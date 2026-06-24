نیویورک تایمز گزارش داد بحرین، محدودیتهای تازهای برای برگزاری مراسم عاشورا و فعالیتهای مذهبی شیعیان اعمال کرده است.این کشور مدت برگزاری مراسم عاشورای امسال را از ۱۰ روز به پنج روز کاهش داد و اعلام کرد عزاداریها باید تا نیمهشب پایان یابند.بحرین همچنین تا اطلاع ثانوی سفر شهروندانش به ایران و عراق را ممنوع کرده است؛ تصمیمی که هزاران بحرینی را که هر سال برای زیارت به کربلا سفر میکنند، تحت تاثیر قرار میدهد.نیویورک تایمز نوشت این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده که میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، در جریان جنگ اخیر هدف صدها حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملتها، با نتیجه ۳ بر ۲ به فرانسه باخت. تیم ایران در ستهای دوم و چهارم پیروز شد و ستهای اول، سوم و پنجم را واگذار کرد. تیم ملی ایران روز پنجشنبه با آمریکا بازی خواهد کرد.
نتایج ۵ ست بازی به شرح زیر است؛
فرانسه؛ ۲۵ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۷
ایران؛ ۲۱ | ۲۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۱۵
تیم ملی فوتبال سوییس در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات، را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و با هفت امتیاز بهعنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. کانادا نیز با چهار امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و راهی مرحله بعد شد.
بوسنی و هرزگوین نیز با نتیجه ۳ بر یک قطر را شکست داد و همامتیاز با کانادا شد، اما در رده سوم گروه قرار گرفت.
قطر هم با یک امتیاز از جام جهانی حذف شد.
یک نیمه طوفانی
پس از نیمه نخست کمحادثه، روبن وارگاس و یوهان مانزامبی در فاصلهای کوتاه برای سوییس گلزنی کردند.
پرومیس دیوید یکی از گلها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند و در نتیجه در مرحله یکسیودوم نهایی با حریفی دشوارتر روبهرو خواهد شد.
سوییس در مرحله یکسیودوم نهایی مقابل یکی از تیمهای سوم گروهها در ونکوور به میدان میرود، در حالی که کانادا راهی کالیفرنیا خواهد شد تا با تیم دوم گروه A، که در حال حاضر کره جنوبی محتملترین گزینه آن است، دیدار کند.
بوسنی حریف آمریکا میشود
بوسنی و هرزگوین با پیروزی ۳ بر یک مقابل قطر در گروه B، به احتمال فراوان در مرحله یکسیودوم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت.
کریم آلایبگوویچ، ارمین مهمیچ و یک گل به خودی محمود ابوندا، گلهای بوسنی و هرزگوین را در این مسابقه به ثمر رساندند و زمینهساز پیروزی این تیم شدند.
بر اساس مدل پیشبینی، احتمال رویارویی بوسنی و هرزگوین با آمریکا در نخستین مرحله حذفی بیش از ۹۹ درصد است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید در حضور خبرنگاران گفت: «اردوغان وارد جنگ ایران نشد، شاید حتی در سمت ایران بود، چون همانطور که میدانید او طرفدار اسرائیل نیست.»
ترامپ افزود: «رییسجمهور چین هم میتوانست وارد شود، میتوانست از آن منطقه نفت خود را تامین کند و من از او خواستم لطفا کنار بماند، و او هم کنار ماند.»
او ادامه داد: «پوتین هم همینطور. البته میشود گفت ولادیمیر چیزهای دیگری برای تمرکز کردن دارد. همه آنها کنار ماندند.»
نشسست خبری دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو در کاخ سفید آغاز شد.
روته خطاب به ترامپ گفت: «من واقعا میخواهم کاملا روشن کنم که آنچه شما در قبال ایران انجام میدهید تا چه اندازه مهم است. این موضوع، پیش از هر چیز، درباره توانمندی هستهای است که ایران اساسا در حال به دست آوردن آن بود. و این میتوانست تهدیدی برای منطقه باشد. میتوانست تهدیدی برای تمام جهان باشد.»
روته افزود که جمهوری اسلامی «هرجومرج صادر میکند. تروریسم صادر میکند. و بسیار به دستیابی به توانمندیهای هستهای نزدیک شده بود.»
دبیرکل ناتو همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع کرد.
او گفت: «اگر به اعداد و ارقام نگاه کنید، در طول شش هفتهای که این جنگ جریان داشت، تا زمانی که آتشبس در اواسط آوریل برقرار شد، بین چهار تا پنج هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاههای مستقر در اروپا به پرواز درآمدند.»
روته خطاب به ترامپ افزود: «در بخارست، فرودگاه رومانی مجبور شد تعطیل شود. مجبور شد به روی پروازهای تجاری بسته شود، زیرا باید اطمینان حاصل میشد که شما قادر هستید از آنجا هواپیماهای سوخترسان (تانکر) را به پرواز درآورید.»
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علیکردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
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