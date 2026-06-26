وب‌سایت نیوعرب گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بحرین گفت واشینگتن خواهان توافق با جمهوری اسلامی است، اما نه «به هر قیمتی».

روبیو که در چارچوب سفر منطقه‌ای خود برای اطمینان‌بخشی به متحدان خلیج فارس در بحرین حضور داشت، همچنین ایده دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز از سوی تهران را رد کرد و گفت چنین اقدامی می‌تواند به «آشوب کامل» منجر شود.

بر اساس این گزارش، آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی اولیه برای پایان دادن به درگیری امضا کرده‌اند و مذاکرات بعدی قرار است موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای تهران، کاهش تحریم‌ها و جریان انرژی از تنگه هرمز را دربر گیرد.

وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز پس از دیدار با روبیو تاکید کردند که صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم پرداختن به «طیف کامل تهدیدهای ایران»، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی است.