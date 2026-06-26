خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای بر اساس تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نوشت بر اساس ماده هشت این تفاهم‌نامه، نقش آژانس تنها برای مرحله پس از توافق نهایی تعریف شده است.

فارس با استناد به آنچه «شنیده‌ها» از متن تفاهم‌نامه مذاکرات هسته‌ای خواند، نوشت بر اساس ماده هشت تفاهم‌نامه، در صورت اجرای توافق جامع، یکی از گزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مواد هسته‌ای، رقیق‌سازی آن‌ها در داخل ایران و زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.

این رسانه به نقل از منابع مطلع افزود جمهوری اسلامی همچون گذشته، دسترسی موردی بازرسان آژانس به تاسیسات بوشهر و تهران را فراهم خواهد کرد، اما اجازه ورود به دیگر تاسیسات، از جمله فردو، نطنز و اصفهان، داده نخواهد شد.

فارس همچنین به نقل از دیپلمات‌های آگاه از روند مذاکرات نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اظهارات اخیر خود در پی تعریف نقش گسترده‌تری برای آژانس در این مرحله است، اما موضع تهران ادامه روند فعلی و رد هرگونه «زیاده‌خواهی» پیش از دستیابی به توافق نهایی است.