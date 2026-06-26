خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی از «شنیده شدن صدای انفجار در سیریک» خبر داد.
بر اساس این گزارش، منشا صدا هنوز مشخص نیست.
ویدیوی رسیده نشان میدهد مادر جاویدنام عرشیا براری، به حاضران در مراسم عاشورا در زنجان میگوید: «بچه من هم تشنه بود. از پشت به سر او شلیک کردند.»
بر اساس تصاویر، او عکسی از پسرش را در کنار دستههای گل در میان حاضران قرار داده است.
دونالد ترامپ در کاخ سفید، در جمع خبرنگاران، درباره نقض آتشبس از سوی جمهوری اسلامی گفت: «از اتفاقی که پنجشنبه رخ داد خوشم نیامد. آنها چهار بار شلیک کردند. ما سه مورد را که یک کشتی هدف قرار داده بودند، سرنگون کردیم. یکی از پهپادها به یک کشتی باری بسیار گرانقیمت اصابت کرد و هرچند خسارتی به آن وارد شد، اما توانست به مسیر خود ادامه دهد.»
او افزود: «نباید چنین کاری انجام میدادند، بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگر پاسخ بدهم، خواهید فهمید.»
ترامپ پیشتر در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی دستکم چهار پهپاد تهاجمی را به سمت کشتیهایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتاب کرده. یکی از این پهپادها مستقیما به یک کشتی باری بزرگ و گرانقیمت برخورد کرده و به آن خسارت وارد شده، اما کشتی توانسته به مسیر خود ادامه دهد.»
ترامپ همچنین عنوان کرد که ما سه پهپاد را سرنگون کردیم و افزود: «این اقدام نقض احمقانه توافق آتشبس است.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای آن ایجاد میکند.
او افزود: «این چارچوب توافق به اسرائیل اجازه خواهد داد پس از رفع تهدید علیه شهروندانش به مرزهای خود بازگردد. این توافق یک گروه هماهنگی نظامی سهجانبه برای لبنان ایجاد میکند که با تسهیل ایالات متحده انجام خواهد شد.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که این کشور همچنان بهطور کامل در این روند درگیر خواهد ماند و منابع قابلتوجهی را اختصاص میدهد، از جمله ۱۰۰ میلیون دلار کمک فوری بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل.
به گفته روبیو، وزارت جنگ آمریکا آماده است بر اساس اختیارات و تخصیصهای موجود، بیش از ۳۰ میلیون دلار به نیروهای مسلح لبنان بازپرداخت کند.
روبیو گفت: «مردم لبنان در نتیجه دخالتهای خارجی در امورشان، و کشورهایی که تلاش کردهاند از لبنان بهعنوان سکوی پرتابی برای حملات استفاده کنند، برای دههها بهشدت رنج کشیدهاند.»
او افزود: «این چیزی نیست که مردم لبنان بخواهند و شایستهاش باشند. آنچه آنها شایسته داشتن آن هستند، همان چیزی است که زمانی داشتهاند و از آن تاریخ نسبتا نزدیکی نیز وجود دارد، یعنی کشوری مرفه و در صلح.»
روبیو گفت: «برای بازگشت به آن نقطه، کار زیاد و زمان لازم خواهد بود. اما ما معتقدیم امروز نخستین گام در آن مسیر است و نخستین گام گاهی سختترین گام است. اما این همان گامی است که امروز با هم برمیداریم.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «بدیهی است که مردم اسرائیل شایسته زندگی در صلح و امنیت هستند. بهویژه مردم شمال اسرائیل که بارها هدف حملات تروریستیای قرار گرفتهاند که از خاک لبنان انجام شده است؛ اما نه توسط مردم لبنان، نه توسط دولت لبنان، بلکه توسط یک بازیگر خارجی که تلاش کرده از آن سرزمین برای هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه استفاده کند؛ کسانی که مدتهاست در این مناطق نتوانستهاند زندگی عادی داشته باشند.»
ندى حماده معوض، سفیر لبنان در ایالات متحده، از مقامات آمریکایی بهخاطر سازماندهی گفتوگوهایی که در واشینگتن برگزار شد، تشکر و این نشستها را مثبت ارزیابی کرد.
او تاکید کرد که «چارچوب سهجانبه امضا شده، گامی نخست» به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.
سفیر لبنان اظهار داشت که این توافق با هدف ایجاد «آتشبسی دائمی و نهایی» طراحی شده است، همچنین بازگشت آوارگان به سرزمینهایشان را ممکن میسازد و برای لبنانیها «صلح، امنیت و رفاه» را تضمین میکند.
او گفت: «این نشست طولانی و دشوار بود. ما از میزبانان خود و از دو هیات مذاکرهکننده بهخاطر همکاریشان در جریان این گفتوگوها سپاسگزاریم.»
این دیپلمات همچنین تاکید کرد که «این نقطه عطف به لطف رهبری رییسجمهور دونالد ترامپ، سرسختی نخستوزیر لبنان نواف سلام و میهندوستی نیروهای مسلح لبنان ممکن شده است.»
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بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از امضای توافق اسرائیل و لبنان در واشینگتن در بیانیهای اعلام کرد: «این توافق دستاورد بزرگی برای اسرائیل است و مذاکرات طولانی در واشنگتن به نتیجه رسیده است. مهمترین نکته این است که اسرائیل در منطقه امنیتی باقی میماند و تا زمانی که حزبالله خلع سلاح نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت.»
او افزود: «این توافق ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است و تهران تلاش میکند اسرائیل را به عقبنشینی وادار کند اما اسرائیل، لبنان و آمریکا تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی و حزبالله در این روند نقشی ندارند.»
نتانیاهو تاکید کرد: «اسرائیل در منطقه امنیتی باقی خواهد ماند و اجازه ورود حزبالله یا غیرنظامیان به این گروه داده نخواهد شد.»