وال‌استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز حمله کرده است.

بر اساس این گزارش، این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که سپاه به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که جمهوری اسلامی تایید نکرده است، استفاده نکنند.

یکی از مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت یک پهپاد انتحاری به سمت بخش غربی کشتی مانور داد و سپس به آن برخورد کرد؛ نشانه‌ای که به گفته او حاکی از عمدی بودن حمله است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد این حمله به پل فرماندهی کشتی آسیب رسانده، اما تلفاتی بر جا نگذاشته است.