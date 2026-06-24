کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، چهارشنبه اعلام کرد که حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام در ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است و نفتکشها همچنان در حال عبور از این آبراه کلیدی برای تامین انرژی هستند.
رایت در مجمع جهانی انرژی رویترز در نیویورک، در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که از این تنگه خارج شده است، گفت: «میتوانم بگویم حدود ۷۲ کشتی در ۲۴ ساعت گذشته و ۲۰ میلیون بشکه نفت.»
او افزود: «ایران در آینده توانایی بستن تنگه هرمز را نخواهد داشت. این موضوع بسیار مهمی است، این اهرم کلیدی آنهاست و ما داریم این اهرم را از آنها میگیریم.»
فدراسیون فوتبال ایران خبر داده که محدودیتهای تازه برای مهدی طارمی، کاپیتان و سعید الهویی، دستیار امیر قلعهنویی برای ورود به آمریکا، منجر به تاخیر در پرواز تیم ملی شده و کاروان تیم ملی در فرودگاه تیخوانا منتظر این دو نفر است. فدراسیون گفته این اتفاق همچون دفعات قبل افتاده است.
پس از بازی ایران - نیوزیلند، خبرگزاری مهر، گزارش داد اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش و پس از این بازی با سختگیریهایی در فرودگاه لسآنجلس، مواجه شدند و ماموران آمریکایی از طارمی و الهویی، بازپرسی کردهاند که موضوع منجر به «معطلیهای طولانی» شد.
همزمان، مهدی طارمی، با اشاره به بازرسیهای امنیتی شدید ۵ ساعته در مسیر ورود به آمریکا، شرایط را یک «فاجعه» نامیده بود. هرچند پیش از بازی با بلژیک از رفتار خوب میزبان تشکر کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن «امتیازهای بسیار بزرگی» است.
او چهارشنبه در ساختمان کنگره آمریکا درباره جنگ ایران به خبرنگاران گفت: «جنگ خیلی خوب پیش میرود. همانطور که میدانید، ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میدهد.»
او افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی میافتد، اما این روند بسیار قدرتمند بوده است.»
علی الزیدی، نخستوزیر عراق اعلام کرد روابط این کشور با ایالات متحده از یک رابطه نظامی به یک شراکت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
او همچنین گفت پس از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی، نیازی به هیچ «مقاومتی» در عراق وجود نخواهد داشت.
به گفته او، بیشتر گروهها عملا روند تحویل سلاحهای خود به دولت را آغاز کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در کویت به خبرنگاران درباره بازگشت هیاتهای مذاکرهکننده به سوئیس گفت: «اگر اشتباه نکنم به سوئیس برمیگردند. در هر صورت، گروه فنی دوباره برای ادامه گفتوگوها تشکیل جلسه خواهد داد.»
روبیو درباره حضور بازرسان انرژی اتمی در ایران گفت: «آنها اقدامات لازم را زمانی انجام خواهند داد که لازم باشد، اما این باید اتفاق بیفتد. این یک تعهدی است که دادهاند و باید به آن پایبند بمانند.»
او ادامه داد: «اگر قرار است به یک توافق برسیم، باید یک توافق واقعی و یک توافق خوب باشد. اگر ایران بخواهد یک توافق خوب و واقعی انجام دهد، ایالات متحده آماده آن است. اگر نه، طبیعتا رییسجمهور گزینههایی در اختیار دارد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به کویت، به خبرنگاران گفت: «آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.»
او افزود: «شرکای ما به حرفهای ما اعتماد دارند، زیرا ما واقعا به این تعهد پایبند هستیم. این روند را ادامه خواهیم داد و اکنون نیز در کنار آنها در حال انجام این تعهد هستیم.»
روبیو درباره اخذ احتمالی عوارض در تنگه هرمز گفت: «فکر میکنم کل جهان با هر سازوکاری که برای استفاده از یک آبراه بینالمللی پول دریافت کند مخالف خواهد بود.»
او افزود: «قضیه خیلی ساده است. رییسجمهور [آمریکا] قبلا هم گفته است، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. وقتی ما میگوییم تنگهها باز باشند، منظورمان باز بودن آنها بهصورت رایگان در آبراههای بینالمللی است.»
روبیو درباره بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران گفت: «ما همیشه درباره آمریکاییهایی که بهطور ناعادلانه در سراسر جهان بازداشت شدهاند نگران هستیم. اما نمیخواهم درباره هیچ پرونده مشخصی صحبت کنم، چون این کار آنها را پیچیدهتر میکند.»
روبیو درباره اسرائیل و لبنان گفت: «تنها دلیل حضور اسرائیل در لبنان این است که حزبالله از آنجا موشک و پهپاد شلیک میکند. مقامهای اسرائیلی این موضوع را روشن کردهاند.»
او با اشاره به تداوم گفتوگوهای اسرائیل و لبنان در واشینگتن افزود: «این گفتوگوها دقیقا درباره همین موضوع است و اسرائیلیها با میانجیگری ما با لبنانیها دربارهاش صحبت میکنند.»