رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کویت به کشورهای خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آن‌ها را در نظر خواهد گرفت.

روبیو گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آن‌ها را در جریان تصمیم‌های مرتبط قرار می‌دهد. او افزود: «واشینگتن کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش می‌رود.

وزیر خارجه آمریکا همچنین بر حفظ عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون دریافت عوارض تاکید کرد و گفت هیچ کشوری را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از این آبراه حمایت کند.

ترامپ نیز دریافت هرگونه هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خوانده است. در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتی‌ها آنچه را «هزینه خدمات دریایی» می‌خواند، دریافت کند.