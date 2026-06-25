کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت کاهش تحریمها علیه نفت جمهوری اسلامی تنها مزایای اقتصادی محدودی برای تهران خواهد داشت، زیرا ایران با وجود تحریمهای فعلی نیز روزانه بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه نفت صادر میکند.
رایت روز پنجشنبه در گفتوگو با شبکه سیانبیسی گفت اجازه دادن به جمهوری اسلامی برای فروش نفت به کشورهایی فراتر از چین و دریافت پول به دلار، امتیاز اقتصادی بزرگی برای تهران نیست.
او گفت: «این امتیاز بزرگی از سوی ایالات متحده نیست» و افزود هدف از این سیاست، باز کردن مسیر گفتوگو با جمهوری اسلامی است.
رویا برومند، فعال حقوق بشر، درباره معرفی ایران به عنوان پرخطرترین کشور جهان از نظر شکنجه و خشونت حکومتی از سوی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، به ایران اینترنشنال گفت: «شکنجه در سازوکار عادی حکومت و شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی به ابزاری معمول تبدیل شده و پدیدهای استثنایی نیست.»
او افزود: «نهتنها اراده سیاسی برای مبارزه با شکنجه وجود ندارد، بلکه قوه قضاییه که استقلال ندارد و برای صدور احکام خود به اعترافات اجباری متکی است، عملا زمینه شکنجه را فراهم و آن را تشویق میکند، بدون آنکه هیچگونه پاسخگویی در قبال آن وجود داشته باشد.»
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی در شرایط فعلی به دنبال گرفتن امتیازهایی از جمله در لبنان و دریافت مشوقهای اقتصادی است.»
او افزود: «تعلیق تحریمهای نفتی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری، همگی مشروط هستند و تداوم آنها به اقدامات و رفتار جمهوری اسلامی، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروههای نیابتی، بستگی دارد.»
یک مقام پیشین آمریکایی هشدار داد تعهد واشینگتن به «عدم مداخله در امور داخلی» ایران، مطابق تفاهمنامه اخیر، نباید به معنای قطع حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی باشد، زیرا حلوفصل مناقشه ایران تنها با سرنگونی حکومت امکانپذیر است.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ و عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی»، پنجشنبه چهارم تیر با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست، از توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست نوشت ترامپ زمانی بهدنبال «آزادسازی» ایران بود و در ساعات نخست جنگ اخیر گفت: «تنها چیزی که میخواهم، آزادی برای مردم است.»
یک ماه پیش از آن نیز رییسجمهوری آمریکا در جریان اعتراضات دیماه از «میهندوستان» ایرانی خواسته بود به تظاهرات حکومتی ادامه دهند و نهادهای حکومتی را به دست گیرند، زیرا «کمک در راه است».
آبرامز افزود حال تنها با گذشت پنج ماه، دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند دوم این تفاهمنامه تصریح شده است: «ایالات متحده و جمهوری اسلامی متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
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سایت اتلتیک به نقل از منابع آگاهی نوشته که در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، دو فدراسیون فوتبال مصر و ایران تلاشهایی انجام دادند تا همه نشانهها و تبلیغات مرتبط با پراید، هم در ارتباط با این مسابقه و هم در همه بخشهای مرتبط با فیفا در سطح شهر، به طور کامل حذف شود.
درخواستی که فیفا با آن موافقت نکرد، زیرا کمیته میزبان و مقامهای محلی و برگزارکنندگان سیاتل مصمم بودند برنامههای خود را ادامه دهند.
به نوشته این رسانه، فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته است در دیدار پرحاشیه موسوم به «مسابقه پراید» میان مصر و ایران که روز ۶ تیرماه در سیاتل برگزار میشود، از برگزاری هرگونه «مراسم یا فعالیت تبلیغاتی» در حمایت از جامعه الجیبیتیکیو+ جلوگیری کند و همچنین نمایش نمادها یا نشانههای جنبش پراید را در ورزشگاه لومن فیلد محدود سازد.
یک سخنگوی تیم ملی ایران در اینباره به اتلتیک گفت: «فدراسیون فوتبال ایران این موضوع را بسیار جدی گرفته و موضع خود را به روشنی به فیفا اعلام کرده است. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی هستند و دیدگاههای مطرحشده از سوی هر دو فدراسیون، بازتابدهنده ارزشها و باورهای مشترک مردم دو کشور است.»
فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای که چهارشنبه شب برای اتلتیک فرستاد، از جامعه الجیبیتیکیو+ نام نبرد و تنها از آن با عنوان «این جنبش» یاد کرد: «موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. این موضع از طریق مجاری رسمی به فیفا اعلام شده است.»
او گفت: «ما معتقدیم فیفا باید هنگام بررسی موضوعات مربوط به فضای مسابقه و نحوه ارائه آن در ورزشگاه، دیدگاهها و نگرانیهای تیمهای شرکتکننده را در نظر بگیرد. فیفا از این موضع مشترک دو کشور مطلع شده و انتظار میرود اقدامات لازم را انجام دهد تا هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبطی در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای رسمی مسابقه برگزار نشود.»
سخنگوی تیم ملی گفت که فدراسیون فوتبال ایران همچنین به فیفا اطلاع داده است که مایل نیست هیچ نماد یا نشانهای از «این جنبش» در داخل ورزشگاه به نمایش گذاشته شود.
فیفا: جام جهانی «رویدادی فراگیر» است
فیفا در بیانیهای به اتلتیک و در پاسخ به درخواست فدراسیون فوتبال ایران، نوشت که جام جهانی «رویدادی فراگیر» است و پرچمهای رنگینکمانی را در همه مسابقات جام جهانی تابستان امسال مجاز میداند: «پرچمهای رنگینکمانی و دیگر پرچمهایی که نمایانگر گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، بر اساس آییننامه رفتاری ورزشگاههای جام جهانی ۲۰۲۶ مجاز هستند.»
پیشتر، روزنامه تلگراف خبر داده بود که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، اعلام کرده است مانع ورود هواداران با پرچمهای رنگینکمان به ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، محل بازی ایران و مصر، نخواهد شد.
سخنگوی فیفا در گفتوگو با تلگراف ورزشی گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد فراگیر است و از افراد با هر پیشینه، گرایش و هویتی استقبال میکند. طبق قوانین ورزشگاهها، به همراه داشتن پرچمهای رنگینکمان و دیگر نمادهای هویتی مجاز است.»
با این حال، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفتوگویی با هفتهنامه سوئیسی «ولتووخه» در ماه ژانویه گذشته تلاش کرد عنوان «مسابقه پراید» را کماهمیت جلوه دهد.
او گفت: «باید روشن کنم که در جام جهانی (فیفا) هیچ "مسابقه پرایدی" وجود نخواهد داشت. یک مسابقه جام جهانی فیفا در سیاتل برگزار میشود و در همان روز نیز برنامههایی از سوی سازمانهای خارج از فیفا در شهر برگزار خواهد شد. اما این برنامهها هیچ ارتباطی با خود مسابقه ندارند.»
کشمکش ۷ ماهه
از زمانی که تایید شد سیاتل در ۲۶ ژوئن میزبان یکی از دیدارهای جام جهانی خواهد بود، کمیته محلی برگزاری این شهر در حال برنامهریزی برای اجرای برنامههایی به مناسبت این رویداد بوده است.
پس از قرعهکشی ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دیدار مصر و ایران برای ورزشگاه لومن فیلد تعیین شد. وبسایت کمیته سیاتل برای جام جهانی ۲۰۲۶ صفحهای ویژه «روز مسابقه پراید» دارد و قرار است روز پنجشنبه نیز نشست خبری ویژه «روز مسابقه پراید» برگزار کند.
عنوان «مسابقه پراید» از سوی برگزارکنندگان سیاتل ــ که اعضای هیات مدیره کمیته آن شامل مدیرانی از باشگاه سیاتل رین در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا (NWSL)، باشگاه سیاتل ساندرز در لیگ MLS، کمیسیون ورزش سیاتل، تیم سیاتل سیهاکس در لیگ NFL و همچنین آدریان هاناور، مالک باشگاه ساندرز، هستند ــ پیش از قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر انتخاب شده بود.
مقر مرکزی فیفا نقشی در ابتکار «پراید» نداشت؛ ابتکاری که از سوی کمیته میزبان سیاتل طراحی شده بود. همچنین مشخص نیست که دقیقا چه برنامهای قرار است در روز مسابقه در داخل ورزشگاه اجرا شود.
کمیتههای محلی میزبان اختیار یا دامنه لازم برای اجرای برنامههای خود در داخل ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات را ندارند، زیرا تمام برنامهریزیهای جام جهانی به صورت متمرکز از سوی فیفا هدایت میشود. به گفته منابع آگاه از روند برنامهریزی، برنامه اصلی کمیته میزبان سیاتل قرار است خارج از محدوده ورزشگاه برگزار شود؛ محدودهای که تحت اختیار فیفا نیست.
تا عصر چهارشنبه، کمیته میزبان سیاتل هیچ برنامهای برای اجرای مراسم در داخل ورزشگاه اعلام نکرده بود، اما ممکن است هواداران فوتبال در سیاتل همزمان با آخر هفته پراید، پرچمهای رنگینکمانی را با خود به ورزشگاه بیاورند.
توصیف کلی «مسابقه پراید» در ماه دسامبر که به طور گسترده در رسانههای جهان بازتاب یافت، این تصور را ایجاد کرده بود که قرار است برنامهای سازمانیافته در حمایت از پراید در ورزشگاه لومن فیلد برگزار شود.
به نوشته اتلتیک، به همین دلیل، زمانی که برنامه مسابقات مرحله گروهی نهایی شد، کمیته سیاتل با مشکلی روبهرو شد؛ زیرا مسابقه «پراید» ناگهان به دیدار مصر و ایران تبدیل شد؛ یعنی مسابقهای میان دو کشوری که روابط همجنسگرایانه را جرمانگاری کردهاند و قرار بود همزمان با آن برنامهای در حمایت از جامعه الجیبیتیکیو+ برگزار شود. این موضوع بلافاصله با واکنش منفی فدراسیونهای فوتبال مصر و ایران روبهرو شد و هر دو فدراسیون تلاش کردند هرگونه ارتباط میان مسابقه و برنامههای پراید را متوقف کنند.
سازمان «هیومن دیگنیتی تراست» میگوید حکومت ایران همجنسگرایان و همچنین روابط جنسی همجنسگرایانه را جرمانگاری کرده و در نهایت، بر اساس قانون کیفری خود، مجازات اعدام را به عنوان حداکثر مجازات در نظر گرفته است. این سازمان همچنین میگوید مصر نیز روابط جنسی همجنسگرایانه را ممنوع کرده و برای آن مجازات زندان و جریمه تعیین کرده است.
فدراسیون فوتبال ایران نیز در ماه دسامبر از این موضوع انتقاد کرده بود. الجزیره همان ماه گزارش داد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است ایران و مصر هر دو نسبت به این موضوع «اعتراض» کردهاند. او این اقدام را «حرکتی غیرمنطقی در حمایت از یک گروه خاص» توصیف کرد.
در پستی که در حساب کاربری فدراسیون فوتبال مصر در شبکه ایکس منتشر شد و همچنین در بیانیهای که در وبسایت این فدراسیون قرار گرفت، آمده بود که این فدراسیون با «برگزاری هرگونه فعالیت مرتبط با حمایت از همجنسگرایی» در جریان مسابقه با ایران مخالفت خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال مصر افزود نامهای رسمی برای ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، ارسال کرده و در آن اعلام کرده است که از برنامه کمیته محلی برای برگزاری «برخی فعالیتهای مرتبط با حمایت از همجنسگرایی در جریان آن مسابقه» آگاه شده و این فعالیتها را «به طور کامل رد میکند، زیرا مستقیما با ارزشهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی منطقه، به ویژه در جوامع عرب و مسلمان، در تضاد است.»
فرار فیفا از پاسخگویی
در طول چند ماه گذشته، فیفا در اظهارنظرهای خود درباره این موضوع با احتیاط عمل کرد. این نهاد در ابتدا از اظهار نظر خودداری میکرد، در حالی که برگزارکنندگان محلی سیاتل نیز حاضر نبودند از عنوان «مسابقه پراید» برای این دیدار عقبنشینی کنند.
در گزارشی که این هفته منتشر شد، هدا مکلندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل به شبکه خبری کیرو۷ گفت: «یکی از ویژگیهایی که ما را متمایز میکند، فرهنگ فراگیر بودن ماست.»
او گفت ایران و مصر «تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنسگرایی را جرمانگاری کردهاند و این فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه الجیبیتیکیو عملکرد بهتری داشته باشند.»
فیفا در بیانیه روز چهارشنبه خود افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینهای استقبال میکند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته هستند.
بیانیههای کلی در حمایت از حقوق بشر، از جمله پرچمهای رنگینکمانی و دیگر پرچمهایی که نمایانگر گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، بر اساس آییننامه رفتاری ورزشگاههای جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا مجاز هستند و میتوان آنها را در داخل ورزشگاهها به نمایش گذاشت، مشروط بر آنکه استفاده از آنها مطابق با مفاد این آییننامه باشد.»
یک مقام پیشین آمریکایی هشدار داد تعهد واشینگتن به «عدم مداخله در امور داخلی» ایران، مطابق تفاهمنامه اخیر، نباید به معنای قطع حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی باشد، زیرا حلوفصل مناقشه ایران تنها با سرنگونی حکومت امکانپذیر است.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ و عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی»، پنجشنبه چهارم تیر با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست، از توافق اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست نوشت ترامپ زمانی بهدنبال «آزادسازی» ایران بود و در ساعات نخست جنگ اخیر گفت: «تنها چیزی که میخواهم، آزادی برای مردم است.»
یک ماه پیش از آن نیز رییسجمهوری آمریکا در جریان اعتراضات دیماه از «میهندوستان» ایرانی خواسته بود به تظاهرات حکومتی ادامه دهند و نهادهای حکومتی را به دست گیرند، زیرا «کمک در راه است».
آبرامز افزود حال تنها با گذشت پنج ماه، دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند دوم این تفاهمنامه تصریح شده است: «ایالات متحده و جمهوری اسلامی متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
نفوذ معنایی جمهوری اسلامی در متن تفاهمنامه
آبرامز در ادامه یادداشت خود، بهکارگیری عبارت «عدم مداخله» در متن یادداشت تفاهم را نمونهای کلاسیک از «نفوذ معنایی» دانست و نوشت اگر مذاکرهکنندگان آمریکایی از پیشینه طولانی و بحثبرانگیز این عبارت آگاه نبودند، همتایان آنها در حکومت ایران تقریبا بهطور قطع از آن اطلاع داشتند.
دانیل پاتریک موینیهان، سناتور پیشین آمریکایی، نفوذ معنایی را چنین تعریف کرده بود: «فرآیندی که طی آن برای توصیف واقعیتهای سیاسی، زبان دشمنان خود را به کار میگیریم.»
مفهوم «عدم مداخله» نخستین بار در سال ۱۹۸۱ مطرح شد؛ زمانی که ایالات متحده میکوشید ۵۲ شهروند آمریکایی را که حامیان جمهوری اسلامی به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته بودند، آزاد کند.
بر اساس «توافقنامه الجزایر» که در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که بهعنوان سیاست رسمی خود، «بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از نظر سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند».
به گفته آبرامز، دیپلماتهای جمهوری اسلامی عبارت «عدم مداخله» را از اتحاد جماهیر شوروی وام گرفته بودند. در سراسر دوران جنگ سرد، پاسخ شوروی به انتقادات درباره نقض حقوق بشر این بود که چنین اظهارنظرهایی «نامشروع» و دخالت در امور داخلی این کشور است.
لئونید برژنف، رهبر اتحاد شوروی، سال ۱۹۷۷ در تلگرامی خطاب به کارتر نوشت: «باید تاکید کنم اگر خواهان آن هستیم که روابطمان بهطور عادی توسعه یابد، نباید هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر صورت گیرد.»
در سوی دیگر، دولت رونالد ریگان این دیدگاه را نپذیرفت که آمریکا به بهانه «عدم مداخله»، باید در برابر عملکرد جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری سکوت کند.
آبرامز افزود حکومت ایران چهار دهه پیش دقیقا میدانست با پافشاری بر گنجاندن این عبارت در توافق الجزایر چه پیامی را مخابره میکند. مفهوم اصلی «عدم مداخله» این بود: «دیگر از نقض حقوق بشر انتقاد نکنید و مخالفان و دگراندیشان را مورد حمایت قرار ندهید.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تصمیم کاخ سفید برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که منابع مالی در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
راهحل نهایی سقوط جمهوری اسلامی است
آبرامز در ادامه یادداشت خود تاکید کرد اگر غرب واقعا به آزادی در ایران اهمیت میدهد، حمایت از مخالفان حکومت در این مسیر نقشی اساسی دارد؛ از رهبران اپوزیسیون در داخل کشور و فعالان در تبعید گرفته تا میلیونها ایرانی بیزار از حکومت و صدها هزار نفری که با وجود سرکوبهای خونین، بارها علیه جمهوری اسلامی قیام کردهاند.
در این یادداشت آمده است: «این افراد به حمایت اخلاقی و سیاسی جوامع دموکراتیک نیاز دارند و خواهان آن هستند. کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی تنها مبارزه آنان را دشوارتر میکند.»
او هشدار داد نه جنگ و نه مذاکرات هیچیک راهحل مساله جمهوری اسلامی نیستند، بلکه راهحل نهایی، سقوط این حکومت است، یا به عبارت دیگر، «بازپسگیری حق ایرانیان برای دخالت در امور داخلی خود از طریق حکمرانی دموکراتیک».
آبرامز در پایان تاکید کرد دولت ترامپ باید این ادبیات زیانبار را از هرگونه توافق نهایی احتمالی با تهران کنار بگذارد و اگر قرار است این عبارت پابرجا بماند، ترامپ باید با الگوبرداری از رویکرد ریگان، این ادعا را که حمایت از ایرانیان آزادیخواه مصداق مداخله نامشروع است، بهطور قاطع رد کند.