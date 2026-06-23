این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریم‌های نفتی ایران زده است.

در حالی که برخی رسانه‌ها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خوانده‌اند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن می‌تواند نشانه‌ای ازافزایش نگرانی‌ها در میان جمهوری‌خواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.

سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود،‌ سه‌شنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.

رأی‌گیری تقریبا بر اساس برنامه‌ها و خطوط حزبی انجام شد؛ به‌طوری‌که تنها چهار سناتور جمهوری‌خواه به همراه همه دموکرات‌ها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوری‌خواه نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.

این قطعنامه ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیری‌ها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره به‌طور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.

با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.

از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه هم‌زمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییس‌جمهوری به کاخ سفید ارسال نمی‌شود و میزان الزام‌آوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.

کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانون‌گذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» می‌داند و بنابراین آن را الزام‌آور تلقی نمی‌کند.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حل‌نشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاه‌ها تعیین شود.

اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»

اقدامات قبلی

سنای آمریکا آخرین بار سه‌شنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامه‌ای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانون‌گذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن می‌گذرد.

سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکل‌گیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کرده‌اند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسه‌ای برنامه‌ریزی نشده است.

نتیجه رأی‌گیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوری‌خواه به همراه اکثر دموکرات‌ها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.