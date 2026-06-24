علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس گفت: «فناوری هستهای جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست و هرگونه مذاکره بر سر دانش و فناوری هستهای مغایر با قانون اقدام راهبردی و نیازمند کسب اجازه از مجلس است.»او ادامه داد: «مذاکره در زیر سایه تهدید، مذاکره نیست، بلکه تحمیل است و ما به هیچ وجه این مذاکره را نمیپذیریم و زیر بار هیچ تهدیدی نمیرویم.»سلیمی افزود: «خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبری باید مورد به مورد در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.»
برخی مخاطبان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال اعلام کردند که افزایش قیمت مواد غذایی پس از امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافته و این توافق تاثیری بر معیشت مردم نداشته است.
سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال گزارش میدهد:
تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل مصر، با تسهیلات بیشتری از سوی دولت آمریکا روبهرو شده است. این در حالی است که نشریه «اتلتیک» نوشته ۱۳ نفر از اعضای کاروان ایران که موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده بودند، همچنان اجازه ورود به این کشور را ندارند.
بر اساس این گزارش، ۱۳ نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی پیش از آغاز جام جهانی موفق به دریافت ویزا نشدند و در طول مسابقات در مکزیک باقی ماندهاند.
این گزارش همچنین به برخی اقدامات نمادین اعضای تیم ملی ایران اشاره کرده است. بازیکنان ایران هنگام سفر از ترکیه به مکزیک نشانهایی با شماره «۱۶۸» بر لباس خود نصب کرده بودند؛ عددی که بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ایران، یادآور شمار کودکانی است که در نخستین روز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا جان خود را از دست دادهاند.
در تمرینات اخیر تیم ملی نیز پرچمهایی با هشتگ «#۱۶۸» نصب شده بود و پس از دیدار با بلژیک نیز این هشتگ به همراه نام «میناب» روی تخته رختکن ورزشگاه سوفای نوشته شده بود.
علاوه بر این، تیم ملی ایران روز سهشنبه ویدئویی تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرد که در آن بازیکنان در حالی وارد زمین مسابقه میشوند که دست کودکان جانباخته را در دست دارند.
نشریه اتلتیک اعلام کرده است از فیفا درباره احتمال بررسی این اقدامات و تطابق آنها با قوانین مربوط به ممنوعیت پیامهای سیاسی در جام جهانی سؤال کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
تیم ملی فوتبال ایران پیش از ظهر چهارشنبه به وقت محلی با پروازی مستقیم راهی سیاتل خواهد شد تا خود را برای سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی برابر مصر آماده کند.
اروپای غربی درگیر موج گرمای مرگبار و رکوردشکنی شده است که تاکنون دهها نفر را به کام مرگ کشانده، مدارس را تعطیل کرده، باعث کندی حرکت قطارها شده، برق را قطع کرده و کشاورزان را واداشته تا برداشت غلات را در طول شب انجام دهند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر گزارش داد در فرانسه که دوم تیر گرمترین روز خود را از زمان آغاز ثبت دادههای هواشناسی (نزدیک به ۸۰ سال پیش) تجربه کرد، مقامها تلاش کردند برق هزاران خانه را در منطقه بریتانی در شمال غرب این کشور که با قطع برق مواجه شده بودند، دوباره وصل کنند.
بیشترین دمای ثبتشده به ۴۴.۳ درجه سانتیگراد در شهر پیسوس در جنوب غرب فرانسه رسید.
در ایتالیا، وزارت بهداشت برای ۱۶ شهر، از فلورانس و میلان گرفته تا رم، تورین و ورونا، بالاترین سطح هشدار گرمایی را صادر کرد.
در بریتانیا که در مسیر ثبت گرمترین روز ماه ژوئن (بین ماههای خرداد و تیر) در تاریخ خود است، اداره هواشناسی این کشور دومین هشدار «گرمای شدید» تاریخ خود را صادر کرد.
مقامها اعلام کردند دستکم ۴۸ نفر در فرانسه هنگام شنا در تلاش برای فرار از گرمای طاقتفرسا غرق شدهاند. همچنین دو کودک خردسال نیز بر اثر گرمای شدید در داخل یک خودرو جان باختند.
تا عصر دوم تیر، مقامهای فرانسه از ۲۵ کشته بر اثر گرمای هوا خبر داده بودند.
در اسپانیا نیز دو سالمند بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.
این کشور از آخر هفته گذشته (شنبه و یکشنبه) با دمای بسیار بالا و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد روبهرو بوده است. با این حال، دما از روز چهارشنبه روندی کاهشی را آغاز کرده است.
گرفتار شدن در «قفل گرمایی»
بر اساس گزارش «پایشگر اقلیمی رویترز»، الگوی نادر جوی موسوم به «بلوک اُمگا» عامل دماهای رکوردشکن در سراسر اروپا بوده است. دماهایی که در برخی مناطق تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول قرار گرفتهاند.
این پدیده از نظر شکل ظاهری شبیه حرف یونانی اُمگا است؛ بهطوری که بخش مرکزی و برآمده آن تودهای از هوای بسیار گرم را برای مدت طولانی بر فراز مناطق مختلف به دام میاندازد، در حالی که هوای خنکتر در حاشیههای آن جریان دارد.
سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد شرایط کنونی با موج گرمای بین مرداد و شهریور ۱۳۸۲ (ماه اوت) قابل مقایسه است. موجی که ۱۶ روز ادامه یافت و برآورد میشود باعث حدود ۸۰ هزار مرگ بیشتر در سراسر اروپا شد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. موضوعی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
مدلها و کارگران ساختمانی زیر فشار گرما
در پاریس، جایی که هفته مد سالانه در جریان است، در جریان نمایش مُد «لویی ویتون» که در آن آثار طراحیشده بهوسیله فارل ویلیامز، خواننده پاپ، به نمایش گذاشته شد، مدلهای مرد در حالی دیده شدند که نفسنفس میزدند و عرق میریختند.
برگزارکنندگان اعلام کردند برندهایی از جمله «دیور» و «ریک اوونز» برنامه نمایشهای خود را تغییر داده و آنها را به ساعات صبح منتقل کردهاند.
برج ایفل و موزه لوور، دوم تیر، زودتر از موعد تعطیل شدند.
در سوئیس نیز مقامهای محلی سالنهای سینمای مجهز به تهویه مطبوع را برای نمایش رایگان فیلم در طول روز در اختیار مردم قرار دادند.
پیمانکاران ساختمانی در سراسر قاره اروپا ساعات کاری را تغییر دادهاند تا کارکنان بتوانند از شدیدترین ساعات گرما دوری کنند.
در همین حال، فروشگاهها برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای پنکه و دستگاههای تهویه مطبوع قابل حمل، با مشکل روبهرو شدهاند.
یک تعاونی کشاورزی در فرانسه اعلام کرد کشاورزان برای محافظت از کارگران در برابر گرمای بعدازظهر و همچنین کاهش خطر آتشسوزی در مزارع، شیفتهای شبانه برای برداشت محصولات در نظر گرفتهاند.
در بریتانیا، اپراتور شبکه برق از تولیدکنندگان خواست در آستانه ثبت احتمالی رکوردهای جدید دما در اواخر روز چهارشنبه، ظرفیت تولید برق بیشتری در دسترس قرار دهند.
شرکتهای راهآهن بریتانیا نیز به مسافران توصیه کردند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، فقط سفرهای ضروری انجام دهند، زیرا گرمای شدید موجب اعمال محدودیتهای سرعت در شبکه ریلی شده است.
هواشناسان در ایتالیا هشدار دادهاند شرایط بهویژه در مناطق مرکزی و شمالی کشور احتمالا بدتر خواهد شد و گرما به احتمال زیاد بین روزهای یکشنبه و دوشنبه، هفتم و هشتم تیر، به اوج خود میرسد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پستی در تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده است برخلاف گزارشهای رسانهها، هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مطالبه یا دریافت نمیکند.»
او افزود اگر این اطلاعات نادرست باشد، مذاکرات فورا پایان خواهد یافت.
ترامپ همچنین گفت: «آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده و هیچ بخشی از داراییهای آن را آزاد نکرده است.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه نوشت: «ما بخشی از پولهای جمهوری اسلامی را که کاملا تحت کنترل ماست، برای خرید ذرت، گندم، سویا و محصولات دیگر از کشاورزان و دامداران آمریکایی آزاد خواهیم کرد.»
او افزود جمهوری اسلامی بهشدت به مواد غذایی نیاز دارد و این محصولات منحصرا از آمریکا برای آن خریداری خواهد شد.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: «سلاح را در لبنان برای راضی کردن اسرائیل منحصر نمیکنیم.»
او افزود از حزبالله فقط میخواهم به تعهدات خود پایبند باشد.
نخستوزیر لبنان همچنین گفت: «انتظار داریم اسرائیل پیشنهادهای امنیتی مطرح کند و درباره موارد قابل قبول گفتوگو خواهیم کرد.»
در ادامه این بیانیه مطبوعاتی آمده هدف ما از مذاکرات واشینگتن دستیابی به خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان است و حضور در این مذاکرات، کمهزینهترین مسیر برای لبنان بود.