هری کین در دیدار مقابل غنا شب کم‌فروغی را پشت سر گذاشت و نتوانست نقش تعیین‌کننده‌ای در خط حمله سه‌شیرها ایفا کند. در نهایت نیز این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش دیلی اسپرت، پس از سوت پایان بازی، بونسام اعلام کرد که اکنون طلسم خود را برداشته و اجازه خواهد داد مهاجم انگلیس در مسابقات آینده گلزنی کند.

او گفت: «من قدرتمندترین فرد معنوی جهان هستم. حالا هری کین را آزاد می‌کنم تا بتواند در بازی بعدی انگلیس گل بزند.»

این جادوگر غنایی پیش از دیدار انگلیس و غنا گفته بود قصد ندارد به کین آسیب برساند، اما می‌خواهد به اندازه‌ای روی او تأثیر بگذارد که مقابل غنا نتواند عملکرد مؤثری داشته باشد.

بونسام سال‌ها پیش نیز با ادعایی مشابه درباره کریستیانو رونالدو خبرساز شده بود و گفته بود مصدومیت ستاره پرتغالی پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ نتیجه اقدامات معنوی او بوده است؛ ادعایی که هرگز اثبات نشد اما همچنان یکی از معروف‌ترین داستان‌های عجیب فوتبال جهان محسوب می‌شود.

حالا و پس از توقف انگلیس برابر غنا، این جادوگر بار دیگر تلاش کرده نتیجه مسابقه را به قدرت‌های خود نسبت دهد؛ ادعایی که با واکنش‌های طنزآمیز و تردیدآمیز زیادی در فضای مجازی همراه شده است.