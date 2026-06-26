جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، در بیانیه‌ای از دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌خاطر برگزاری مذاکرات و حمایت از موضع لبنان «برای دست‌یابی به گامی که امروز اعلام شد» تشکر کرد.

او در این بیانیه که در حساب کاربری ریاست‌جمهوری لبنان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، همچنین از «همه کشورهای برادر و دوست» که طی «مذاکرات دشوار» در واشینگتن، از مواضع دولت لبنان حمایت کردند و تعهد کامل خود را به استقلال، امنیت و رفاه لبنان نشان دادند، تشکر کرد.

عون همچنین از تیم مذاکره کننده لبنان «برای دستیابی به آنچه ما اولین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت لبنان بر کل سرزمین یکپارچه خود می‌دانیم»، و «از همه مردم لبنان که فداکاری و تحمل کردند و با سخت‌ترین شرایط تجاوز، ویرانی و آوارگی مقابله کردند، تشکر کرد.

او تاکید کرد توافق‌نامه‌ «آغاز راهی برای ثمربخشیدن فداکاری‌های» مردم است، تا بتوانند به سرزمین آزاد شده‌ خود بازگردند.



