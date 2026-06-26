پنج فعال صنفی معلمان و کارگری در اهواز در مجموع به ۱۵ سال حبس تعلیقی محکوم شدند
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، فعالان صنفی فرهنگی و کارگری، را در مجموع به ۱۵ سال حبس تعلیقی، هر یک به سه سال حبس تعلیقی) و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورا در اطلاعیه خود به اتهامهای وارد شده علیه این پنج فعال فرهنگیان و کارگری اشاره نکرد.
دراین ارتباط، کانون صنفی معلمان خوزستان احکام صادر شده را «ناعادلانه» خواندو تاکید کرد: «برخوردهای قهری اینچنینی با معلمان و کارگران نه تنها دردناک و غیر قابل پذیرش است بلکه نقض آشکار حقوق شهروندی آنهاست و وجدان جامعه را خدشهدار میکند.»