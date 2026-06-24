به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک می‌کنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که می‌خواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییس‌جمهور امضا شده است.»

این اظهارات صریح‌ترین موضع‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هسته‌ای در ایران به شمار می‌رود.

این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هسته‌ای حکومت ایران دارد.

گروسی افزود: «در این توافق به‌صراحت آمده است فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با مواد و تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؛ به‌طور کامل و در همه موارد.»

او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پس‌فردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیین‌کننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»

این بازرسی‌ها در مسیر اجرای تفاهم‌نامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیق‌سازی شود.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.

این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.

از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای در ایران وجود ندارد‏.

غریب‌آبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علی‌رغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسی‌های آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم‌ها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»

او همچنین گفت: «‏نمی‌توانید با هیاهوی رسانه‌ای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هسته‌ای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.

پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنی‌سازی خود شده است.

گمان می‌رود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازه‌ای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.

جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هسته‌ای‌اش ماهیتی «صلح‌آمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناخته‌شده تسلیحات هسته‌ای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده است.

‌مقام‌های تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایت‌های هسته‌ای حکومت ایران مطرح کرده بودند.

اظهارات گروسی هم‌زمان با آغاز سفر سه‌روزه مارکو روبیو ، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو سفر خود را با دیداری غیرعلنی و ناهاری کاری با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در ابوظبی آغاز کرده است.

قرار است او سپس به کویت و بحرین سفر کند و چهارشنبه و پنج‌شنبه، سوم و چهارم تیر، با رهبران این دو کشور دیدار داشته باشد.