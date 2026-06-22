عبور بیسروصدای کشتیها از تنگه هرمز با وجود اعلام بسته بودن آن از سوی سپاه پاسداران
دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت که صبح دوشنبه با پادشاه گفتوگو کرده تا تصمیمش را برای استعفا به او اطلاع دهد. او گفت تا زمان تکمیل رقابت بر سر نخستوزیری، در سمت خود باقی خواهد ماند و هر کاری از دستش بربیاید انجام میدهد تا انتقال قدرت به شکلی منظم انجام شود.
استارمر دوشنبه اول تیر ماه گفت: «از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانیای تعیین کند؛ بهطوری که نامزدها از ۹ ژوییه (۱۸ تیر) ثبتنام را آغاز کنند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود.»
به این ترتیب، به گفته او این روند تضمین میکند در صورت برگزاری رقابت، رهبر جدید پیش از شروع کار پارلمان در ماه سپتامبر، در جای خود باشد.
انتظار میرفت استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنهام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد.
استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ خرداد) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه جایگاه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ خرداد بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنهام، شهردار منچستر، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنهام، سیاستمدار باسابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنهام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد. برنهام از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه روبهروست که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
اقتصاددانهای سیتیبانک معتقدند: «از نظر ما، دولت برنهام با وضعیت مالی شکننده روبهرو خواهد شد و ابزارهای اندکی برای ایجاد تغییرات معنادار در اختیار خواهد داشت.»
استارمر ۲۹ خرداد گفته بود در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد، اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد.
این میزان جابهجایی در نخستوزیری - که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است - نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی، خشمگین هستند.
روزنامه گاردین در گزارشی به حاشیههای حضور تلویزیونی محمود نبویان، نماینده مجلس و افشای «نامههای محرمانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و آن را نشانه تنش در بالاترین سطوح حکومت ایران ارزیابی کرد.
گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامههای محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبهرو کرده است.
نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکرهکننده در اولین دور گفتوگوهای آتشبس در اسلامآباد بود.
او پیشتر در برنامهای تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.
به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.
این نماینده مجلس با خواندن بخشهایی از نامههای «بهکلی سری» خامنهای افزود پس از گفتوگوهای اسلامآباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکرهکننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.
سخنگوی تیم مذاکرهکننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریفشده» توصیف و آن را رد کرد.
صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.
گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.
این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانهروها» و «اصلاحطلبان» مدتهاست استدلال میکنند که صداوسیما در عمل بهعنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل میکند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمیدارد، نشان میدهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگتر از آنچه پیشتر تصور میشد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.
خامنهای در هفتههای گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیههای مکتوب اعلام میکند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که هیات مذاکرهکننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفتوگوها منتظر میماند و او نیز پرسشهای مفصلی برای مذاکرهکنندگان ارسال میکرد.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی، در مجموع از بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادهاند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک تونل حزبالله را که با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی در قلب مجدل زون، شهرکی در شهر صور در جنوب لبنان ساخته شده، کشف کرده است که میتواند برای پرتاب پهپادهای مرگبار به سوی اسرائیل استفاده شود.
ارتش اسرائیل جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد این تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیلی به ایراناینترنشنال گفت پرتابههای هوایی شلیکشده از این تونل میتوانند به شهرهای پرجمعیت تلآویو، اورشلیم و حیفا برسند.
به گفته ارتش اسرائیل، این تونل کمتر از ۱۰ روز در جریان تصرف شهرک مجدل زون کشف شد. در این عملیات هشت نیروی حزبالله کشته شدند.
ارتش اسرائیل به شماری از خبرنگاران خارجی، از جمله ایراناینترنشنال، اجازه داد همراه نیروهایش به جنوب لبنان بروند و از تونلی بازدید کنند که به گفته ارتش بیش از ۵۰ پهپاد مرگبار و اتاقی پر از هشت تُن مین و بمب در آن قرار دارد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تجهیزات و تاسیسات ایرانی است و ثابت میکند حزبالله یکی دیگر از نیروهای نیابتی در لبنان است.» او این تونل حاوی پرتابگرهای موشک و پهپاد را «یکی از بزرگترین» تونلهایی خواند که در جنوب لبنان پیدا شده است.
در جریان همراهی خبرنگاران با ارتش اسرائیل، درگیریهای شدیدی میان حزبالله و اسرائیل رخ داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پنج سرباز، از جمله فرمانده گردان ۵۲ ارتش کشته شدند.
دومین جنگ اسرائیل با لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ زمانی آغاز شد که حزبالله در واکنش به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، به سوی اسرائیل موشک شلیک کرد.
این دومین گزارش طی سه هفته گذشته درباره کشف تونلی در لبنان است به گفته اسرائیل، حکومت ایران برای حزبالله ساخته است.
اسرائیل ۱۱ خرداد اعلام کرد نیروهای این کشور قلعه ۹۰۰ ساله بوفورت و یک خطالراس استراتژیک را در جنوب لبنان تصرف کردهاند که به آنها اشراف کاملی بر بخشهای زیادی از جنوب لبنان و شمال اسرائیل میدهد. نخستین تونلی که گفته میشود به دست نیروهای جمهوری اسلامی برای حزبالله ساخته شده است، در نزدیکی این قلعه بود.
این اعلام ارتش اسرائیل ممکن است بر گفتوگوهای میان دولتهای آمریکا و ایران در سوئیس تاثیر بگذارد. برچیدن توان موشکهای بالستیک و سامانههای پهپادی جمهوری اسلامی، از نگرانیهای اصلی امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس است.
مقامهای دولت اسرائیل پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته بارها درباره اینکه حکومت ایران از محل میلیاردها دلار تخفیف تحریمی طبق این یادداشت تفاهم برای تامین مالی حزبالله و پایگاههای نظامی زیرزمینی آن در سراسر جنوب لبنان ابراز نگرانی کردهاند.
چه چیزهایی در تونل مشاهده شد؟
این تونل که فقط ۲۰ متر با مسجدی در مرکز شهر فاصله دارد، دارای چهار سکوی پرتاب برای شلیک پهپادهای پیشرفته به سوی اسرائیل استاست. یک سخنگوی نظامی به ایراناینترنشنال گفت: «ساخت تونلی با محل پرتاب، روشی ایرانی است. تونلهای حزبالله خوباند، اما نه به خوبی [تونلهای ایرانی].»
او افزود: «ایرانیها توانایی بسیار بالایی در ساختوساز زیرزمینی دارند. آنها در ایران و در یمن برای حوثیها تونل ساختهاند.»
در اوایل ژوئن، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل گفت: «ارتش در حال افشای یکی از داراییهای شبکه تونلهای زیرزمینی سازمان تروریستی حزبالله است که با طراحی و تامین مالی رژیم تروریستی ایران در ارتفاعات بوفورت ساخته شده است.»
به گفته ارتش اسرائیل تونل جدید بیش از ۲۰۰ متر طول و بیش از ۲۵ متر عمق دارد و شامل چهار دهانه پرتاب و ۱۲ اتاق است. این اتاقها بهعنوان محل اقامت نیروها و انبار مواد منفجره، موشکهای ضدتانک و پهپادها استفاده میشدند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «این تونل زیرساختی سطح بالا دارد و مطابق با استانداردهای ایرانی است.»
مجدل زون حدود هفت کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد. ارتش اسرائیل خبرنگاران را با خودروهای هاموی در مسیری ۳۵ دقیقهای به این شهر بُرد. به گفته یک مقام نظامی ارتش اسرائیل، این شهرک شیعهنشین دو هزار نفر جمعیت داشت و «حزبالله در این منطقه از حمایت گستردهای برخوردار است.» از زمان آغاز جنگ با حزبالله در اکتبر ۲۰۲۳، مجدل زون به شهری متروکه تبدیل شده است.
نیروهای حزبالله پس از آنکه ارتش اسرائیل دو سال پیش این تونل را مسدود کرد، به شهر بازگشتند تا آن را دوباره باز کنند. به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، این تونل و موقعیت راهبردی آن در ارتفاعات، آن را به یکی از پایگاههای ارزشمند دستگاه نظامی حزبالله تبدیل کرده است.
این مقام ارتش اسرائیل گفت: «ساخت آن [تونل] برای آنها [حکومت ایران و حزبالله] ده سال طول کشید.»
مسیر انتقال خبرنگاران به مجدل زون از شهر ساحلی ناقوره در لبنان گذشت؛ جایی که مقر نیروهای نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، یونیفل، قرار دارد. یک مقام ارتش اسرائیل از عملیات یونیفل، نیروی سازمان ملل، بهشدت انتقاد کرد و گفت این نیرو در خلع سلاح حزبالله، آنگونه که در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده، ناکام مانده است.
این مقام نظامی گفت: «یونیفل اصلا کمکی نمیکند. آنها تلاش میکنند حمایت خود از حزبالله را پنهان کنند. یونیفل مسیرهای حرکت خودروهای ارتش اسرائیل را به حزبالله اطلاع میدهد.»
این مقام ارتش اسرائیل افزود ارتش بهتازگی کشف کرده است که یکی از کارکنان لبنانی یونیفل، همزمان عضو حزبالله است. افزون بر این، یک هتل لبنانی به حزبالله خدمات میداد و برای حزبالله و سازمان ملل کارت شناسایی چاپ میکرد.
یک سخنگوی یونیفل در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اتهامهای ارتش اسرائیل گفت: «اطلاعی ندارم.» او افزود: «از آنجا که امروز تعطیلی یونیفل است، نمیتوانم بررسی کامل انجام دهم. همه سر کار نیستند، فقط نیروهای ضروری مشغول کارند.»