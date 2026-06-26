محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سایت خبری جماران گفت: «در جنگ نقل و نبات پخش نمیکنند، اما با وجود همه هزینههایی که به ما تحمیل شده، دشمن نتوانسته به هیچیک از اهدافش برسد.»باهنر تاکید کرد که با این جنگ، دستکم ۲۰۰ میلیارد دلار عقب افتادیم.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «قبل از جنگ هم مشکلات جدی اقتصادی داشتیم و طی هشت سال گذشته، ۱۰۰۰ درصد تورم داشتهایم.»باهنر افزود: «بخش عظیمی از طبقه متوسط اقتصادی ما به طبقه فرودست رفتهاند و امروز وضعیتی دارند که متاسفانه حقوق آنها گاهی به دهم یا دوازدهم ماه هم نمیرسد و یک خانواده سه نفره، با ماهیانه ۵۰ میلیون تومان درآمد هم نمیتوانند در تهران زندگی کنند.»
جمهوری اسلامی در واکنشی تند به بیانیه مشترک شش کشور عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و آمریکا، این بیانیه را «مداخلهجویانه، غیرمسئولانه و تحریکآمیز» خواند و بار دیگر بر حق خود برای کنترل تنگه هرمز تاکید کرد.
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه پنجم تیرماه درباره عبور شناورها از تنگه هرمز گفت: «عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیمسازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت ساحلی، تضمین نمیشود.»
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلامآباد استوار باشد و در غیر اینصورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی میشود.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز جمعه پنجم تیر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« بدون تردید ایران بیشتر از هر طرف دیگری، دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد. اینکه شورای همکاری خلیج فارس، تصور کند راه حل رفع این دغدغه، پناه بردن به بزرگترین ناقض امنیت است، خود نقض غرض است و طنزی تلخ و نشانهای مایوسکننده از عدم درسآموزی از تجربههای تلخ اخیر.»
او افزود: « باید از همسایگان جنوبی پرسید چرا خود، با نقض اصل حسن همجواری و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، در حمله تجاوزکارانه علیه همسایه مسلمان همراهی کردند و اجازه دادند که از قلمرو آنها علیه ایران استفاده یا از آنجا موشک شلیک شود؟»
بقایی نوشت: «چرا آنها درباره مسابقه تسلیحاتی مخرب و خرید و ذخیرهسازی صدها میلیارد دلار انواع تسلیحات پیشرفته که هیچ توجیه دفاعی ندارند، تغافل میکنند؟»
پیش از او، علیاکبر ولایتی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی تند نوشته بود: « ثبات امروز اعراب حاشیه خلیجفارس، مدیون مدیریت قرنواره ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است؛ غرب جز وحشیگری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.»
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جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با ارزیابی خطبههای نماز جمعه در سراسر ایران، به ایراناینترنشنال گفت که مواضع امامان جمعه یک هفته پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، بیش از آنکه بازتابدهنده سیاست عملی حکومت باشد، با هدف مدیریت فضای داخلی و حفظ انسجام بدنه حامی نظام بیان میشود.
او گفت: «صحبتهای ائمه جمعه را چندان نباید جدی گرفت؛ این سخنان بیشتر برای مصرف داخلی و حفظ روحیه نیروهای وفادار به حکومت مطرح میشود و در روند عملی توافق با آمریکا تأثیری ندارد.»
برزگر افزود ائمه جمعه که همگی منصوب رهبر پیشین جمهوری اسلامی هستند، همچنان بر اساس همان الگوی گذشته عمل میکنند و نقش نمایندگی بخشی از جریانهای قدرت و گروههای فشار را بر عهده دارند. به گفته او، در شرایط کنونی که «تمام امور در دست سپاه پاسداران قرار دارد»، اظهارات امامان جمعه تاثیر تعیینکنندهای بر روند تصمیمگیریهای کلان ندارد.
او با اشاره به مخاطبان اصلی این سخنان افزود که این پیامها عمدتا برای نیروهای وفادار به حکومت، که از آنان با عنوان «مردم مبعوث» یاد کرد، مطرح میشود؛ نیروهایی که در تجمعات حکومتی حضور مییابند و حکومت تلاش میکند از طریق رجزخوانیهای سیاسی و ایدئولوژیک، روحیه و انسجام آنان را حفظ کند.
این تحلیلگر سیاسی همچنین گفت نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، نه مذاکرات خارجی، بلکه احتمال بازگشت اعتراضات مردمی است. به اعتقاد او، حکومت میکوشد با نمایش حضور نیروهای حامی خود در خیابانها و ایجاد فضای ارعاب، مانع شکلگیری دوباره اعتراضات گسترده شود.
لوئیس همیلتون، قهرمان هفت دوره فرمول یک، از نیمار پس از بازگشت به تیم ملی برزیل تمجید کرد و گفت از اینکه ستاره فوتبال برزیل از جمله انگیزشی او استفاده کرده، واقعا احساس خوشحالی میکند.
همیلتون پس از نخستین پیروزی خود با فراری در گرندپری اسپانیا، تصویری از جشن قهرمانیاش را با جمله «به یاد داشته باش که چه کسی هستی» (Remember Who You Are) در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
چند هفته بعد، نیمار نیز پس از نخستین حضورش در تیم ملی برزیل بعد از مصدومیت رباط صلیبی که از اکتبر ۲۰۲۳ او را از میادین دور کرده بود، همین جمله را زیر پست خود نوشت. همیلتون نیز در واکنش به این پست، با نوشتن «همیشه» (Always) از او حمایت کرد.
نیمار پس از غیبت در دو دیدار نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، در دقایق پایانی آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر اسکاتلند به میدان رفت.
همیلتون درباره این اتفاق گفت: «دیدن این پست واقعاً لذتبخش بود، چون همیشه نمیبینم افرادی با چنین جایگاه و مخاطبان گستردهای از پلتفرم خود برای انتشار پیامهای مثبت استفاده کنند. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین پیامهایی نیاز دارد.»
او ادامه داد: «نیمار دنبالکنندگان بسیار زیادی دارد. اینکه حرف من تا برزیل رسیده، او آن را دیده و تصمیم گرفته همان پیام را با هوادارانش به اشتراک بگذارد، واقعاً باعث خوشحالی من شد. این یعنی آن پیام فراتر از چیزی که تصور میکردم گسترش پیدا کرده است.»
راننده فراری همچنین از رابطه دوستانه خود با نیمار گفت: «ما مرتب با هم در ارتباط هستیم. از داشتن دوستی با نیمار واقعاً خوشحالم. همین چند روز پیش درباره فرزندانش صحبت میکردیم. بچههای فوقالعادهای دارد.»
همیلتون دو هفته پیش با قهرمانی در گرندپری اسپانیا، نخستین پیروزی خود با فراری و اولین بردش پس از ۶۸۶ روز را جشن گرفت؛ موفقیتی که پس از یک دوره دشوار در تیم ایتالیایی به دست آمد.
او در پایان درباره واکنش هواداران به این قهرمانی گفت: «بعد از مسابقه ساعتها روی مبل خانه نشستم و ویدیوها، پیامها و استوریهای هواداران را بازنشر میکردم. حجم محبت و حمایت مردم واقعاً برایم باورنکردنی و بسیار تاثیرگذار بود.»
اعتراضات انقلاب ملی دیماه ۱۴۰۴ در آذربایجان غربی، تنها به خیابانهای ارومیه یا چند شهر بزرگ محدود نماند. گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد دامنه این اعتراضات از شهرهای ترکنشین شمال و مرکز استان تا شهرهای کردنشین جنوب و غرب آن گسترش یافت.
در دومین قسمت از برنامه «جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان» به اعتراضات دیماه در استان آذربایجان غربی پرداخته شد.
در این اعتراضات آذربایجان غربی، شعارهای معترضان از مخالفت با جمهوری اسلامی تا حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و تأکید بر اتحاد ملی را دربر گرفت.
از سوی دیگر، روایتهای شاهدان و معترضان درباره سرکوب حاکی از استقرار گسترده نیروهای امنیتی، تیراندازی، ضربوشتم و حتی استفاده از مسجدی در مرکز ارومیه بهعنوان محل نگهداری موقت بازداشتشدگان است.
گستره انقلاب؛ از ارومیه تا شهرهای مرزی
آذربایجان غربی به دلیل موقعیت مرزی، تنوع قومی و پراکندگی مراکز جمعیتی، یکی از متفاوتترین استانهای ایران چه له لحاظ ترکیب جمعیتی و چه حساسیت سیاسی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
بررسی دادههای رسیده نشان میدهد اعتراضات دستکم در ارومیه، خوی، سلماس، میاندوآب، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و تکاب جریان داشته است؛ شهرهایی که در کنار هم بخش بزرگی از جمعیت استان را در خود جای دادهاند.
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محمد مخبر، مشاور و دستیار مجتبی خامنهای، در شبکه ایکس نوشت: «بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، اشتباهی دوباره و همسویی با کسی است که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگریهای خود کرده است.»
مخبر نوشت: «قطبنمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان میدهد.»
او افزود: «توافق چه با آمریکا و چه با اقمار جنوب خلیج فارس، یک زنجیره است؛ اگر یک حلقه آن بشکند، کل زنجیره در آتش ذوب میشود.»