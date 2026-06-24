محمدجواد لاریجانی: تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و دولت باید بر اساس رهنمودهای او، برای پایان جنگ نقشه عملیاتی تدوین کند.»
او افزود اگر بخواهیم در چارچوب ساختار قانونی حرکت کنیم، باید نظرات رهبر جمهوری اسلامی را مبنا قرار دهیم.
لاریجانی گفت: «اصرار بر اجرای طرحی که با نظر رهبر جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد یا واکنشهایی مانند ترک مسئولیت در برابر نظر او، با قانون و مسیر اداره کشور سازگار نیست.»
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی و عضو تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در اسلامآباد، در صدا و سیما گفت: «در دوره پساجنگ، مهمترین مساله تقویت توان نظامی و جبهه داخلی برای احتمال از سرگیری جنگ است.»
او افزود بیثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده است.
احمدیمقدم گفت: «یکی دیگر از اقدامات، باید تسریع در اصلاحات داخلی و امیدآفرینی در جامعه باشد.»
فرمانده پیشین نیروی انتظامی اضافه کرد: «باید با افزایش انسجام و وحدت ملی در صحنه سیاسی و اجتماعی، از دادن سیگنال به دشمن خودداری کنیم و حتی اگر انتقادی وجود دارد، جای بیان آن در تریبونها نیست.»
احمدیمقدم درباره ارتباط با کشورهای همسایه افزود باید «فرصتمحوری» را جایگزین «تهدیدمحوری» کرد و تعامل را به جای تقابل در پیش گرفت.
مایکل اولیسه، ستاره این روزهای بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه، همانقدر که درون زمین مهارناپذیر و چشمنواز است، در بیرون از مستطیل سبز به گوشهگیری و فرار از مصاحبه شهرت دارد. با این حال، روزنامه فرانسوی اکیپ موفق شد در کمپ کلیرفونتن گفتوگوی متفاوتی را با او ترتیب دهد.
اولیسه که فصل فوقالعادهای را با آمار خیرهکننده ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل در باشگاهش پشت سر گذاشته، ترجیح میدهد به جای واژهها، با پاهایش صحبت کند.
او با وجود نمایشهای هنرمندانه در زمین، خودش را یک «هنرمند» نمیداند، بلکه خود را صرفا فردی «خلاق» معرفی میکند.
با این حال، او عمیقا باور دارد که فوتبال باید از نظر بصری زیبا و برای تماشاگران لذتبخش باشد.
از نظر اولیسه، این زیبایی تنها محدود به حرکات هجومی نیست و حتی یک تکل درست از سوی یک مدافع نیز میتواند مانند یک اثر هنری، زیبا و چشمنواز باشد.
به عقیده این ستاره ملیپوش، ریشه سبک بازی روان و آزادش به دوران کودکی و فوتبال خیابانی در لندن برمیگردد؛ جایی که ساعتها به همراه برادرش بدون پیچیدگیهای تاکتیکی و فقط برای لذت بردن بازی میکرد.
اگرچه او بعدها در آکادمیهای معتبری چون چلسی و منچسترسیتی آموزش دید، اما هنوز هم تشنه آزادی در زمین است.
او اعتراف میکند که با وجود بازی در پست بال کناری در حال حاضر، همچنان در پست شماره ۱۰ (پشت مهاجم) به دلیل آزادی عمل بیشتر، احساس راحتی بیشتری میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.
جام جهانی ۲۰۲۶ تنها صحنه رقابت بزرگترین ستارههای فوتبال جهان نیست؛ این تورنمنت به یک گردهمایی خانوادگی هم تبدیل شده است. برای نخستین بار در تاریخ جامهای جهانی، هفت جفت برادر در این رقابتها حضور دارند؛ اتفاقی کمسابقه که جذابیت ویژهای به مسابقات بخشیده است.
نکته جالب اینکه از میان این هفت جفت برادر، تنها سه زوج برای یک تیم ملی بازی میکنند و چهار جفت دیگر پیراهن تیمهای ملی متفاوتی را بر تن دارند؛ موضوعی که حتی میتواند آنها را مقابل یکدیگر قرار دهد.
برادران سوتار؛ از اسکاتلند تا استرالیا
هری سوتار، مدافع تیم ملی استرالیا، در شهر آبردین اسکاتلند متولد شد و حتی در ردههای پایه برای اسکاتلند به میدان رفت، اما در نهایت به دلیل اصالت استرالیایی مادرش، استرالیا را برای بازیهای ملی انتخاب کرد.
برادر او، جان سوتار، مسیر متفاوتی را برگزید و اکنون برای تیم ملی اسکاتلند بازی میکند. هر دو برادر در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند و احتمال رویارویی آنها یکی از داستانهای جالب این رقابتهاست.
دوئهها؛ دو ستاره برای فرانسه و ساحل عاج
دزیره دوئه، پدیده جوان فوتبال فرانسه و ستاره پاریسنژرمن، یکی از امیدهای خروسها در جام جهانی محسوب میشود. برادر او، گوئلا دوئه، برای تیم ملی ساحل عاج بازی میکند.
هر دو در شهر آنژه فرانسه متولد شدهاند، اما در سطح ملی مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردهاند.
برادران بروبی؛ هلند در برابر غنا
برایان بروبی، مهاجم تیم ملی هلند، یکی دیگر از بازیکنانی است که همراه برادرش در جام جهانی حضور دارد. برادر بزرگتر او، دریک لوکاسن بروبی، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو برادر در آمستردام به دنیا آمدهاند، اما اکنون پیراهن دو کشور متفاوت را بر تن دارند.
ویلیامزها؛ معروفترین برادران جام جهانی
شاید مشهورترین زوج حاضر در جام جهانی، نیکو و ایناکی ویلیامز باشند.
نیکو ویلیامز، ستاره تیم ملی اسپانیا و قهرمان یورو ۲۰۲۴، یکی از مهرههای کلیدی لاروخا به شمار میرود. برادر بزرگتر او، ایناکی ویلیامز، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو در اسپانیا متولد شدهاند، اما در سطح ملی تصمیم گرفتند مسیرهای متفاوتی را انتخاب کنند.
برادران همتیمی
در کنار این چهار جفت برادر که برای کشورهای مختلف بازی میکنند، سه زوج دیگر در یک تیم ملی کنار هم حضور دارند.
فرانسه با تئو و لوکاس هرناندز یکی از شناختهشدهترین زوجهای برادران فوتبال جهان را در اختیار دارد.
کیپورد نیز روی لاروس و دلروی دوارته حساب باز کرده و کوراسائو با برادران باکونا، یعنی لیاندرو و جونینیو، نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه میکند.
افتخاری که فقط دو خانواده به آن رسیدهاند
حضور دو برادر در جام جهانی اتفاقی نادر است، اما قهرمانی جهان توسط دو برادر در یک تیم ملی دستاوردی بسیار کمیابتر محسوب میشود.
در تاریخ جام جهانی تنها دو جفت برادر موفق به فتح این جام شدهاند؛ بابی و جک چارلتون با انگلیس در سال ۱۹۶۶ و فریتس و اوتمار والتر با آلمان غربی در سال ۱۹۵۴.
حالا باید دید آیا یکی از هفت جفت برادر حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند نام خود را در کنار این خانوادههای تاریخی ثبت کند یا نه.