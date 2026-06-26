دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده‌ای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغانستانی تبار، به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان، به‌منظور «حملات احتمالی تروریستی» متهم شده است.

بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتش‌سوزی، جمع‌آوری کرده است.

پیش از این بر اساس کیفرخواست ، از این متهم با نام «علی اس.» یاد شده بود.

دادستان کل فدرال آلمان، این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است.

در این پرونده، فرد دیگری نیز به عنوان همدست متهم شده است.

بر اساس کیفرخواست، این شهروند افغانستانی پذیرفته بود در آماده‌سازی احتمالی یک عملیات تروریستی به متهم اصلی کمک کند.

پیش از این اعلام شده بود نام این متهم «تواب م.» است.

به گفته دادستانی آلمان، از جمله افرادی که هدف عملیات شناسایی قرار گرفته بودند، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودند.

متن کامل این خبر را اینجا بخوانید