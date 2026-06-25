نخستوزیر کانادا خواستار بررسی بازگشایی سفارت در ایران شد
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت این کشور باید سفارتهای خود در ایران و ونزوئلا که دولتهای پیشین کانادا آنها را بسته بودند، بازگشایی کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، کارنی پنجشنبه ۴ تیر گفت نبود حضور دیپلماتیک، توانایی اتاوا برای کمک به شهروندان کانادایی در خارج و پاسخ به بحرانهای انسانی را محدود میکند؛ حتی در کشورهایی که کانادا با دولتهایشان اختلافات عمیق دارد.
او گفت: «تعامل به معنای تایید نیست. داشتن سفارت و خدمات کنسولی در یک کشور به این معنا نیست که سیاستهای آن کشور را تایید میکنیم.»
کارنی تاکید کرد هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، اما گفت کانادا باید شیوه فعلی خود را تغییر دهد.
کانادا در سال ۲۰۱۲، در دوران نخستوزیری استفن هارپر، سفارت خود در تهران را بست، روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کرد و دیپلماتهای ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
کارنی همچنین گفت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با او درباره نشست ماه آینده ناتو و همچنین وضعیت ایران و خاورمیانه گفتوگو کرده است.
در پایان بازیهای ۴ گروه جام جهانی، صعود ۱۵ تیم به مرحله حذفی قطعی شده است؛ آرژانتین، فرانسه، آلمان، مکزیک، نروژ، آمریکا، کلمبیا، کانادا، سوئیس، برزیل، مراکش، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرزگوین، ساحل عاج و اکوادور. از این جمع فقط بوسنی و هرزگوین و اکوادور در رده سوم هستند.
در جام جهانی ۲۰۲۶، اگر دو یا چند تیم امتیاز مساوی داشته باشند، جایگاه آنها در گروه بر اساس این معیارها تعیین میشود: امتیازات در بازیهای رودررو، تفاضل گل در بازیهای رودررو، گلهای زده در بازیهای رودررو، تفاضل گل کلی، گلهای زده کلی، امتیاز انضباطی و در نهایت ردهبندی فیفا.
دو تیم نخست هر گروه به همراه هشت تیم برتر رده سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی میشوند. با توجه به نتایج به دست آمده تا اینجا، کسب پنج امتیاز قطعا برای صعود کافی خواهد بود.
آرژانتین، فرانسه، آلمان، مکزیک، نروژ، آمریکا، کلمبیا، کانادا، سوئیس، برزیل، مراکش، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرزگوین، ساحل عاج و اکوادور به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کردهاند.
همچنین تاکنون مشخص شده که هائیتی، اردن، تونس، ترکیه، پاناما، قطر، چک و کوراسائو از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شدهاند.
هشت تیم برتر رده سوم، بر اساس جدولی که به ترتیب امتیاز، تفاضل گل، گلهای زده، امتیاز انضباطی و ردهبندی فیفا را ملاک قرار میدهد، به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود میکنند.
بوسنی و هرزگوین و اکوادور به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود کردهاند، زیرا حضور آنها در میان هشت تیم برتر رده سوم قطعی شده است.
پاراگوئه (گروه D) و الجزایر (گروه J) با تساوی در آخرین مسابقه خود نمیتوانند از آنها عبور کنند و در صورت پیروزی نیز حریفانشان، استرالیا و اتریش، با سه امتیاز به رده سوم گروه سقوط خواهند کرد.
اسکاتلند و کره جنوبی رقابتهای خود را با سه امتیاز به پایان رساندهاند.
وضعیت کنونی تیمهای سوم
۱. اکوادور (صعود کرد): ۴ امتیاز، تفاضل گل صفر (۲ گل زده، ۲ گل خورده) – سه بازی انجام شده
۲. بوسنی و هرزگوین (صعود کرد): ۴ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۵ گل زده، ۶ گل خورده) – سه بازی انجام شده
۳. سوئد: ۳ امتیاز، تفاضل گل صفر (۶ گل زده، ۶ گل خورده) – دو بازی
۴. کرواسی: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۳ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی
۵. کره جنوبی: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۲ گل زده، ۳ گل خورده) – سه بازی
۶. الجزایر: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی دو (۲ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی، امتیاز انضباطی: منفی یک
۷. پاراگوئه: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی دو (۲ گل زده، ۴ گل خورده) – دو بازی، امتیاز انضباطی: منفی ۱۱
۸. اسکاتلند: ۳ امتیاز، تفاضل گل منفی سه (۱ گل زده، ۴ گل خورده) – سه بازی
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۹. کیپ ورد: ۲ امتیاز، تفاضل گل صفر (۲ گل زده، ۲ گل خورده) – دو بازی
۱۰. بلژیک: ۲ امتیاز، تفاضل گل صفر (۱ گل زده، ۱ گل خورده) – دو بازی
۱۱. جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱ امتیاز، تفاضل گل منفی یک (۱ گل زده، ۲ گل خورده) – دو بازی
۱۲. سنگال: صفر امتیاز، تفاضل گل منفی سه (۳ گل زده، ۶ گل خورده) – دو بازی
نکته اینکه تیم فوتبال ایران در حال حاضر با دو امتیاز در رده دوم گروه G قرار دارد و به همین دلیل در این ردهبندی قرار نمیگیرد.
تایمز اسرائیل در یادداشتی بهشدت انتقادی نسبت به گفتوگوهای تهران و واشینگتن، نوشت که طرح ادعایی برای ایجاد کانال تماس میان سپاه پاسداران و فرماندهان سنتکام در دوحه، به معنای مشروعیتبخشی عملی به سپاه و تضعیف بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه است.
این گزارش میگوید، قرار دادن سپاه در سازوکاری برای حلوفصل اختلافات مربوط به تنگه هرمز و لبنان، «دیپلماسی» نیست، بلکه به گفته او نشانه عقبنشینی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی است.
تایمز اسرائیل افزوده، چنین کانالی، در عمل جایگاهی دائمی برای سپاه پاسداران در معادلات امنیت منطقهای ایجاد میکند، در حالی که حکومت ایران، همچنان ابزارهایی چون موشکهای بالیستیک، مینهای دریایی و قایقهای تندرو را برای تهدید تنگه هرمز حفظ کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که حذف اسرائیل از چنین سازوکاری درباره لبنان، به نیروی قدس سپاه و حزبالله امکان میدهد روایتهای میدانی را سریعتر شکل دهند و بر قواعد درگیری اثر بگذارند.
تایمز اسرائیل از کنگره آمریکا خواست هرگونه تماس رسمی نظامی یا اطلاعاتی با سپاه پاسداران را ممنوع کند و هشدار داد که این روند میتواند متحدان آمریکا در منطقه را به سازش بیشتر با رژیم جمهوری اسلامی سوق دهد.
پولیتیکو در گزارشی تحلیلی نوشت با وجود آغاز دوباره عبور برخی کشتیهای گرفتار از تنگه هرمز، بعید است این گذرگاه راهبردی در کوتاهمدت، یا حتی در بلندمدت، به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
در این گزارش که پنجشنبه ۴ تیر منتشر شد، آمده است آتشبس شکننده به آزاد شدن بخشی از ترافیک دریایی کمک کرده، اما خطر عبور از هرمز از بین نرفته است. به نوشته پولیتیکو، برخورد یک پرتابه ناشناس با یک کشتی در حال عبور از تنگه، باعث شد سازمان بینالمللی دریانوردی بهطور موقت طرح تخلیه و عبور ایمن کشتیها را متوقف کند.
برت اریکسون، مدیر شرکت مشاوره ریسک «ابسیدین ریسک ادوایزرز»، به پولیتیکو گفت تنگه هرمز اکنون «کارکرد پیشین خود را از دست داده» و بعید است دوباره به مسیر کلیدی پیش از جنگ تبدیل شود.
به نوشته پولیتیکو، این وضعیت در کوتاهمدت میتواند قیمت کالاها، بهویژه در آسیا، را بالا نگه دارد و در بلندمدت کشورها را به سرمایهگذاری بیشتر در مسیرهای جایگزین، خطوط لوله و انرژیهای پاک برای کاهش وابستگی به هرمز سوق دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای مشترک تاکید کردند دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با «تمامی شکلهای تهدیدهای ایران»، از جمله موشکهای بالستیک، پهپادها و حمایت تهران از نیروهای نیابتی است.
این بیانیه، پنجشنبه چهارم تیر، در ایستگاه پایانی سفر روبیو به منطقه و پس از نشست وزارتی مشترک میان آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین صادر شد. وزیران خارجه دو طرف در این بیانیه بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند و آزادیِ «بدون قید و شرط و بدون محدودیت» ناوبری، از جمله حق عبور ترانزیتی تضمینشده در حقوق بینالملل، را برای امنیت منطقهای و جهانی ضروری دانستند.
این بیانیه در حالی بر برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه تاکید میکند، که هیچیک از این موارد در یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی میان حکومت ایران و آمریکا امضا شد، ذکر نشدهاند.
مخالفت با پرداخت عوارض در تنگه هرمز
بخش دیگری از این بیانیه به موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز میپردازد. امضاکنندگان، هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر تنگه هرمز را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی درباره آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه استقبال کردند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند که تنگه هرمز تنها به مدت ۶۰ روز به وضعیت پیش از جنگ بازگشته است و پس از آن سازوکار تازهای برای عبور و مرور از این تنگه در نظر خواهند گرفت.
روزنامه والاستریت ژورنال همزمان با انتشار این بیانیه، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال تدوین طرحی برای مدیریت تنگه هرمز است و برای طراحی آن الگوهایی در نقاط مختلف جهان، از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است. به نوشته این رسانه، این طرح برای جلب حمایت به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد شده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، برآوردهای تهران نشان میدهد دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده ایجاد کند. این طرح همچنین میلیاردها دلار درآمد اضافی نصیب تهران میکند و سطحی از کنترل بر این آبراه راهبردی به جمهوری اسلامی میدهد که پیش از جنگ از آن برخوردار نبود.
صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه
وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا در بخش دیگری از بیانیه تاکید کردند هرگونه تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور «مشروط و قابل لغو» خواهد بود و به پایبندی تهران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بیثباتکننده و فراهم شدن شرایط لازم برای همکاری اقتصادی بستگی دارد.
پیشتر ترامپ از تامین بیش از نیمی از اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری این صندوق خبر داد و گفت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله تامینکنندگان این اعتبارها هستند.
گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی
در این بیانیه همچنین حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری، از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کردند، محکوم شده است.
وزیران خارجه شورای همکاری و آمریکا بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروههای مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.
امضاکنندگان همچنین بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۸۳۳، تاکید کردند و از دولت عراق خواستند به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود عمل کند.
در بخش پایانی بیانیه، وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت هیاتهای دیپلماتیک در این کشور و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله تاکید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از امضای یادداشت تفاهم اعلام کردند که آمریکا خواهان «قطع رابطه حکومت ایران با گروههای مقاومت» بود اما به گفته آنها این خواسته پیش از امضا از متن یادداشت تفاهم حذف شد. روایت جمهوری اسلامی از این یادداشت بر این گزاره استوار است که آمریکا پایان جنگ علیه تمام متحدان منطقهای تهران، بهویژه حزبالله»، را پذیرفته است.
از سوی دیگر، مقامهای آمریکایی در توضیح این بخش از تفاهمنامه توضیح دادند که حکومت ایران باید حزبالله را مهار کند و اگر حزبالله به اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی خواهد داشت. آنها همچنین گفتند موضوع لبنان در چارچوب مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان دنبال میشود. بنابراین تهران بند لبنان را تثبیت جایگاه حزبالله میخواند، اما واشینگتن آن را ابزاری برای جلوگیری از حملات حزبالله و تقویت روند اسرائیل-لبنان میداند.
در این یادداشت تفاهم، جز حزبالله به نام هیچیک از دیگر گروههای نیابتی اشاره نشده و طبق آن جمهوری اسلامی به مهار هیچ گروهی ملزم نیست.
مارکو روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر در نخستین روز از سفر سهروزه خود به منطقه خلیج فارس وارد ابوظبی شد. او در این سفر ماموریت داشت تا چارچوب مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به متحدان منطقهای واشینگتن توضیح دهد؛ متحدانی که نگران تقویت ایران و تغییر توازن امنیتی و نفتیِ منطقه در سایه توافق تهران-واشینگتناند.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر کرد و در ایستگاه پایانی این سفر در منامه، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد.