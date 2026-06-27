۶۶ نفر از اعضای مجلس خبرگان، در بیانیهای، با اشاره به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اعلام کردند: «رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست.»اعضای مجلس خبرگان، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را «مهدورالدم» خواندند و افزودند: «مجازات آنها و انتقام خون امام شهید به هیچوجه مورد اغماض و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند، واجب است که آنها را به قتل برساند.»در بخش دیگری از بیانیه اعضای مجلس خبرگان، با اشاره به عدم خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، تاکید شده: «بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده میشود و دشمن را در ادامه پیمانشکنیها و نقض تعهداتش گستاختر خواهد کرد.»
در پی تشدید تنشهای منطقهای و افزایش ابهامها درباره چشمانداز مذاکرات، روند نزولی نرخ ارز در بازار ایران که پس از توافق تهران و واشینگتن آغاز شده بود، متوقف شده و قیمتها بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفتهاند.
بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.
در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۸۸ میلیون تومان، ربعسکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
در سالهای اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، روندی صعودی به خود گرفته است.
همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقهای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
متن کامل این خبر را اینجا بخوانید
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تنشهای اخیر در تنگه هرمز را بخشی از روندی دانست که پس از تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا شکل گرفته است.
به گفته او، فشار جمهوری اسلامی بر مسیرهای کشتیرانی مرتبط با عمان، با هدف وادار کردن این کشور به پذیرش سازوکار مورد نظر سپاه پاسداران و هدایت تردد کشتیها به مسیرهای تحت کنترل جمهوری اسلامی انجام میشود.
تیم ملی ایران در حالی با تساوی برابر مصر در سومین دیدار خود در جام جهانی، با ۳ امتیاز هنوز شانس صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی را دارد که تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در هر سه بازی مرحله گروهی موفق به گلزنی شد اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را رد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از هر تیم دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) قرار گرفت و از این حیث در صدر فهرست تیمهای متضرر این رقابتها ایستاد.
بر اساس آمار منتشرشده، سه گل ایران در جریان مسابقات مرحله گروهی پس از بازبینی تصاویر توسط VAR مردود اعلام شد؛ آماری که در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ بیسابقه بوده و ایران را به تیمی با بیشترین گل مردودشده توسط این فناوری تبدیل کرده است.
با ثبت این آمار، تیم ملی ایران از آلمان نیز عبور کرد و رکورد بیشترین گل مردودشده به واسطه تصمیمات VAR در مرحله گروهی این دوره از جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
این آمار، ایران را در صدر فهرست تیمهایی قرار میدهد که تصمیمات کمکداور ویدئویی بیشترین تأثیر منفی را بر نتایج و امتیازات آنها در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی، درباره توافق اخیر با لبنان اعلام کرد: «ما یک دستاورد تاریخی برای دولت اسرائیل به دست آوردیم.»
او افزود: «پس از یک روند طولانی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان و با برکت و حمایت ایالات متحده، به چارچوبی از تفاهمات رسیدیم که به ما امکان میدهد به سمت پایان دادن به درگیری حرکت کنیم و در ادامه حتی به توافق صلح میان دو کشور برسیم.»
نتانیاهو افزود: «در چارچوب این تفاهمات، ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ یک نوار امنیتی داخل خاک لبنان به رسمیت شناختند، تا زمانی که این موضوع برای امنیت ما ضروری باشد.»
او تاکید کرد: «ما به حضور خود در آنجا ادامه خواهیم داد تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی سلاحهای خود را زمین بگذارند و دیگر هیچ تهدیدی از سمت لبنان متوجه اسرائیل نباشد.»
در پی تشدید تنشهای منطقهای و افزایش ابهامها درباره چشمانداز مذاکرات، روند نزولی نرخ ارز در بازار ایران که پس از توافق تهران و واشینگتن آغاز شده بود، متوقف شده و قیمتها بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفتهاند.
بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.
در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۸۸ میلیون تومان، ربعسکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
در سالهای اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، روندی صعودی به خود گرفته است.
همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقهای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
با این حال، در روزهای اخیر و بهدنبال تشدید دوباره تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده روند صلح، بازار ارز بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بود، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
روزنامه واشینگتنپست ششم تیر بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر عمل نکند، کاخ سفید بهراحتی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
با این حال، تشدید تنشها در ۴۸ ساعت گذشته و حملات متقابل ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، آینده این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است.