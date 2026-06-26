هلند در بامداد پنجمین روز تیر به وقت ایران، زیر آسمانی ابری و بارانی در کانزاس‌سیتی، بازی را توفانی آغاز کرد و در کمتر از هفت دقیقه دو گل به تونس زد.

تونس در دقیقه دوم فرصت داشت از هلند پیش بیفتد، اما اسماعیل غربی موقعیت خود را از دست داد و کمی بعد، هلند با گل به خودی الیس سخیری جلو افتاد. فشار هلند ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه هفتم با گل برایان بروبی، روی پاس سر ویرجیل فن‌دایک، اختلاف را به دو گل رساند.

پس از شروع پرقدرت هلند، سرعت بازی پایین آمد و این تیم جریان مسابقه را کنترل کرد. تونس در دقیقه ۵۴ با گل حازم مستوری اختلاف را کم کرد، اما هشت دقیقه بعد یان پل فان هکه گل سوم هلند را زد. رونالد کومان، مربی هلند، در ادامه به چند بازیکن اصلی استراحت داد و ممفیس دپای نیز پس از ورود به زمین، با یک قیچی‌برگردان تا آستانه گلزنی پیش رفت.

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در نهایت، بازی با نتیجه سه بر یک پایان یافت، هلند با این پیروزی هفت امتیازی شد و بالاتر از ژاپن در صدر گروه قرار گرفت. این تیم در مرحله یک‌شانزدهم نهایی باید در مونتری، شهری در شمال شرق مکزیک، به مصاف مراکش برود.

در دیگر بازی گروه F، ژاپن و سوئد در دالاس به تساوی یک بر یک رسیدند؛ نتیجه‌ای که برای صعود هر دو تیم کافی بود. نیمه نخست این دیدار موقعیت‌های چندانی نداشت، اما دو گل در نیمه دوم سرنوشت بازی و جدول گروه را مشخص کرد.

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ژاپن در آغاز نیمه دوم تیم فعال‌تری بود و در دقیقه ۵۶ با گل دائزن مائدا پیش افتاد. برتری ژاپن فقط شش دقیقه دوام آورد. آنتونی الانگا در دقیقه ۶۲ با ضربه‌ای تماشایی از گوشه محوطه جریمه توپ را به تور دروازه ژاپن رساند و بازی را مساوی کرد. این گل سوئد را در مسیر صعود نگه داشت و فشار را از روی تیم گراهام پاتر برداشت.

در پایان، ژاپن با پنج امتیاز و بدون شکست، مرحله گروهی را به پایان رساند و به‌عنوان تیم دوم گروه راهی دیدار با برزیل شد.

سوئد نیز که پس از شکست سنگین پنج بر یک در برابر هلند به امتیاز گرفتن از بازی پایانی نیاز داشت، با چهار امتیاز سوم شد و به جمع تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی پیوست. حریف سوئد در مرحله بعد هنوز روشن نیز و به تکمیل جدول تیم‌های سوم بستگی دارد.

تونس اما با سومین شکست پیاپی از جام جهانی کنار رفت. این تیم در حالی وارد رقابت‌ها شده بود که در مرحله انتخابی حتی یک گل هم دریافت نکرده بود، اما در سه بازی گروهی ۱۲ بار دروازه‌اش باز شد. تغییر سرمربی پس از شکست سنگین برابر سوئد نیز کمکی به این تیم نکرد و هروه رنار، جانشین صبری لموشی، نتوانست مسیر تونس را تغییر دهد.



