تایمز اسرائیل گزارش داد که شارون کدمی، رییس سازمان فرودگاه‌های این کشور، هشدار داده در شرایطی که ایالات متحده شروع به تخلیه برخی از هواپیماهای سوخت‌رسانی خود از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون کرده است، ادامه حضور این هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی این کشور می‌تواند به لغو پرواز یک‌صد هزار مسافر در اوج فصل تابستان بینجامد.

کدمی در نامه‌ای به میری رگو، وزیر حمل و نقل اسرائیل، نوشت که اگر هواپیماهای آمریکایی بیشتری در روزهای آینده خارج نشوند، سازمان فرودگاه‌ها باید به خطوط هوایی اسرائیل اطلاع دهد که باید برای لغو پروازهای عمده در فصل تعطیلات تابستانی، از اول ژوئیه تا اوت، آماده شوند.

تایمز اسرائیل نوشت حدود ۷۵ هواپیمای سوخت‌رسانی و باری آمریکا ماه‌هاست که به عنوان بخشی از تقویت توان نظامی آمریکا در منطقه، پیش از جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران، در فرودگاه بن‌گوریون مستقر هستند.