مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ذبح دام در محرم، نسبت به خطر انتقال بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو هشدار داد و بر رعایت اصول بهداشتی در خرید، نگهداری و ذبح دام تاکید کرد.رامین سمیعیان در گفتوگو با ایسنا، همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا، گفت که رعایت نکات بهداشتی در فرآیند خرید و ذبح دام برای پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بهویژه تب کریمه کنگو، ضروری است.او افزود تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که عمدتا از طریق کنههای آلوده به دام منتقل میشود و انسان نیز ممکن است در اثر تماس با خون، ترشحات یا بافت دام آلوده به این بیماری مبتلا شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به تصویب طرح توقف جنگ در مجلس سنا در تروثسوشال نوشت: «من ایران را در موقعیتی قرار دادهام که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد.»
او افزود: «برای نخستین بار طی دههها، ایران برای ایالات متحده و رییسجمهورش، یعنی من، احترام زیادی قائل شده است.»
ترامپ اضافه کرد: «چهار جمهوریخواه بازنده همراه با دموکراتها رای دادند و ایران از نمایندگان ما پرسید این رایگیری چه معنایی دارد.»
او اشاره کرد: «این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما به هر حال این موضوع را به سرانجام خواهم رساند، چون من همیشه کار را تمام میکنم.»
ترامپ در تروثسوشال با انتقاد شدید از اقدام سنا در تصویب طرحی برای محدود کردن اختیارات جنگی رییسجمهوری در ارتباط با جمهوریاسلامی، این اقدام سنا را «کمک به دشمن» خواند و تاکید کرد مسئله موجود با جمهوری اسلامی را به هر ترتیبی به سرانجام خواهد رساند.
او نوشت: «من ایران را در آستانه شکست قرار داده بودم؛ آماده سقوط، آماده ارائه تقریبا هر امتیازی به ما، و برای نخستین بار در چند دهه، با احترام کامل به آمریکا، رییسجمهوری آن یعنی من، نگاه میکرد.»
ترامپ افزود: «با این حال، سنای آمریکا تصمیم گرفت در زمانی نامناسب و با رایگیری بیمعنا درباره قانون اختیارات جنگی، به بزرگترین حامی تروریسم در جهان پیام دهد که ایالات متحده از اقداماتی که من علیه آن انجام میدهم رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کنم. به این ترتیب، به دشمن کمک و دلگرمی داده شد.»
ترامپ با اشاره به اینکه چهار «جمهوریخواه بازنده» نیز به این طرح دموکراتها رای دادند، نوشت: «ایران از نمایندگان من پرسید همه اینها چه معنایی دارد؟این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما من به هر شکل ممکن آن را به سرانجام خواهم رساند، چون همیشه کار را به نتیجه میرسانم.»
رسانههای لبنان گزارش دادند که مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی در حال مذاکره برای بازگرداندن بقایای رون آراد، کمک خلبان مفقود اسرائیل، در ازای آزادی زندانیان لبنانی هستند.
در این حال، مقامات اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفتند که از موضوع بیاطلاع هستند و اطلاعات جدیدی در مورد رون آراد ندارند، اما اگر مقامات لبنانی اطلاعات جدیدی داشته باشند، خوشحال خواهند شد که در جریان قرار بگیرند.
اورشلیمپست نوشت خبر بازگرداندن احتمالی بقایای آراد در حالی منتشر میشود که اسرائیل و لبنان وارد پنجمین دور مذاکرات در ایالات متحده شدهاند.
این مذاکرات بر ایجاد «مناطق آزمایشی» متمرکز خواهد بود که نیروهای اسرائیلی از آنها عقب مینشینند تا ارتش لبنان توانایی خود را در خلع سلاح حزبالله اثبات کند.
وزارت دریانوردی کره جنوبی اعلام کرد که چهار کشتی متعلق به شرکتهای کشتیرانی این کشور از تنگه هرمز عبور کردهاند و به سمت مقاصد خود، یک کشتی به سوی کره جنوبی و سه کشتی دیگر به سوی کشورهای ثالث، در حرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت از ۲۶ کشتی که از آغاز درگیریهای خاورمیانه در خلیج فارس باقی مانده بودند، ۱۸ کشتی همچنان در آن منطقه هستند.
پیش از این، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده بود که دو کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی اچآمام، از جمله یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به مقصد کره جنوبی، از این تنگه عبور کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی اعلام کرد روند تحولات و گفتوگوها با جمهوری اسلامی «بهخوبی پیش میرود».
او همچنین نوشت جمهوری اسلامی «بهطور کامل و تمامعیار» با انجام بازرسی از تاسیسات هستهای خود در بالاترین سطح و برای مدت نامحدود موافقت کرده است.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت جمهوری اسلامی در چارچوب هرگونه توافق نهایی با واشینگتن اجازه نخواهد داشت از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.
در تحولی دیگر، عمان اعلام کرد با سازمان بینالمللی دریانوردی هماهنگی کرده است تا یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز ایجاد شود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اخیر بوده است.
از سوی دیگر، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و روبیو در تماس تلفنی با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، اعلام کردند واشینگتن در حال پیگیری تفاهمهای حاصلشده در مذاکرات سوئیس است.
به گفته آنها، از جمله محورهای این تفاهمها برنامههایی برای تثبیت آتشبس در لبنان است.
همزمان در ایران گزارشها از ادامه اعتراضهای صنفی حکایت دارند. بر اساس گزارشها، هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زدهاند.
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