ارتش اسرائیل جمعه پنجم تیر اعلام کرد چهار نظامی اسرائیلی شامگاه پنجشنبه در جنوب لبنان زخمی و هفت عضو حزب‌الله صبح جمعه کشته شدند. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که اسرائیل و لبنان خود را برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مستقیم در واشینگتن آماده می‌کنند.

مقام‌های اسرائیلی و لبنانی از روز سه‌شنبه در واشینگتن دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم را آغاز کرده‌اند، اما تاکنون به توافقی دست نیافته‌اند. دو طرف توافق کرده‌اند یک نشست دیگر نیز برگزار کنند و چهارمین روز مذاکرات برای جمعه پنجم تیر برنامه‌ریزی شده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد صبح جمعه نیروی هوایی این کشور هفت نیروی حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده و کشته است. به‌گفته ارتش، این افراد هنگام انتقال سلاح در نزدیکی منطقه حائل اسرائیل شناسایی شده بودند.

ارتش اسرائیل پنجشنبه نیز از کشته شدن دست‌کم شش نیروی حزب‌الله خبر داده و آنها را تهدیدی برای نیروهای مستقر در جنوب لبنان خوانده بود.

ارتش اسرائیل در عین حال تاکید کرد که همچنان در منطقه تپه علی طاهر، که در زیر آن مجموعه عظیم تونل‌های زیرزمینی حزب‌الله قرار دارد و حدود ۳۰ نیروی این گروه در آن پناه گرفته‌اند، به عملیات خود ادامه داده و کنترل کامل این منطقه را در دست گرفته است.

از سوی دیگر رسانه‌های لبنانی جمعه گزارش دادند که یک پهپاد ارتش اسرائیل بر فراز شهر منصوری در جنوب لبنان، نزدیک شهر صور، اعلامیه‌هایی پخش کرده است که روی آنها نوشته شده بود: «منطقه خطرناک! نزدیک نشوید! هرگونه نزدیک شدن به نیروهای ارتش اسرائیل جان شما را به خطر می‌اندازد.»

تهدیدهای دبیرکل حزب‌الله

در همین حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، جمعه تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به معنای شکست اسرائیل دانست و گفت اسرائیل باید جنوب لبنان را ترک کند.

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