اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت آمریکا به دنبال پایان جنگ نیست، زیرا به گفته او، «همه دنیای آنها وابسته به جنگ است.»
او همچنین با اشاره به بیانیه قرارگاه خاتمالانبیا درباره استفاده جنگندههای اسرائیلی از آسمان کشورهای همسایه، گفت این بیانیه نشاندهنده «آمادگی کامل» جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور است و هرگونه تهدید یا تحرک، «قطعا با پاسخی سخت» همراه خواهد بود.
کوثری افزود: «آمریکا به دنبال مهار و کنترل اسرائیل نیست، زیرا میخواهد منطقه همواره در وضعیتی از ترس نسبت به خود باقی بماند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت اسرائیل به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست.
او در ادامه افزود: «ما تفاهمنامهای با آمریکا امضا کردهایم که یکی از بندهای آن مهار اسرائیل است، اما حتی خود آمریکا نیز قادر به انجام این کار نیست.»
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در اتفاقی عجیب، هنگام انتشار مصاحبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، دچار خطایی شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
در متن منتشرشده، مشخص شد پیادهسازی مصاحبه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی چتجیپیتی انجام شده است، اما مسئولان سایت بدون بازبینی نهایی، بخشی از متن تولیدشده توسط این ابزار و حتی دستورالعمل مربوط به آن را نیز همراه با مصاحبه روی خروجی سایت منتشر کردهاند.
این اشتباه در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال از جمله فدراسیونهای برخوردار از منابع مالی قابل توجه به شمار میرود و با وجود در اختیار داشتن نیروی انسانی و امکانات اداری، برای پیادهسازی و تنظیم متن مصاحبه سرمربی تیم ملی از هوش مصنوعی استفاده کرده است.
این موضوع به خودی خود محل ایراد نیست، اما انتشار متن خام و پاسخ هوش مصنوعی در سایت رسمی فدراسیون، از ضعف در فرایند بازخوانی و کنترل محتوای منتشرشده حکایت دارد.
امروز استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش محتوا در بسیاری از رسانهها رایج است، اما در این مورد، متن بدون بازبینی نهایی منتشر شده است؛ اشتباهی که برای سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بهویژه در انتشار مصاحبه سرمربی تیم ملی، قابل توجه است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در چارچوب تحقیقات درباره جرائم مشکوک مرتبط با ایران، دو خانه در شمال غرب لندن را بازرسی کرد. مقامهای پلیس اعلام کردند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در حال حاضر تهدیدی فوری متوجه شهروندان یا هیچ گروه خاصی نیست.
به گزارش جمعه پنجم تیر ماه روزنامه جوئیش کرونیکل، عملیات سوم تیر ماه، دو ملک مسکونی در شمال غرب پایتخت بریتانیا را هدف قرار داد.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به «تهدیدهای دولتی» در حال بررسی است و هیچ ارتباطی با حملات آتشسوزی اخیر در منطقه گولدرز گرین یا دیگر حملات خرابکارانهای که طی هفتههای اخیر جامعه یهودیان بریتانیا را هدف قرار دادهاند، ندارد.
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علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، از کیفیت بالای حریف تمجید کرد و از آمادگی کامل ملیپوشان برای یک صعود تاریخی گفت.
بیرانوند با اشاره به قدرت تیمی مصر گفت: «بازی بسیار مهمی داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر کدام از ۲۶ بازیکنی که مصر به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح است و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. مصر کیفیت بسیار خوبی از خود نشان داده و یکی از بهترین تیمهای گروه ماست. امیدوارم کارهایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام دادهایم، به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.»
او درباره درخشش خود در دیدار قبلی برابر بلژیک و انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: «خدا را شکر در بازی قبلی، با کمک تمام بچهها توانستم به تیم ایران کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ، با کمک به تیم، بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب میشوید، انتظارات از شما بالا میرود. من هم بازیکن بیتجربهای نیستم و برای سومین دوره در جام جهانی شرکت میکنم. تمام تمرکز خود را روی یکی از مهمترین بازیهای تاریخ تیم ملی گذاشتهام و امیدوارم تمام بچهها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.»
سنگربان تیم ملی درباره روند آمادهسازی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: «به هر حال باید خودمان را برای جام جهانی آماده میکردیم. میدانستیم بازیهای خیلی سنگینی داریم و اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازیهای دوستانه خیلی خوبی پشت سر نگذاشتیم، اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. خودم تمرینات خوبی با مربی دروازهبانهای تیم ملی داشتم. از همه دروازهبانانی که کنار من بودند و با تمرین کردن و انتقال انگیزه به من کمک کردند، تشکر میکنم.»
بیرانوند در پایان با تاکید بر هدف بزرگ تیم ملی خاطرنشان کرد: «تمام تمرکز خودم را گذاشتهام تا انشاءالله ایران فردا برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. پس از صعود میتوانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم، اما الان فقط به دیدار با مصر فکر میکنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی پنجم تیر گفت اسرائیل «هیچ گزینهای» جز خروج کامل و بدون قید و شرط از مناطق اشغالشده لبنان ندارد و تاکید کرد حزبالله هرگونه عادیسازی روابط میان دو کشور را رد میکند.
او گفت: «اسرائیل هیچ گزینهای جز خروج کامل از تمام وجبهای خاک لبنان ندارد... اسرائیل باید بدون هیچ قید و شرطی لبنان را ترک کند.»
در حالی که مقامهای لبنانی و اسرائیلی در واشینگتن گفتوگوهای مستقیمی را برگزار میکنند، نعیم قاسم گفت حزبالله «هیچ عادیسازی، هیچ پایان دادن به وضعیت خصومت، هیچ دستاوردی برای اسرائیل و هیچگونه حضور، حتی محدود، اسرائیل در خاک لبنان» را نخواهد پذیرفت.
او افزود: «اسرائیل باید با خواری و شکست لبنان را ترک کند و همین اتفاق خواهد افتاد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند پنج یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن مورد توافق قرار گرفته، مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.
این وزارتخانه، بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را «مداخلهجویانه، غیرمسئولانه و تحریکآمیز» نامید.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت: «ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس، چیزی بیش از لفاظی و وارونهنمایی واقعیت نیست.»
در این بیانیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به «تجدیدنظر» در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی «بدون دخالت خارجی» قابل تحقق است.