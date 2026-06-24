شورای شهر وان در کانادا با تصویب قطعنامهای، نصب یک پلاک یادبود دائمی در این شهر برای گرامیداشت جانباختگان سرکوبهای جمهوری اسلامی را تایید کرد.
استیون دلدوکا، شهردار وان، تأکید کرد که این پلاک ادای احترامی است به زنان، مردان و کودکانی که برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی جان باختند تا یادشان هرگز فراموش نشود.
عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا فوراً احکام ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت سفر و دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری علیه پرستو احمدی، خواننده، و هشت نوازنده و دستاندرکار «کنسرت کاروانسرا» را لغو کنند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که حکم شلاق «مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» و افزود این احکام، «وحشیگری سیستم قضایی ایران و نقش آن در تجاوز به حقوق زنان را برجسته میکند.»
عفو بینالملل همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که حجاب اجباری و مجازات بدنی را لغو کنند و به جرمانگاری آزادی بیان پایان دهند، و نوشت: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد که سرکوب مجدد حقوق زنان در میانه توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، آغاز شود.»
سناتور برنی سندرز، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تصویب طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت: «کنگره سرانجام کاری را که باید ماهها پیش انجام میداد، انجام داد: به درخواست از ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران رأی داد.»
او تاکید کرد: «قانون اساسی مشخص است: روسایجمهوری نمیتوانند به طور یکجانبه ما را به جنگ بکشانند. این مسئولیت کنگره است.»
سندرز نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که کنگره سرانجام مسئولیت خود را بپذیرد.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در گفتوگو با جوزف عون، رییسجمهور؛ نواف سلام، نخست وزیر؛ و نبیه بری، رییس مجلس نمایندگان لبنان، بر تعهد پاریس به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرده است.
او نوشت که فرانسه خواستار «برقراری آتشبس پایدار، که باید توسط همه رعایت شود»، «آغاز همزمان روند خروج اسرائیل از خاک لبنان و استقرار مجدد ارتش لبنان» در مناطق تخلیه شده است تا «اطمینان حاصل شود که دولت لبنان قدرت خود را اعمال میکند.
مکرون نوشت: «فرانسه آماده است تا به طور مشخص از این روند حمایت کند و جامعه بینالمللی را در هفتههای آینده، در کنار دولت لبنان، برای تقویت نیروهای مسلح لبنان و رسیدگی به نیازهای آوارگان بسیج کند.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، از تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اطمینان یافتن از اینکه تهران هرگز به قابلیتهای هستهای دست نخواهد یافت، حمایت کرد.
او به شبکه خبری فاکس گفت: «رییسجمهور دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام میدهد، یعنی تضعیف توانایی هستهای ایران.»
روته رژیم ایران را «صادرکننده هرج و مرج و تروریسم» توصیف کرد و افزود: «"میتوانید تصور کنید که ایران به سلاح هستهای دست یابد؟ این برای منطقه و برای کل جهان ویرانگر خواهد بود. و اگر آن لحظه فرا برسد که آنها به سلاح هستهای دست یابند، خیلی دیر خواهد بود.»
او در مورد موضع کشورهایی که به ترامپ گفتند جنگ با ایران «جنگ ما نیست» و «ما آن را شروع نکردهایم»، گفت که «ناامیدی» را کاملاً درک میکند.
روته افزود: «اما وقتی مثلاً ایتالیا را در نظر بگیرید، ۵۰۰هواپیمای آمریکایی از پایگاههای ایالات متحده در ایتالیا برای حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. بنابراین این یک اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود.»
او گفت: «من فکر میکنم رییسجمهور، وقتی صحبت از ایران میشود، دقیقاً همان کاری را که لازم بود انجام داده است.»
روته با توجه به پیامدهای اجلاس گروه هفت و امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت اینکه رهبران گروه هفت به نتایج مشترکی، به ویژه در مورد باز کردن تنگه هرمز رسیدند، «موفقیت بزرگی» بهشمار میرود.
او اشاره کرد: «همه رهبران در مورد ایران و اصل آزادی دریانوردی از او حمایت کردند.»
روته گفت: «شما اکنون میبینید که متحدان اروپایی به طور گسترده داراییهای خود را در نزدیکی تنگه مستقر میکنند.»
پنج بلوک جمهوریخواه در بیانیه مشترکیاز تفاهم و آغاز مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت «کاهش تنشها، جلوگیری از گسترش جنگ و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای زندگی مردم ایران، منطقه و جهان» دانستند.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران، کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران، کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات، نهادهای شهری جمهوری خواهان، و بلوک همگرایی جمهوری خواهان دموکرات نوشتند مردم ایران، ملتهای منطقه و حتی اقتصاد جهانی از پیامدهای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران متضرر شدند.
آنها تاکید کردند که جمهوری اسلامی با تداوم سیاستهای تنش زا و مخرب، زمينه را برای چنين تهاجمی فراهم آورد، و ابراز امیدواری کردند که پایان این مخاصمه، «آغازی برای مرحلهای تازه در تاریخ ایران باشد؛ مرحلهای که در آن مردم ایران بتوانند با اتکا به اراده و توان خود، برای دستیابی به آزادی، رفاه، حاکمیت قانون، عدالت و آیندهای بهتر، تلاش کنند.»
این سازمانهای جمهوریخواه خواستار «توقف فوری اعدامها و بهویژه اعدام زندانيان سیاسی، آزادی فوری و بیقیدوشرط زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، پاسخگویی حقوقی حکومت ایران و جبران خسارت قربانیان سرکوب داخلی، همراه با جبران خسارات واردشده به شهروندان و زیرساختهای غیرنظامی، و استقرار سازوکار نظارتی مستقل، پایدار و بینالمللی با حضور گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر حقوق بشری برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران» شدند.