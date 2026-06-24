براساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع داخلی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده، سپاه پاسداران در یک بازه زمانی ده ساله، مجموعه‌ای زیرزمینی موسوم به «حبیب ابراهیمی» را کنار بیت خامنه‌ای ساخته است. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه‌ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد.

مخفیگاه مورد نظر، روبه‌روی کوچه مفید بین خیابان خوش زبان و انستیتو پاستور واقع شده و خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می‌شوند و به عمق ۳۰ متری می‌روند.

مخفیگاه «حبیب ابراهیمی» با یک تونل ۲۷ متری به خروجی‌ها متصل می‌شود که یکی‌شان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولی‌عصر‌، و دیگری به خیابان پاستور غربی می‌رسد.

سه خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته است، یکی روبه‌روی خیابان ۲۹ فروردین، و یکی در ساختمانی موسوم به ولایت ۲. تونل دیگری از عمق ۱۲ متری مخفیگاه به پارکینگ ۱۲ فروردین در تقاطع خیابان جمهوری می‌رسد.

ایران‌اینترنشنال به تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق ۳۰ متری در زمان ساخت دست یافته است. در تصویری دیگر، مجموعه‌ای ۵ طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران «بیت رهبری» در حال ساخت دیده می‌شود که از عمق ۳۰ متری تا ۱۵ متری زمین ادامه پیدا کرده است.

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به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود، روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت اما زیرش، در عمق ۱۵ متری، پارکینگی سه طبقه و چند سالن‌ تیراندازی ساخته شده است.

مجموعه مخفیگاه، دو پناهگاه در تراز منفی ۳۰ و منفی ۳۵ متر دارد. در نقشه‌ این سازه، در یکی از این پناهگاه‌ها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنه‌ای به آنجا منتقل می‌شد تا در مقابل هرگونه اصابت موشک زنده بماند.

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ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنه‌ای در سال ۸۸ آغاز شد و تامین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برعهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان «سردار علی مسجدیان» فرمانده‌اش بود. اما طرح را موسسه ویژه «شهید رجایی» قرارگاه خاتم اجرا کرد.

فرمانده این موسسه «سردار حسین اکبری» بود. برادر او، «سردار حسن اکبری» هم، که بر اجرای پروژه نظارت داشت از اعضای سرتیم محافظان خامنه‌ای و همزمان مسئول موتوری «سپاه حفاظت ولی امر» هم بود. اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس، نزدیک‌ترین فرد به رهبر دوم نظام جمهوری اسلامی بود که در بسیاری از گردهمایی‌ها و بازدیدها در کنار او دیده می‌شد.

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خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حسن اکبری، ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵‌، حین ماموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح به‌طور تصادفی کشته شده، اما یک منبع امنیتی به ایران‌اینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شده بود.

مخفیگاه حبیب ابراهیمی یکی از اهداف اسرائیل در حمله ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ به مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی بود اما تصاویر ماهواره‌ای نشان نمی‌دهد که این مجموعه تخریب شده باشد.

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پیش‌تر، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین کشور و معاون سابق وزارت اطلاعات گفته بود علی خامنه‌ای پناهگاه زیرزمینی نداشت. عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری و رییس سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی، هم گفته بود علی خامنه‌ای با ساخت پناهگاه زیرزمینی برای خود مخالفت کرده بود.

علی خامنه‌ای، صبح روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، در حمله هدفمند اسرائیل به اقامتگاهش در خیابان پاستور کشته شد. او در جلسه اعضای شورای دفاع شرکت کرده بود.

روزنامه فایننشال‌تایمز، روز ۱۱ اسفندماه، در گزارشی نوشت اسرائیل با هک دوربین‌های ترافیکی و دکل‌های مخابراتی اطراف خیابان پاستور، از برگزاری جلسه خامنه‌ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در لحظه حمله با‌خبر شده بود.