میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت با نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ، از آن به عنوان پوششی برای «سیاستهای اشتباه ارزی و تجاری اشتباه» استفاده میکند.
ظهوریان نوشت نرخ رشد تورم مواد خوراکی که به گفته او در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد رسیده بود، پیش از جنگ به ۱۰۵ درصد افزایش یافت و اکنون در آستانه ۱۳۰ درصد قرار دارد.
مقامهای ارشد اسرائیل و لبنان، اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از منطقه حائل در جنوب لبنان را رد کردند.
رویترز گزارش داد یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود اسرائیل در اقدامی «با حسن نیت» بخشی از نیروهای خود را از منطقه حائل خارج کرده است. اما یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل به رویترز گفت ارتش اسرائیل هیچ برنامهای برای عقبنشینی از این منطقه ندارد.
همزمان، یک مقام ارشد نظامی لبنان نیز به رویترز گفت تحولات میدانی روزهای اخیر «خلاف ادعای عقبنشینی» را نشان میدهد و نیروهای اسرائیلی همچنان از نزدیک شدن افراد، از جمله نیروهای ارتش لبنان، به منطقه حائل جلوگیری میکنند.
سایت گل در تبوتاب جام جهانی با حضور رونالدو و مسی، دو فوقستاره در آستانه بازنشستگی، و امباپه و هالند، دو فوقستاره کنونی فوتبال اروپا، ارزیابی کرده که بهدلیل بازی امباپه و هالند در دو لیگ متفاوت و همچنین رابطه بین آنها، این دوئل هرگز به سطح رقابت رونالدو و مسی نمیرسد.
تنها دو هفته از جام جهانی گذشته و کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر دو با چهار گل در جستوجوی رسیدن به کفش طلای جام جهانی در هفته سوم با یکدیگر نبرد مستقیمی خواهند داشت اما همچنان نگاهها معطوف به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو است.
فاصلهای به اندازه دو لیگ
شاید مهمترین دلیل این موضوع آن باشد که هر یک در لیگی متفاوت بازی میکنند. هالند در مسیر تبدیلشدن به یکی از نمادهای لیگ برتر انگلستان با پیراهن منچسترسیتی قرار دارد و امباپه نیز یکی از تازهترین کهکشانیهای رئال مادرید در لالیگا به شمار میرود.
این وضعیت با توجه به این که منچسترسیتی از نظر محبوبیت جهانی در سطح برخی رقبای سنتی خود در لیگ برتر نیست نیز پیچیدهتر میشود؛ چرا که بسیاری از هواداران بیطرف با موفقیتهای مدرن این باشگاه که با حمایت ابوظبی همراه بوده، ارتباط چندانی برقرار نمیکنند.
در اوج رقابت مسی و رونالدو، این دو در دو سوی الکلاسیکو قرار داشتند؛ دورهای که فوتبال اسپانیا عملا به سلطه بارسلونا و رئال مادرید محدود شده بود.
تنش میان این دو غول فوتبال با حضور چهرههایی مانند ژوزه مورینیو و سرخیو راموس و همچنین نبردهای بزرگ اروپایی تشدید میشد، هرچند بارسلونای درخشان آن دوران اغلب دست بالا را مقابل رئال داشت.
این که هالند و امباپه تنها در لیگ قهرمانان اروپا و رقابت برای کفش طلای اروپا بهصورت مستقیم با یکدیگر رقابت میکنند، باعث شده جدال شخصی آنها هرگز به اندازه کافی داغ و پررنگ نشود.
سرنوشت متفاوت در عرصه ملی
یکی دیگر از عوامل مهم در شکل نگرفتن این رقابت، شرایط نروژ در سالهای گذشته بوده است. این کشور تا همین اواخر در سطح ملی از صحنه رقابتهای بزرگ دور مانده بود و به همین دلیل جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین تورنمنت مهم دوران حرفهای هالند در ۲۵ سالگی محسوب میشود.
در مقابل، این پنجمین حضور امباپه در مرحله نهایی یک تورنمنت بزرگ است و او یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن فرانسه در جمع مدعیان در تمام این سالها بوده است؛ بازیکنی که در سال ۲۰۱۸ و در دوران نوجوانی جام جهانی را فتح کرد.
ناتوانی هالند در حضور در رقابتهای مهم ملی باعث شده بود بخش مهمی از این رقابت بهاصطلاح بزرگ شکل نگیرد. با این حال، نروژ این بار یکی از تیمهای شگفتیساز احتمالی مسابقات به شمار میرود و امیدوار است با ثبت نتایجی درخشان، به رشد این رقابت کمک کند.
رقابتهای مسی و رونالدو در تیمهای ملی نیز به اندازه موفقیتهای باشگاهی آنها جذاب بود. هر دو برای تیمهایی بازی میکردند که مدعی قهرمانی در جام جهانی بودند و موفق شدند افتخارات قارهای مانند جام ملتهای اروپا و کوپا آمریکا را نیز به دست آورند.
احترام متقابل
به نظر میرسد میان دو ستاره نسل جدید احترام متقابل زیادی وجود دارد. امباپه و هالند بارها از یکدیگر تمجید کردهاند. در مقابل، در دوران اوج مسی و رونالدو هیچگاه به روشنی مشخص نشد که آنها چه نظری درباره یکدیگر دارند و حتی برخی معتقد بودند بهویژه در دوران اوج رقابت الکلاسیکو، رابطه چندان خوبی با هم نداشتند.
البته در سالهای اخیر این دو اسطوره فوتبال اختلافات گذشته را کنار گذاشتهاند و در کمپینهای تبلیغاتی برندهایی مانند لویی ویتون و لگو نیز در کنار یکدیگر همکاری کردهاند.
هالند در مصاحبهای با کانال پلاس در سال ۲۰۲۳ درباره امباپه گفت: «او فوقالعاده قدرتمند است. فرانسویها خیلی خوششانس هستند که چنین بازیکنی برای تیم ملیشان بازی میکند. البته دوست داشتم او برای نروژ بازی کند، اما چنین چیزی ممکن نیست. او بازیکنی شگفتانگیز است؛ بسیار سریع، بسیار قدرتمند و سالهاست که در بالاترین سطح عملکرد درخشانی دارد. او فقط دو سال از من بزرگتر است؟ واقعا باورنکردنی است. گاهی باید به خودت یادآوری کنی که او هنوز ۱۰ سال دیگر هم میتواند در بالاترین سطح فوتبال بازی کند. او پدیده است.»
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد هشدار سفر شهروندان این کشور به ایران، عراق و کویت همچنان برقرار است. همزمان، سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفتهانزا به ایراناینترنشنال گفت تعلیق پروازهای این شرکت به مقصد و از مبدا تهران تا دوم آبان ادامه خواهد داشت.
جزییات بیشتر با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
پیامهای رسیده از ادامه قطعیهای طولانیمدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد. یکی از مخاطبان از ملایر گفت مردم از اول خرداد آب شرب ندارند و آبرسانی با تانکر نیز با تاخیر انجام میشود.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال گزارش میدهد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ممکن است هرگز مشخص نشود چه کسی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در میناب در نخستین روز جنگ با جمهوری اسلامی بوده است. او احتمال نقش آمریکا در این حمله را رد کرد و گفت مدرکی ندیده که نشان دهد موشک شلیکشده متعلق به آمریکا بوده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه چهارم تیر گزارش داد ترامپ در تازهترین موضعگیری درباره حمله ۹ اسفند به مدرسه دخترانهای در میناب (مدرسه شجره طیبه) گفت در آن زمان «موشکها از همه طرف در حال پرواز بودند» و به همین دلیل شاید هیچوقت مشخص نشود مسئولیت این حمله با چه کسی بوده است.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «بعضیها گفتند آن موشک متعلق به ما بوده، شاید هم نبوده باشد، اما من هیچ مدرکی ندیدهام که مرا به این نتیجه برساند که موشک ما بوده است. فکر نمیکنم کار ما بوده باشد.»
رویترز نخستین بار در اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد یافتههای اولیه یک تحقیق داخلی ارتش آمریکا نشان میدهد «به احتمال زیاد» نیروهای آمریکایی مسئول این حمله بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات را ارتقا داده، اما تاکنون هیچ یک از یافتههای اولیه را بهطور رسمی تایید نکرده است.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ که همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، رخ داد، به جان باختن بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم انجامید.
منابع آگاه پیشتر به رویترز گفته بودند این حمله احتمالا در نتیجه استفاده ارتش آمریکا از اطلاعات قدیمی برای شناسایی هدف رخ داده است.
بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله عمدی به یک مدرسه میتواند جنایت جنگی محسوب شود. این حمله واکنشهای گسترده جهانی را برانگیخت و دفتر حقوق بشر سازمان ملل آن را «کاملا هولناک» توصیف کرد.
ترامپ در روزهای نخست پس از حمله، بدون ارائه مدرک، جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست.
او از آن زمان گفته است درباره این حمله اطلاعات کافی ندارد، تحقیقات ادامه دارد، نتایج تحقیقات را خواهد پذیرفت و معتقد است «هیچکس» بهطور عمدی این مدرسه را هدف قرار نداده است.
موضعگیریها و گزارشهای پیشین
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت سخنان برد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره مدرسه شجره طیبه را «بیاساس و دروغی تکاندهنده» خواند.
کوپر ۲۹ اردیبهشت در کنگره آمریکا گفته بود تحقیقات نظامی درباره انفجار در این مدرسه «پیچیده» است، زیرا این مرکز آموزشی در محل یک سایت فعال موشکهای کروز جمهوری اسلامی قرار داشت.
فرمانده سنتکام ۲۵ اردیبهشت نیز احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حمله هوایی به میناب را تایید کرده و گفته بود تخریب مدرسهای که مقامهای جمهوری اسلامی کشتههای آن را ۱۷۵ نفر اعلام کردهاند، ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد.
او تاکید کرده بود این حمله همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است.
ترامپ ۱۹ اردیبهشت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اینکه آیا پس از ۱۰ هفته مشخص شده است کدام یک از طرفهای درگیری دبستان شجره طیبه در میناب را هدف قرار داده است، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و وقتی نتیجه آماده شد، گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به مدرسه میناب گفت ارتش آمریکا هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمیدهد و جمهوری اسلامی را مسئول چنین حملاتی دانست.
شبکه انبیسی نیوز ۱۶ اسفند به نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد آگاه گزارش داد که به احتمال زیاد در این حمله از یک مهمات آمریکایی استفاده شده است.
رویترز ۱۵ اسفند به نقل از منابع آگاه گزارش داد تحقیقات آمریکا نشان میدهد ایالات متحده احتمالا در حمله موشکی به یک مجتمع در میناب که مدرسه دخترانهای در آن قرار داشت نقش داشته است. حملهای که به کشته شدن شمار قابل توجهی کودک انجامید.
در مقابل، یک مقام اسرائیلی این روایت را رد کرد و گفت بر اساس اطلاعات موجود، این حادثه به احتمال زیاد ناشی از خطای شلیک موشکهای جمهوری اسلامی بوده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ اسفند حملات آمریکا و اسرائیل را «غیرقانونی» خواند و با اشاره به حمله به مدرسه میناب گفت بیش از ۱۶۰ دانشآموز جان باختند و بیمارستانها و مناطق پرجمعیت نیز هدف حملات قرار گرفتند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۲ اسفند گفت اگر حمله از سوی آمریکا انجام شده باشد، وزارت جنگ آن را بررسی خواهد کرد و تاکید کرد ایالات متحده عمدا مدرسهای را هدف قرار نمیدهد.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، نیز گفت گزارشهای متفاوتی درباره این حادثه دیده است؛ از جمله اینکه سپاه پاسداران مسئول آن بوده است.
حمله به مدرسه شجره طیبه در ماههای گذشته به یکی از مهمترین نمادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره جنگ تبدیل شد.
حکومت با بهرهگیری از نام و تصاویر دانشآموزان کشتهشده، این رخداد را در کارزارهای رسانهای، برنامههای فرهنگی، دیوارنگارههای شهری، تولیدات آموزشی، مستندها، رویدادهای هنری و حتی نمادهای مرتبط با تیم ملی فوتبال ایران بازنمایی کرد و آن را به محور روایت رسمی خود از جنگ بدل ساخت.