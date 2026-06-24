دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از کنگره درخواست کرد بیش از ۱۱ میلیارد دلار کمک جدید برای کشاورزانی تصویب کند که پس از جنگ با جمهوری اسلامی با افزایش هزینه سوخت و کود شیمیایی روبهرو شدهاند.
بر اساس درخواست بودجه کاخ سفید، ۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ به تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی برای کشت سال ۲۰۲۶ اختصاص مییابد و ۱.۱ میلیارد دلار نیز به کشاورزان ایالت فلوریدا که از طوفانهای زمستانی آسیب دیدهاند، تعلق خواهد گرفت.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید تلاش کرد تنشها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی را کاهش دهد و گفت موارد مخالفت برخی اعضای ناتو با حمایت از آمریکا در این جنگ، «مواردی استثنایی» بوده است.
روته با اشاره به افزایش هزینههای دفاعی اعضای ناتو و استفاده هزاران هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاههای اروپایی در جریان جنگ، تاکید کرد متحدان اروپایی به طور کلی از آمریکا حمایت کردهاند. او گفت: «میدانم موارد معدودی بوده که شما را واقعا ناامید کرده، اما در مجموع متحدان اروپایی کنار شما بودهاند.»
ترامپ در پاسخ گفت روته «کار خوبی» انجام داده، اما تاکید کرد آمریکا از عملکرد متحدان خود ناامید شده است. او افزود: «اگر فرد دیگری به جای شما بود، شاید امروز اصلا این دیدار برگزار نمیشد. ما ناامید شدیم، هرچند برای این موضوع به کمک کسی نیاز نداشتیم.»
رویترز گزارش داد روته در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا به واشینگتن سفر کرده است؛ نشستی که در حالی برگزار میشود که اختلافها میان آمریکا و ناتو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی و نقش اروپا در امنیت منطقه افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست غیرعلنی با نمایندگان جمهوریخواه با انتقادهای تند درباره توافق با جمهوری اسلامی روبهرو شد و به گفته چند نماینده، با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه، مشاجره لفظی کرد.
بیل کسیدی پس از این نشست گفت دولت باید درباره چارچوب توافق با جمهوری اسلامی که مشوقهای مالی برای تهران در نظر گرفته، اما به اهداف اعلامشده در آغاز جنگ دست نیافته است، توضیح بیشتری ارائه کند. او گفت: «مردم آمریکا باید بیش از آنچه تاکنون گفته شده، بدانند.»
ترامپ ساعاتی بعد با انتقاد از رای سنای آمریکا برای پایان دادن به جنگ گفت جمهوری اسلامی با دیدن این رای میپرسد «این دیگر چیست؟» و افزود این رای «بیمعنا» بوده است. رویترز همچنین گزارش داد دولت ترامپ ساعاتی پس از این نشست، از کنگره درخواست بودجه دهها میلیارد دلاری برای تامین هزینههای جنگ کرد.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه اضافی کرد که بخش عمده آن برای تامین «نیازهای فوری» مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس درخواست منتشرشده در وبسایت کاخ سفید، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص مییابد که از این میان، ۲۱ میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندیهای راهبردی هزینه خواهد شد.
این درخواست همچنین شامل ۵۰۰ میلیون دلار برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، ۸۰۰ میلیون دلار کمکهای بشردوستانه بینالمللی برای مهار این بیماری و ۱۱.۱ میلیارد دلار حمایت از کشاورزان آمریکایی است.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملتها، با نتیجه ۳ بر ۲ به فرانسه باخت. تیم ایران در ستهای دوم و چهارم پیروز شد و ستهای اول، سوم و پنجم را واگذار کرد. تیم ملی ایران روز پنجشنبه با آمریکا بازی خواهد کرد.
نتایج ۵ ست بازی به شرح زیر است؛
فرانسه؛ ۲۵ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۷
ایران؛ ۲۱ | ۲۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۱۵
تیم ملی فوتبال سوییس در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات، را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و با هفت امتیاز بهعنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. کانادا نیز با چهار امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و راهی مرحله بعد شد.
بوسنی و هرزگوین نیز با نتیجه ۳ بر یک قطر را شکست داد و همامتیاز با کانادا شد، اما در رده سوم گروه قرار گرفت.
قطر هم با یک امتیاز از جام جهانی حذف شد.
یک نیمه طوفانی
پس از نیمه نخست کمحادثه، روبن وارگاس و یوهان مانزامبی در فاصلهای کوتاه برای سوییس گلزنی کردند.
پرومیس دیوید یکی از گلها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند و در نتیجه در مرحله یکسیودوم نهایی با حریفی دشوارتر روبهرو خواهد شد.
سوییس در مرحله یکسیودوم نهایی مقابل یکی از تیمهای سوم گروهها در ونکوور به میدان میرود، در حالی که کانادا راهی کالیفرنیا خواهد شد تا با تیم دوم گروه A، که در حال حاضر کره جنوبی محتملترین گزینه آن است، دیدار کند.
بوسنی حریف آمریکا میشود
بوسنی و هرزگوین با پیروزی ۳ بر یک مقابل قطر در گروه B، به احتمال فراوان در مرحله یکسیودوم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت.
کریم آلایبگوویچ، ارمین مهمیچ و یک گل به خودی محمود ابوندا، گلهای بوسنی و هرزگوین را در این مسابقه به ثمر رساندند و زمینهساز پیروزی این تیم شدند.
بر اساس مدل پیشبینی، احتمال رویارویی بوسنی و هرزگوین با آمریکا در نخستین مرحله حذفی بیش از ۹۹ درصد است.