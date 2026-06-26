جیدی ونس: خشونت جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ داده خواهد شد
جیدی ونس، معاون رییس جمهور آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارد، میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. او افزود خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.
جیدی ونس، معاون رییس جمهور آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارد، میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. او افزود خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.
سپاه میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. پیش از آن، سنتکام اعلام کرده بود در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز ، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.
سپاه در بیانیه خود همچنین هشدار داد در صورت تکرار حمله آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی «گستردهتر» خواهد بود.
این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ششم تیر، «در واکنشی قدرتمند» به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد این کشتی باری با پرچم سنگاپور هنگام خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان هدف قرار گرفته بود.
فرماندهی مرکزی آمریکا حمله جمهوری اسلامی به این کشتی تجاری را «اقدامی تجاوزکارانه و غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری» خواند و گفت این اقدام «بهطور آشکار» آتشبس را نقض کرده و آزادی ناوبری در یکی از گذرگاههای حیاتی بینالمللی را به خطر انداخته است.
یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که ۶ فروند هواپیمای آمریکایی، ۴ هدف را در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم هدف قرار دادهاند.
در پی حملات امریکا، ایران، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ابتدا از شنیده شدن صدای انفجار در سیریک خبر داد و سپس گزارش داد علت انفجارها در محدوده شهرستان سیریک، اصابت چند پرتابه به محدوده اسکله طاهرویی بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از اعلام حملات آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی دستکم چهار پهپاد تهاجمی به سوی کشتیهای عبوری از تنگه هرمز شلیک کرده است که یکی از آنها به یک کشتی باری «بزرگ و بسیار گرانقیمت» اصابت کرد.
ترامپ گفت از آنچه پنجشنبه رخ داد خوشش نیامده و افزود: «نباید چنین کاری انجام میدادند، بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگر پاسخ بدهم، خواهید فهمید.»
او پیشتر در شبکه تروثسوشال این اقدام جمهوری اسلامی را «نقض احمقانه توافق آتشبس» خوانده بود.
جیدی ونس، معاون رییس جمهور آمریکا هم در شبکه ایکس نوشت «اگر جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارد، میتواند تلفن را بردارد و تماس بگیرد. او افزود خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
در نخستین گزارشها پس از حمله آمریکا، ایبیسی گزارش داد عملیات سنتکام نزدیک به یک ساعت طول کشیده و واکنش نظامی آمریکا، دستکم در حال حاضر، به همین حملات محدود شده است.
نیویورکتایمز نیز به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گزارش داد حملات شامگاه جمعه به مواضع موشکی و پهپادی ایران، پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری بوده و به معنای ازسرگیری عملیات رزمی گسترده نیست.
مقامهای آمریکایی هنوز به ادعای سپاه درباره هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای ایالات متحده در منطقه واکنش نشان ندادهاند و گزارشی مستقل درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، میگوید بیانیههای منتسب به این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در مورد درگیری با آمریکا در ساعات اخیر «جعلی» است.
فارس نوشت: «از ساعاتی پیش، چند متن و بیانیه منتسب» به سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی در حال انتشار است اما «مسئولان روابط عمومی سپاه پاسداران میگویند هیچیک از آنها از سوی سپاه صادر نشده است.»
این خبرگزاری به نقل از مسئولان سپاه اشاره کرد که اخبار، اطلاعیهها و بیانیههای سپاه «صرفاً از طریق سپاه نیوز و رسانههای رسمی منتشر میشود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، احمدرضا نوچیان، محمد زمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، فعالان صنفی فرهنگی و کارگری، را در مجموع به ۱۵ سال حبس تعلیقی، هر یک به سه سال حبس تعلیقی) و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورا در اطلاعیه خود به اتهامهای وارد شده علیه این پنج فعال فرهنگیان و کارگری اشاره نکرد.
دراین ارتباط، کانون صنفی معلمان خوزستان احکام صادر شده را «ناعادلانه» خواندو تاکید کرد: «برخوردهای قهری اینچنینی با معلمان و کارگران نه تنها دردناک و غیر قابل پذیرش است بلکه نقض آشکار حقوق شهروندی آنهاست و وجدان جامعه را خدشهدار میکند.»
سوهاس سوبرامانیام، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به سیبیاس گفت حملات تلافیجویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نشان میدهد جنگ به این زودیها پایان نمییابد. او همچنین درباره دوام تفاهم میان واشینگتن و تهران ابراز تردید کرد و عملکرد دولت آمریکا در دیپلماسی را زیر سوال برد.
سوهاس سوبرامانیام، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به شبکه خبری سیبیاس گفت حملات تلافیجویانه جمعه ایالات متحده علیه ایران نشان داد که جنگ به این زودیها پایان نمییابد.
این نماینده کنگره آمریکا تاکید کرد: «فکر نمیکنم این جنگ به هیچ وجه رو به پایان باشد.»
او همچنین در مورد پایداری تفاهمنامه بین ایالات متحده و ایران ابراز تردید کرد و گفت: «در وهله نخست، تعامل با ایران دشوار است، و سپس شما دولتی دارید که در امور خارجه و دیپلماسی بیکفایتی خود را نشان داده است، و به همین دلیل است که همه چارچوبها از هم پاشیدهاند.»
به گزارش رسانههای ایران، سپاه پاسداران در بیانیهای درباره حمله آمریکا به اهدافی در منطقه تنگه هرمز نوشت: «نیروهای دریایی و هوایی ما موفق شدند این حمله را خنثی کرده و نیروهای مهاجم را وادار به عقبنشینی کنند تا از حاکمیت ایران بر خاک و آبهای خود محافظت کنند.»
سپاه پاسداران افزود: «ما تاکید میکنیم که این تهاجم بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ ما در زمان و مکانی که انتخاب میکنیم، سریع و قاطع خواهد بود.»
در بیانیه سپاه آمده است: «هشدار میدهیم که هرگونه حماقت جدید با پاسخی سخت مواجه خواهد شد که توهمات مهاجمان در منطقه را در هم خواهد شکست.»