جمهوری اسلامی در واکنشی تند به بیانیه مشترک شش کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و آمریکا، این بیانیه را «مداخله‌جویانه، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز» خواند و بار دیگر بر حق خود برای کنترل تنگه هرمز تاکید کرد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه پنجم تیرماه درباره عبور شناورها از تنگه هرمز گفت: «عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود.»

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می‌شود.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز جمعه پنجم تیر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« ‏بدون تردید ایران بیشتر از هر طرف دیگری، دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد. اینکه شورای همکاری خلیج فارس، تصور کند راه حل رفع این دغدغه، پناه بردن به بزرگ‌ترین ناقض امنیت است، خود نقض غرض است و طنزی تلخ و نشانه‌ای مایوس‌کننده از عدم درس‌آموزی از تجربه‌های تلخ اخیر.»

او افزود: «‏ باید از همسایگان جنوبی پرسید چرا خود، با نقض اصل حسن هم‌جواری و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، در حمله تجاوزکارانه علیه همسایه مسلمان همراهی کردند و اجازه دادند که از قلمرو آنها علیه ایران استفاده یا از آنجا موشک شلیک شود؟»

بقایی نوشت: «‏چرا آنها درباره مسابقه تسلیحاتی مخرب و خرید و ذخیره‌سازی صدها میلیارد دلار انواع تسلیحات پیشرفته که هیچ توجیه دفاعی ندارند، تغافل می‌کنند؟»

پیش از او، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی تند نوشته بود: « ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است؛ غرب جز وحشی‌گری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.»

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