به نوشته رویترز، در برخی از آسیبدیدهترین مناطق، بهویژه ایالت لا گوایرا، روند امدادرسانی با انتقادهای گسترده روبهرو شده است. ساکنان و داوطلبان همچنان با دست خالی در میان آوار جستوجو میکنند و از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای دولتی گلایه دارند.
زیر آوار ماندگان و کمبودها در روند امداد
جنیفر پالاسیوس، زن ۲۵ سالهای که پسر شش سالهاش به همراه پنج نفر دیگر از بستگانش زیر آوار مجتمع مسکونی هشتبرجی «هوگو چاوز» در شهر لا گوایرا گرفتار شدهاند، به رویترز گفت: «این مردم محله بودند که توانستند افراد را زنده از زیر آوار بیرون بیاورند. ما نیاز داریم جرثقیل بیاورند تا بتوانند قطعات بزرگ بتن را جابهجا کنند. هنوز افراد زیادی زیر آوار هستند.»
رویترز نوشت این فاجعه میتواند برای دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، پیامدهای سیاسی داشته باشد. او پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده در ماه ژانویه قدرت را در دست گرفته و تلاش کرده است خود را چهرهای برای تغییر سیاسی معرفی کند؛ هرچند پیشتر معاون مادورو بود.
برآورد سازمان ملل نشان میدهد خسارت مستقیم دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ حدود ۶.۷ میلیارد دلار است. زمینلرزه دوم، نیرومندترین زمینلرزه ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن گذشته به شمار میرود.
خبرنگاران رویترز در مسیر مناطق زلزلهزده از بزرگراههای شکافتهشده و دهها ساختمان فروریخته گزارش دادند که تنها تودههایی از بتن و فلز از آنها باقی مانده است.
روی برخی از آوارها نام ساختمانها با اسپری نوشته شده تا امدادگران بتوانند محلها را شناسایی کنند. همزمان داوطلبان با موتورسیکلت اقلام امدادی را از کاراکاس و والنسیا به مناطق آسیبدیده منتقل میکنند.
با وجود قدردانی اولیه مقامهای دولتی از داوطلبان، رودریگز و دیگر مسئولان بعدتر از مردم خواستند از سفر به شهر لا گوایرا خودداری کنند، زیرا ازدحام خودروها عملیات امداد را با مشکل مواجه کرده است.
امور مربوط به جانباختگان با کندی پیش میرود
دولت اعلام کرد از ساعت هشت شب جادههای منتهی به منطقه فقط برای خودروهای امدادی رسمی و تیمهای ثبتشده باز خواهد بود.
مشکلات در روند انجام امور مربوط به جانباختگان نیز ادامه دارد.
ریکاردو تریاس، وکیل ۷۳ ساله، به رویترز گفت هنوز موفق نشده گواهی فوت پسرخوانده ۵۴ سالهاش، آرماندو لوپس، را دریافت کند.
جسد او پنجشنبه شب از زیر آوار ساختمان محل سکونتش در شهر ساحلی کارابالدا بیرون کشیده شد اما همچنان در محل باقی مانده است.
او گفت: «میخواهیم جسد را به ما تحویل دهند .... نمیتوانیم آن را ببریم و اگر همینجا بماند، تجزیه خواهد شد. هنوز هیچ مقامی از پزشکی قانونی به اینجا نیامده است.»
خبرنگاران رویترز همچنین در شهر کاتیا لا مار در ایالت لا گوایرا مشاهده کردند که شماری از مردم از یک فروشگاه آسیبدیده کالاهایی مانند دستمال توالت، روغن خوراکی و نان خارج میکردند.
به گفته آنها، پلیس، گارد ملی و دیگر نیروهای دولتی در برابر این اقدامات مداخلهای نکردند.
صنعت نفت ونزوئلا آسیب جدی ندیده
مقامهای ونزوئلا تاکید کردهاند صنعت نفت کشور آسیب جدی ندیده است.
پائولا هنائو، وزیر نفت، در گفتوگویی رادیویی گفت تولید نفت بدون اختلال ادامه دارد و توزیع سوخت نیز تضمین خواهد شد.
مدیران و کارکنان صنعت نفت نیز اعلام کردند زیرساختهای اصلی این بخش از خسارتهای عمده در امان مانده است.
در همین حال، تیمهای امداد و نجات از کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهایی که سالها روابط پرتنشی با ونزوئلا داشتهاند، از اواخر پنجشنبه وارد این کشور شدند.
رودریگز جمعه پنجم تیر ماه تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، گفتوگو کرد.
او و دیگر مقامهای ونزوئلا پیشتر نیز با فرماندهی شمال ارتش آمریکا و کارشناسان مدیریت بحران دیدار کرده بودند.
ایالات متحده اعلام کرده است ۱۵۰ میلیون دلار کمک اضطراری به ونزوئلا اختصاص میدهد و همزمان بخشی از تحریمهای این کشور را کاهش خواهد داد.
ارتش آمریکا نیز دو کشتی به منطقه اعزام کرده و اعلام کرده است بالگردها و هواپیماهای نظامی در عملیات امداد و نجات مشارکت خواهند کرد.
در محله ساحلی لوس کورالس، ۵۰ عضو تیم امداد السالوادور با استفاده از پهپاد، اسکنرهای حرارتی و سگهای زندهیاب، در حال جستوجوی بازماندگان در سه ساختمان ۱۰ طبقه هستند.
روبرتو گاویدیا، رییس این تیم، به رویترز گفت: «مردم به ما گفتهاند صدای افراد گرفتار را میشنوند. با آنها تماس تلفنی میگیرند، پاسخ میدهند و صدای فریاد و درخواست کمکشان شنیده میشود.»
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای کشورش دختری ۱۵ ساله را به همراه حیوان خانگیاش در طبقه نهم یکی از ساختمانهای فروریخته شناسایی کردهاند و در حال تلاش برای نجات آنها هستند.
رویترز در پایان گزارش خود یادآوری کرد که این زمینلرزهها کشوری را هدف قرار دادهاند که سالها بحران اقتصادی و سیاسی، زیرساختهای آن را تضعیف کرده، میلیونها نفر را به مهاجرت واداشته و بخش بزرگی از جمعیت آن را با فقر روبهرو کرده است.
سوهیل سارکیز، زن ۵۰ سالهای که چند ماه پیش شغل خود را از دست داده، گفت: «ساختمان محل زندگیام دیگر قابل سکونت نیست و حالا هیچ چیز ندارم. فقط من و پسرم ماندهایم و هیچ خانوادهای هم در داخل کشور نداریم.»
سازمان زمینشناسی آمریکا برآورد کرده است شمار قربانیان این فاجعه ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر رود. رقمی که در صورت تحقق، این حادثه را به یکی از مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن اخیر تبدیل خواهد کرد.
همچنین سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است نزدیک به هفت میلیون نفر ممکن است از پیامدهای این زمینلرزهها آسیب ببینند و این نهاد در حال توزیع سرپناههای اضطراری و دیگر اقلام امدادی است.
سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. پیش از آن، سنتکام اعلام کرده بود در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز ، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.
سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی «گستردهتر» خواهد بود.
این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ششم تیر، «در واکنشی قدرتمند» به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار دادند.
فاکسنیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا روز جمعه با شش هواپیما چهار هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داد.
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وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، شامگاه جمعه با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتوگو کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، محمد اسحاق دار در این گفتوگو بر تعهد پاکستان برای «ایفای نقشی سازنده» در دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه و فراتر از آن تاکید کرده است.
این وزارتخانه نوشت که دو طرف توافق کردند که در تماس نزدیک با یکدیگر باقی بمانند.
رامین رضاییان، بازیکن تیم ملی پس از تساوی با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «چه چیزی می توانم بگویم؟ من نمیدانم چرا اینقدر بدشانسیم؛ دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار. نمیدانم مردم ما چه گناهی کردهاند. امیدوارم صعود کنیم و حال مردم خوب بشود.»
او گفت: «حق مردم ما خیلی بیشتر از این حرفهاست. ما جان کندیم، مهم نبود که بمیریم. هر اتفاقی بیفتد. فقط دلمان میخواست مردممان شاد بشوند. نزدیک سه ماه است داریم میجنگیم بدون هیچ توقعی. هیچ چیزی از هیچ کسی نخواستیم. تک تک این بازیکنان خیلی با شرفند. فقط به عشق مردم تلاش کردند.»
زننده تکگل ایران در این بازی گفت: «نمیدانم مشکل از کجاست که نمیشود. فقط امیدوارم صعود کنیم. فوتبال به این خوبی بازی کردیم، نمیدانم چرا نمیشود. مردم ایران ببخشید. فقط میتوانم بگویم ببخشید. همه بچهها شرمندهایم. ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، اما نمیدانیم چرا نمیشود. امیدوارم شما که لایق بهترینها هستید در این دنیا، به حقتان برسید.»
رضاییان گفت: «همه بچهها از جان و دل تلاش کردند، فشار گذاشتند. سزاوار بردن بودیم. وقتی آفساید اعلام شد، دیدید که چطور تیم مصر خوشحالی میکرد. تبریک میگویم به بچهها، تبریک میگویم به کادر فنی، فقط امیدوارم که صعود کنیم.»
بهترین بازیکن مسابقه
رامین رضاییان در پایان بازی ایران و مصر، بهترین بازیکن میدان شد؛ او برای دومینبار عنوان بهترین بازیکن زمین در ۳ بازی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را بدست آورد.
همچنین با گلزنی در این بازی با سه گل، به جایگاه بهترین گلزن ایران در ادوار جامهای جهانی رسید.
عملکرد رامین برابر مصر؛
- ۹۰ دقیقه بازی
- یک شوت در چارچوب
- یک گل
- یک خلق موقعیت
- نمره ۷.۸