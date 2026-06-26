مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های آن ایجاد می‌کند.

او افزود: «این چارچوب توافق به اسرائیل اجازه خواهد داد پس از رفع تهدید علیه شهروندانش به مرزهای خود بازگردد. این توافق یک گروه هماهنگی نظامی سه‌جانبه برای لبنان ایجاد می‌کند که با تسهیل ایالات متحده انجام خواهد شد.»

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که این کشور همچنان به‌طور کامل در این روند درگیر خواهد ماند و منابع قابل‌توجهی را اختصاص می‌دهد، از جمله ۱۰۰ میلیون دلار کمک فوری بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل.

به گفته روبیو، وزارت جنگ آمریکا آماده است بر اساس اختیارات و تخصیص‌های موجود، بیش از ۳۰ میلیون دلار به نیروهای مسلح لبنان بازپرداخت کند.

روبیو گفت: «مردم لبنان در نتیجه دخالت‌های خارجی در امورشان، و کشورهایی که تلاش کرده‌اند از لبنان به‌عنوان سکوی پرتابی برای حملات استفاده کنند، برای دهه‌ها به‌شدت رنج کشیده‌اند.»

او افزود: «این چیزی نیست که مردم لبنان بخواهند و شایسته‌اش باشند. آنچه آن‌ها شایسته داشتن آن هستند، همان چیزی است که زمانی داشته‌اند و از آن تاریخ نسبتا نزدیکی نیز وجود دارد، یعنی کشوری مرفه و در صلح.»

روبیو گفت: «برای بازگشت به آن نقطه، کار زیاد و زمان لازم خواهد بود. اما ما معتقدیم امروز نخستین گام در آن مسیر است و نخستین گام گاهی سخت‌ترین گام است. اما این همان گامی است که امروز با هم برمی‌داریم.»

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «بدیهی است که مردم اسرائیل شایسته زندگی در صلح و امنیت هستند. به‌ویژه مردم شمال اسرائیل که بارها هدف حملات تروریستی‌ای قرار گرفته‌اند که از خاک لبنان انجام شده است؛ اما نه توسط مردم لبنان، نه توسط دولت لبنان، بلکه توسط یک بازیگر خارجی که تلاش کرده از آن سرزمین برای هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه استفاده کند؛ کسانی که مدت‌هاست در این مناطق نتوانسته‌اند زندگی عادی داشته باشند.»