به گزارش سیبیاس نیوز، پس از اعلام سازمان بینالمللی دریانوردی و عمان درباره ایجاد یک گذرگاه موقت برای تخلیه کشتیها و دریانوردان گرفتار در خلیج فارس، دهها کشتی تجاری چهارشنبه از این مسیر عبور کردند یا در حال حرکت به سوی آن بودند.
بر اساس دادههای رهگیری، دستکم ۲۴ شناور چهارشنبه با سیستمهای موقعیتیاب روشن از مسیر عمان عبور کرده یا در حال حرکت به سمت آن بودهاند. همچنین ۱۵ کشتی دیگر از گذرگاه شمالی در نزدیکی سواحل ایران استفاده کردهاند که احتمالا با مقامهای جمهوری اسلامی هماهنگ شدهاند.
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی که پیش از دیدار تیمهای ملی غنا و انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شده بود هری کین را طلسم خواهد کرد، پس از پایان بازی مدعی شد مأموریتش با موفقیت انجام شده است.
هری کین در دیدار مقابل غنا شب کمفروغی را پشت سر گذاشت و نتوانست نقش تعیینکنندهای در خط حمله سهشیرها ایفا کند. در نهایت نیز این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش دیلی اسپرت، پس از سوت پایان بازی، بونسام اعلام کرد که اکنون طلسم خود را برداشته و اجازه خواهد داد مهاجم انگلیس در مسابقات آینده گلزنی کند.
او گفت: «من قدرتمندترین فرد معنوی جهان هستم. حالا هری کین را آزاد میکنم تا بتواند در بازی بعدی انگلیس گل بزند.»
این جادوگر غنایی پیش از دیدار انگلیس و غنا گفته بود قصد ندارد به کین آسیب برساند، اما میخواهد به اندازهای روی او تأثیر بگذارد که مقابل غنا نتواند عملکرد مؤثری داشته باشد.
بونسام سالها پیش نیز با ادعایی مشابه درباره کریستیانو رونالدو خبرساز شده بود و گفته بود مصدومیت ستاره پرتغالی پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ نتیجه اقدامات معنوی او بوده است؛ ادعایی که هرگز اثبات نشد اما همچنان یکی از معروفترین داستانهای عجیب فوتبال جهان محسوب میشود.
حالا و پس از توقف انگلیس برابر غنا، این جادوگر بار دیگر تلاش کرده نتیجه مسابقه را به قدرتهای خود نسبت دهد؛ ادعایی که با واکنشهای طنزآمیز و تردیدآمیز زیادی در فضای مجازی همراه شده است.
سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفتهانزا به ایراناینترنشنال گفت که این شرکت تمامی پروازهای خود به مقصد و از مبدا تهران را تا پایان روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲ آبان ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآوردهاند.
او درباره خبر رسانههای حکومتی درباره از سرگیری پروازهای این شرکت به ایران گفت: «ما تایید میکنیم که اخیرا نشستی با نمایندگان محلی برگزار شده است. چنین دیدارها و تبادلنظرهایی امری معمول بوده و بخشی از روند مستمر ما برای ارزیابی شرایط عملیاتی و الزامات مقرراتی محسوب میشود.»
سخنگوی لوفتهانزا تصریح کرد: «هرگونه تصمیم درباره ازسرگیری پروازها به ایران منوط به انجام یک ارزیابی جامع امنیتی و همچنین بررسی مستمر شرایط عملیاتی خواهد بود. ایمنی و امنیت مسافران و خدمه پروازی ما همچنان بالاترین اولویت ما است.»
وقتی مقامهای جمهوری اسلامی از آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران حرف میزنند، تصویر سادهای به ذهن میرسد: پولی که سالها در حسابهای خارجی مانده، دوباره در اختیار تهران قرار میگیرد اما اظهارات رییسجمهوری آمریکا و معاون او تصویر متفاوتی از این ماجرا میدهد.
بر اساس توضیح مقامهای آمریکایی، بحث فقط آزاد شدن پول نیست. بحث این است که اگر بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، این پول چطور خرج شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت کند و کالاها از کجا خریداری شوند.
ونس از گندم، ذرت و سویا نام برد. ترامپ هم گفت قرار است از پولی که آزاد میشود برای خرید مواد غذایی استفاده شود؛ آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان آمریکا.
همین جمله، موضوع را از یک بحث صرفا مالی به یک معامله چندلایه تبدیل میکند. معاملهای که در یک طرف آن داراییهای بلوکهشده ایران قرار دارد، در طرف دیگر جامعه تحت فشار ایران، و در طرف سوم کشاورزان آمریکایی. سوال اصلی این است: چرا گندم، ذرت و سویا؟ چرا دولتمردان آمریکا دارو، تجهیزات پزشکی، برنج و روغن پیشنهاد ندادند؟
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به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد رم تنها مجوز انجام فعالیتهای «فنی و لجستیکی غیررزمی» را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بینالمللی انجام شده است.
روته در واکنش به انتقاد دونالد ترامپ از متحدان ناتو بهدلیل حمایت نکردن از آمریکا گفته بود اروپا در واقع «سکوی نمایش قدرت آمریکا» بوده است.
روته در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز و پیش از دیدار مورد انتظار با ترامپ گفت: «۵۰۰ هواپیمای آمریکایی از پایگاههای آمریکا در ایتالیا برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. این موضوع بسیار قابل توجه است».
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جریان کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی درباره گفتوگوهای آمریکا و ایران و همچنین تحولات لبنان گفت: «سیاست من و همکارانم در دولت بر دو پایه استوار است: امنیت و شکوفایی.»
او افزود: «امنیت کشور بر هر چیز دیگری مقدم است. امنیت را نمیتوان با کلمات یا با بیانیهها به دست آورد. امنیت را با قدرت، با قاطعیت، و بر اساس یک اصل به دست میآورند. میدانید آن اصل چیست؟ نیاکان ما آن را میشناختند: "اگر کسی برای کشتنت برخاست، پیشدستی کن و او را بکش".»
نتانیاهو افزود: «گفتم که ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد؛ تغییر دادهایم و باز هم تغییر خواهیم داد. اما مهمترین کاری که انجام دادیم، این بود که سد ترس را شکستیم. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.»