مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در یادداشتی در سایت «مرکز قانون و عدالت آمریکا» نوشت: «در میانه بحث بر سر مفاد تفاهمنامه بین ایالات متحده و ایران، یک واقعیت بسیار برجسته تا حد زیادی مورد بحث قرار نگرفته است: چه بر سر مردم ایران خواهد آمد، مردمی که وعده آزادیشان را داده بودیم.»
او به گزارشهای اخیر در مورد افزایش اعدام مخالفان در ایران که «تصویری هشداردهنده ترسیم میکند» اشاره کرد و افزود: «در شرایطی که رژیم ایران از توقف جنگ برای تحکیم کنترل خود بر کشور سوءاستفاده میکند، نابودی مخالفان داخلی به طور قابل پیشبینی به اولویت اصلی تبدیل شده است.
پمپئو تاکید کرد: «من میترسم که این سرکوب در روزهای آینده بدتر شود» و افزود: «تا زمانی که این رژیم برای همیشه از بین نرود، هیچ راه حلی برای این مشکل وجود نخواهد داشت.»
پمپئو اشاره کرد: «ایالات متحده نمیتواند جایگزین دولت ایران شود» و نوشت: «فقط مردم میتوانند این کار را انجام دهند. اما ما میتوانیم به ایجاد فضایی برای اپوزیسیون دموکراتیک سازمانیافته ایران کمک کنیم تا به میدان بیایند و یک دولت جدید تشکیل دهند.» او در مورد همکاری نزدیک با سازمان موساد در زمانی که مدیر سازمان سیا بو، نوشت: «تردید ندارم که اسرائیل عملیات مخفیانه متعددی را در داخل ایران برای کمک به مردم ایران در دست اجرا دارد؛ ما میتوانیم و باید هر کاری که میتوانیم در حمایت از این تلاشها انجام دهیم.»