کره جنوبی می گوید از ۱۸ کشتی، پنج کشتی را توانسته از تنگه هرمز خارج کند
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد پنج کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، یکی از این کشتیها عازم کره جنوبی است. مقامهای سئول نام کشتیها را به درخواست شرکتهای کشتیرانی و خدمه اعلام نکردهاند.
بر اساس این گزارش، ۱۳ کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در تنگه هرمز باقی ماندهاند و ۸۷ خدمه در آنها حضور دارند. وزارت اقیانوسهای کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط برای کمک به خروج امن کشتیهای باقیمانده از منطقه است.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد آمریکا از دریافت عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کویت به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.
روبیو گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط قرار میدهد. او افزود: «واشینگتن کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش میرود.
وزیر خارجه آمریکا همچنین بر حفظ عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز بدون دریافت عوارض تاکید کرد و گفت هیچ کشوری را نمیشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از این آبراه حمایت کند.
ترامپ نیز دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خوانده است. در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتیها آنچه را «هزینه خدمات دریایی» میخواند، دریافت کند.
تیمهای ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی بر اسکاتلند و هائیتی در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، هر دو با ۷ امتیاز، به عنوان تیمهای اول و دوم گروه C مسابقات، به مرحله حذفی صعود کردند. اسکاتلند هم با سه امتیاز در رده سوم و هائیتی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.
در بازی برزیل و اسکاتلند، وینیسیوس جونیور با استفاده از یک پاس رو به عقب اشتباه از اسکات مککنا، گل نخست برزیل را به ثمر رساند و سپس با یک ضربه سر، گل دوم خود را نیز وارد دروازه اسکاتلند کرد.
ماتئوس کونیا نیز پس از حرکت زیبای برونو گیمارش، سومین گل برزیل را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار مراکش، قهرمان آفریقا در ابتدای مسابقه برابر هائیتی دو بار از حریف عقب افتاد، اما در پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم نیز گلهای بازیکنان تعویضی، سفیان رحیمی و گسیم یاسین، پیروزی را برای مراکش رقم زد.
برزیل در مرحله یکسیودوم نهایی به مصاف تیم دوم گروه F خواهد رفت که در حال حاضر ژاپن محتملترین گزینه برای این جایگاه است.
مراکش نیز با صدرنشین گروه F، که فعلا هلند محتملترین گزینه آن محسوب میشود، روبهرو خواهد شد.
با وجود شکست برابر برزیل، امیدهای اسکاتلند برای صعود از بین نرفته است و این تیم همچنان میتواند بهعنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شود.
بر اساس مدل پیشبینی، اسکاتلند با وجود تفاضل گل منفی سه، ۵۵ درصد شانس صعود دارد.
نیمار جونیور، بهترین گلزن تاریخ برزیل، امشب با ورود به بازی برزیل-اسکاتلند به عنوان بازیکن جایگزین، برای چهارمین دوره پیاپی، در جام جهانی بازی کرد. همچنین او پس از سه سال، برای برزیل بازی میکند؛ او در اکتبر ۲۰۲۳ و در بازی برزیل-اروگوئه به شدت مصدوم شد و مدتها تحت درمان بود.
آخرین تاثیر مستقیم او روی گلهای برزیل نیز گلزنی برابر بولیوی در سپتامبر ۲۰۲۳ بود.
نیمار دو بازی نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا که ۲۷ اردیبهشت و در جریان بازی برای سانتوس دچار آن شد، از دست داد.
در ابتدا پیشبینی شده بود او دو تا سه هفته از میادین دور باشد، اما دیدار برزیل-اسکاتلند، تقریبا یک ماه پس از آخرین بازی او برگزار شد.
نیمار با ۷۹ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل است. در کشوری که مهاجمان بزرگی مانند روماریو، رونالدو و پله را به فوتبال جهان معرفی کرده، نیمار در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی قرار دارد.
او با حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۴ (برزیل)، ۲۰۱۸ (روسیه) ۲۰۲۲ (قطر) در مجموع ۸ گل برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفت شاید هرگز مشخص نشود چه کسی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در ایران در نخستین روز جنگ بوده است؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی دهها کودک و معلم را کشت.
ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم اصلا بتوانند این مسئله را حل کنند یا نه؛ از این نظر که تقصیر چه کسی بوده، چون موشکها همهجا در حال پرواز بودند.»
او افزود: «عدهای گفتند موشک ما بوده؛ شاید هم موشک ما نبوده. اما من مدرکی ندیدهام که باعث شود باور کنم کار ما بوده است. فکر نمیکنم کار ما بوده باشد.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان داده نیروهای آمریکایی احتمالا مسئول حمله ۲۸ فوریه به مدرسهای در میناب، در جنوب ایران، بودهاند. پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات را افزایش داده، اما هیچ یافته اولیهای را رسما تایید نکرده است.
به گفته مقامهای ایرانی، در این حمله بیش از ۱۷۵ کودک و معلم کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل این حمله را «کاملا وحشتناک» خوانده بود.
کاخ سفید در بحبوحه مخالفتها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران، بهطور رسمی از قانونگذاران خواست که بیش از ۸۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینههای جنگ ایران اختصاص دهند. بخش کوچکی از این بودجه نیز برای مقابله با شیوع ابولا در آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است.
این درخواست چهارشنبه سوم تیر از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامهای به مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست هرچه سریعتر درباره «این درخواستهای مهم و فوری» اقدام کند.
طبق اعلام دولت، ۶۷ میلیارد از این درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان برای رفع نیازهای فوری این وزراتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. «تامین بودجه برای هزینههای مربوط به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی، و هزینههای عملیاتی برای بازسازی ذخایر» از جمله این نیازهای فوری اعلام شده است.
بزرگترین سهم از بودجه دفاعی، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، به مهمات و تسلیحات اختصاص خواهد یافت، ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای هزینههای عملیاتی و ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای برنامههای محرمانه دیگر در نظر گرفته شده است. افزون بر اینها، دولت برای پوشش هزینههای سوخت، تولید پهپاد و امنیت سایبری نیز بودجه درخواست کرده است.
دولت در حالی این درخواست را به کنگره ارائه کرده است که ظهر چهارشنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در یک ناهار خصوصی با سناتورهای حزب جمهوریخواه بابت رای آنها به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی، آنها را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفتوگوی او با یکی از سناتورها به مشاجره لفظی پرتنشی انجامید.
سنا سهشنبه دوم تیر، یک روز پیش از ناهار خصوصی ترامپ با سناتورها، در دهمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران، به قطعنامهای رای داد که هدف آن جلوگیری از اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه تهران است. در این رایگیری ۵۰ نماینده دموکرات و جمهوریخواه به تصویب این قطعنامه رای دادند. ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف چرخشی چشمگیر نسبت به تلاشهای پیشین نمایندگان برای مخالفت با ادامه جنگ ایران بود.
هرچند این قطعنامه جنبه نمادین دارد اما نمادین بودن آن مانع خشمگین شدن رییسجمهوری آمریکا نشد. او سهشنبه بلافاصله پس از اعلام نتیجه این رایگیری در شبکه اجتماعی تروثسوشال این رایگیری را «بدهنگام و بیمعنا» خواند و گفت این اقدام پیام «کمک و دلگرمی» به جمهوری اسلامی بود.
به گفته چند قانونگذار حاضر در این ضیافت ناهار، گفتوگوی ترامپ با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه لوئیزیانا، به تنشی لفظی انجامید. کسیدی پس از نشست گفت دولت باید درباره مشوقهای مالی پیشبینیشده برای تهران در تفاهمنامه و همچنین درباره علت محقق نشدن اهداف اعلامشده در جنگ با ایران توضیح دهد.
کمک به کشاورزان، مقابله با ابولا در آفریقا و ساختوساز در پایتخت
افزون بر بودجه درخواستی برای وزارت جنگ، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این بودجه برای کمک اقتصادی به کشاورزان آمریکایی درخواست شده که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت متضرر شدهاند.
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن نیز برای مقابله با شیوع ویروس ابولا در کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، و ۵۰۰ میلیون دلارش نیز با هدف حمایت از تلاشهای جاری «برای تکمیل پروژههای بازسازی و ساختوساز در داخل و اطراف واشینگتن دیسی» درخواست شده است.
به نوشته رویترز، بودجه درخواستی تازه به ۱۲ میلیارد دلار کمکی اضافه میشود که دولت آمریکا در سال جاری به کشاورزان پرداخت کرده است. دولت این درخواست را در شرایطی مطرح کرده که بخش کشاورزی آمریکا با رکود ناشی از هزینههای بالای تولید و افت قیمت محصولات روبهروست؛ فشارهایی که در پی جنگ ایران و سیاستهای تجاری ترامپ تشدید شدهاند.
طبق دادههای وزارت کشاورزی ایالات متحده، اگر این درخواست کاخ سفید تایید شود، پیشبینی میشود که دولت امسال حدود ۵۵.۴ میلیارد دلار پرداخت مستقیم به کشاورزان داشته باشد.
کشاورزان یکی از پایگاههای رای وفادار به ترامپ به شمار میروند و پیشبینی میشود در انتخابات میاندورهای که حدود پنج ماه دیگر برگزار میشود، نقش مهمی در حفظ جایگاه حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا ایفا کنند.
بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ در میان آمریکاییهای ساکن مناطق روستایی در ماه ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) به پایینترین سطح، یعنی ۵۰ درصد، کاهش یافت؛ این رقم در فوریه ۲۰۲۵ (حدود چهار ماه پیش) ۶۰ درصد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت روشن نیست مجلس نمایندگان و سنا با چه سرعتی میتوانند درباره درخواست کاخ سفید اقدام کنند. حتی روشن نیست کنگره این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد یا نه. این بودجه مسیر دشواری در پیش دارد، زیرا بسیاری از قانونگذاران ممکن است هرگونه رایگیری در این باره را آزمونی برای سنجش میزان حمایتشان از تلاش دولت برای جنگ در خاورمیانه تلقی کنند.