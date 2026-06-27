ههنگاو از اعتصاب غذای حدود ۳۰ زندانی سیاسی در زندان مرکزی ساوه خبر داد
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که حدود ۳۰ نفر از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته در زندان مرکزی ساوه، در اعتراض به صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه خود، دست به اعتصاب غذای دستهجمعی زدهاند.
این سازمان حقوق بشری افزود که این اعتصاب غذا از جمعه در بندهای مختلف زندان مرکزی ساوه آغاز شده است.
ههنگاو افزود که این زندانیان سیاسی در اعتراض به «روند دادرسی شتابزده، سناریوسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین حبس و مجازاتهای تکمیلی» از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی و کیفری استان مرکزی، اعتصاب غذا کردهاند.
این گزارش به نقل از «منابع مطلع» حاکی از آن است که دستگاه قضایی «بدون توجه به دفاعیات متهمان و با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، احکام سنگینی را علیه آنان صادر کرده است.»