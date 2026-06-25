مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، در ارزیابی سالانه تهدیدهای امنیتی این کشور هشدار داد که استرالیا با مجموعه‌ای از تهدیدهای هم‌زمان از سوی حکومت‌های اقتدارگرا، هکرها، افراط‌گرایان یهودستیز و بازیگران خارجی روبه‌رو است.

به گفته او، این تهدیدها شرایط امنیتی کشور را به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه چهارم تیر ماه به نقل از برجس نوشت با وجود آن که سطح تهدید تروریستی استرالیا همچنان در سطح «محتمل» (Probable) باقی مانده، این طبقه‌بندی دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت نیست.

او تاکید کرد: «واژه "محتمل" همه واقعیت را بیان نمی‌کند. ما اطلاعات مشخصی درباره وقوع یک حمله قریب‌الوقوع نداریم، اما می‌دانیم که محیط امنیتی در حال وخیم‌تر شدن است و احتمال وقوع خشونت‌های با انگیزه سیاسی بیش از آن چیزی است که این سطح تهدید نشان می‌دهد.»

او گفت ارزیابی امسال پس از سالی منتشر می‌شود که استرالیا با تهدیدهای متعددی از جمله افراط‌گرایی آنلاین، حملات سایبری تحت حمایت دولت‌ها، حملات آتش‌سوزی عمدی علیه مراکز مرتبط با یهودیان و تیراندازی جمعی در سیدنی روبه‌رو شد.

برجس با وجود ابراز نگرانی از روند تشدید تهدیدها، تاکید کرد سازمان اطلاعات استرالیا همچنان توان مقابله با این مخاطرات را دارد.

به گفته او، سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۳۱ توطئه بزرگ تروریستی را خنثی کرده و از زمان حمله مرگبار ماه دسامبر به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، بیش از ۱۲ پرونده مهم مرتبط با تروریسم را نیز مختومه کرده است.

پلیس اعلام کرده بود دو عامل این حمله تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی (داعش) قرار داشتند.

مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا همچنین از عملکرد این سازمان پیش از حمله بوندی دفاع کرد و گفت این نهاد ناچار است هم‌زمان با چندین تهدید مختلف مقابله کند و «نمی‌توان به سادگی تمام منابع را از یک تهدید به تهدید دیگر منتقل کرد».

او افزود: «ما نمی‌توانیم جلوی هر اقدام تروریستی‌ای را بگیریم، همان‌طور که نمی‌توانیم هر جاسوسی را دستگیر کنیم. اما شبانه‌روز برای حفظ امنیت استرالیایی‌ها تلاش می‌کنیم.»

هشدار درباره نقش جمهوری اسلامی

برجس در بخشی از سخنان خود جمهوری اسلامی را مسئول حملات آتش‌سوزی عمدی علیه مراکز و کسب‌وکارهای یهودیان در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه دانست.

او گفت یکی از به آتش‌ کشیدن‌های عمدی، در رستوران «آشپزخانه کانتیننتال لوئیس» (Lewis Continental Kitchen) در منطقه بوندی سیدنی، به احتمال زیاد به‌وسیله یک شهروند استرالیایی ساکن ایران هماهنگ شده که به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند.

او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را «هدفی مشروع برای عملیات خشونت‌آمیز پنهانی» می‌داند و یک گروه همسو با حکومت ایران که پیش‌تر حملاتی را در اروپا سازمان‌دهی کرده، ممکن است دامنه فعالیت خود را به استرالیا گسترش دهد و اقداماتی مانند ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری را سازمان‌دهی یا دیگران را به انجام چنین حملاتی ترغیب کند.

برجس گفت: «خوشبختانه در نتیجه این حملات آتش‌سوزی کسی جان خود را از دست نداد، اما نگرانم روزی یک شهروند استرالیایی در خاک استرالیا به دست یک دولت خارجی کشته شود.»

سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این اتهام‌ها پاسخ نداد.

ارتباط با سپاه پاسداران

رییس سازمان اطلاعات استرالیا در سخنرانی خود نام شهروند استرالیایی و یک فرد که پیش‌تر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی می‌کند، نبرد اما گفت هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط بوده‌اند.

به گفته او، این دو نفر به ترتیب در آتش زدن رستوران کانتیننتال لوئیس در سیدنی و حمله به کنیسه «آداس اسرائیل» (Adass Israel) در ملبورن نقش داشته‌اند و با وجود اقامت در خارج از استرالیا، همچنان شبکه ارتباطی گسترده‌ای در این کشور داشتند.

برجس گفت این افراد «با آگاهی کامل از اینکه به نمایندگی از حکومت ایران فعالیت می‌کنند»، حملات علیه مراکز مرتبط با یهودیان را از طریق زنجیره‌ای پیچیده از واسطه‌ها، از جمله مجرمان مستقر در استرالیا، سازمان‌دهی کرده‌اند.

به گفته او، ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا این است که هدف این عملیات‌ها، «گسترش پنهانی نفرت، دامن زدن به یهودستیزی و تحریک خشونت علیه کسانی بوده که جمهوری اسلامی آنها را دشمن خود می‌داند».

بر اساس گزارش‌های پیشین رسانه‌های استرالیایی، یکی از این افراد کاظم (کَز) حمد، از چهره‌های شناخته‌شده جرائم مرتبط با قاچاق دخانیات بوده که گفته می‌شود حمله به کنیسه ملبورن را هدایت کرده است.

او پس از اخراج از استرالیا در سال ۲۰۲۳، اخیرا با همکاری پلیس استرالیا و عراق در این کشور بازداشت شده است.

برجس گفت سپاه پاسداران به دلیل ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت می‌کرد، اما پس از آن که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات را علنی کرد، حمایت تهران از او کاهش یافت.

او همچنین درباره شهروند استرالیایی مستقر در ایران گفت این فرد یکی از ماموران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که شبکه‌های عملیاتی این نیرو را در کشورهای مختلف هدایت می‌کند.

برجس افزود: «ما درباره او بیش از آنچه خودش تصور می‌کند اطلاعات داریم؛ از جمله نام فرمانده مافوقش، بخشی که در آن فعالیت می‌کند و اینکه در یگان ۱۱۰۰۰ نیروی قدس، واحدی مخفی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی است، فعالیت دارد.»

پیش‌تر دفتر نخست‌وزیر اسرائیل و موساد نیز اعلام کرده بودند این یگان تحت فرماندهی فردی به نام «سردار عمار» فعالیت می‌کند و مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی، از جمله حملات نافرجام در استرالیا، است.

تهدیدهای نوظهور

مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در ادامه هشدار داد پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده در مدت چند هفته، افراد مختلف از جمله نوجوانان را به سمت افراط‌گرایی سوق می‌دهند و شبکه‌های اجتماعی نیز با گسترش روایت‌های مبتنی بر نفرت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید دوقطبی و ترویج لفاظی‌های تحریک‌آمیز، محیط امنیتی کشور را پیچیده‌تر کرده‌اند.

او همچنین گفت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تلاش‌اند به اطلاعات محرمانه مربوط به مشارکت استرالیا در پروژه زیردریایی‌های هسته‌ای «آکوس» (AUKUS) با آمریکا و بریتانیا دست یابند.

به گفته برجس، فردی که خود را نماینده یک شرکت مشاوره معرفی کرده بود، با یکی از مقام‌های دارای مجوز امنیتی استرالیا تماس گرفته است.

او در پایان با وجود ابراز «نگرانی عمیق» از روند وخامت اوضاع امنیتی، گفت سطح رسمی تهدید تروریستی استرالیا فعلا در سطح «محتمل» باقی خواهد ماند، اما تاکید کرد تهدیدهای هم‌زمان و فزاینده کنونی، نیازمند هوشیاری و آمادگی دائمی نهادهای امنیتی است.