یک مقام آمریکایی به واشینگتنپست گفت اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا «بهسادگی» معافیتها را لغو و فشارها را دوباره اعمال خواهد کرد.
این مقام افزود جمهوری اسلامی برای آنکه در بلندمدت از تفاهمنامه با آمریکا منتفع شود، باید به توافق نهایی با ایالات متحده دست یابد. او گفت: «معافیتها اهرم فشار واشینگتن را تضعیف نمیکند، بلکه آن را تقویت میکند».
به گفته این مقام، دولت دونالد ترامپ این توافق را «مبتنی بر عملکرد» میداند و بیشتر مشوقهای اقتصادی منوط به پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق اولیه، از جمله باز نگه داشتن تنگه هرمز و اجازه دادن به بازرسیهای هستهای است.
این مقام آمریکایی همچنین گفت به نفع ایالات متحده است که «تا حد ممکن نفت بیشتری وارد بازار شود» تا ذخایر نفتی آمریکا و جهان دوباره افزایش یابد و قیمتها کاهش پیدا کند.