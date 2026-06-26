در متن منتشرشده، مشخص شد پیاده‌سازی مصاحبه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی انجام شده است، اما مسئولان سایت بدون بازبینی نهایی، بخشی از متن تولیدشده توسط این ابزار و حتی دستورالعمل مربوط به آن را نیز همراه با مصاحبه روی خروجی سایت منتشر کرده‌اند.

این اشتباه در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال از جمله فدراسیون‌های برخوردار از منابع مالی قابل توجه به شمار می‌رود و با وجود در اختیار داشتن نیروی انسانی و امکانات اداری، برای پیاده‌سازی و تنظیم متن مصاحبه سرمربی تیم ملی از هوش مصنوعی استفاده کرده است.

این موضوع به خودی خود محل ایراد نیست، اما انتشار متن خام و پاسخ هوش مصنوعی در سایت رسمی فدراسیون، از ضعف در فرایند بازخوانی و کنترل محتوای منتشرشده حکایت دارد.

امروز استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش محتوا در بسیاری از رسانه‌ها رایج است، اما در این مورد، متن بدون بازبینی نهایی منتشر شده است؛ اشتباهی که برای سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به‌ویژه در انتشار مصاحبه سرمربی تیم ملی، قابل توجه است.